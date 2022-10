Lula supera a Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas

Con más del 80% escrutado, Luiz Inácio Lula da Silva ha superado a Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas. Después de ir durante todo el recuento por detrás el líder del Partido de los Trabajadores ha logrado el sorpasso una vez alcanzado el 70% del escrutinio y ha adelantado al actual presidente. Así, Lula obtendría una victoria por la mínima con el 45,53%, mientras que Bolsonaro lograría el 44,81%.

Ambos se quedan así cerca del 50% que le daría la elección directa en primera vuelta y tendrán que disputarse la Presidencia en la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 30 de octubre. Algo que no entraba en los pronósticos ya que desde que Lula anunció su candidatura a estas presidenciales no ha habido sondeo que haya puesto en duda su regreso al Palacio de Planato. Muchas incluso apuntaban a que podría incluso vencer en primera vuelta.

Simone Tebet, en el tercer puesto, ha conseguido el 4,37% de los votos. Por su parte, Ciro Gomes, en el cuarto puesto, ha obtenido el 3,08%. El resto de candidatos no ha logrado el 1% de las papeletas.

El retraso en los cierres de colegios, que han registrado largas colas durante toda la jornada, ha provocado un retraso de los resultados, que ha ido más lento de lo normal. En Portugal, por ejemplo, esto ha provocado que se haya prorrogado tres horas el cierre de las urnas debido a la gran afluencia de gente.

Lula: "No queremos más odio"

Ambos, tanto Bolsonaro como Lula, han madrugado este domingo para depositar su voto. Tras depositar su papeleta en un colegio de Río de Janeiro, Bolsonaro se ha mostrado convencido de que se llevará la victoria en primera vuelta y que las elecciones se desarrollarán sin problemas. "Estoy seguro de que serán unas elecciones limpias y que ganaremos con el 60% de los votos", ha asegurado en comentarios recogidos por Estadao.

Por su parte, Lula ha hecho acto de presencia en el colegio electoral de la Escuela Firmino Correia de Araújo, en Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo. "Este país precisa finalmente recuperar su derecho a ser feliz. Queremos un país que viva en paz, un país que tenga esperanza, un país con futuro y un país que pueda producir y construir su futuro a partir de la participación de su sociedad", ha manifestado el candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

"No queremos más odio. No queremos más discordia. Queremos un país que viva en paz. Estas son las elecciones más importantes para mí", ha apuntado antes de recordar que no pudo votar en 2010, 2014 ni 2018, las os últimas por estar en prisión por delitos de corrupción de los que finalmente ha sido absuelto. "Estoy muy feliz", ha remachado.

Unas elecciones polarizadas

La también expresidenta brasileña Dilma Rousseff ha declarado su apoyo a Lula tras votar en la región de Pampulha, en la ciudad de Belo Horizonte. "Mi expectativa es que la democracia gane y eso signifique la victoria de Lula en la primera vuelta", ha declarado la exmandataria.

Igualmente ha ejercido su derecho el expresidente Michel Temer (2016-2018), quien ha descartado que se pueda producir un golpe de Estado si no gana Bolsonaro. "No hay clima para esto. La democracia es sólida en el país. Una vez que se cuenten las urnas, todo estará en calma", ha reseñado Temer tras votar en Sao Paulo.

Más de 150 millones de brasileños estaban citados este domingo para dirimir una de las elecciones más polarizadas que se recuerdan en el país. Brasil decide su futuro en un momento en el que tiene que lidiar con índices récord de inflación, una desigualdad de tiempos anteriores, el desempleo, y los estragos de la pandemia, mientras existe el temor de que Bolsonaro no reconozca los resultados de las elecciones, después de que haya estado apelando en numerosas ocasiones al Ejército y poniendo en duda al Tribunal Supremo.