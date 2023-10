El bombardeo sobre el hospital Al Alhi de Gaza añade presión a la visita de Biden a Israel

El bombardeo sobre el hospital gazatí de Al Alhi, de cuya autoría se acusan mutuamente Israel y Hamás, añade presión a la visita que este miércoles hará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Tel Aviv. El partido-milicia libanés Hezbolá ya ha anunciado que este miércoles será un "día de ira sin precedentes. "Pedimos al pueblo de nuestra nación árabe que salga a las calles y plazas a expresar su ira y ejercer presión sobre los gobiernos dondequiera que se encuentren para que tomen medidas inmediatas", ha denunciado en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Hezbolá también ha pedido a organizaciones internacionales y regionales que presionen a Israel para poner fin a la "masacre y el genocidio del oprimido pueblo palestino", así como el "desplazamiento forzado" de miles de civiles en Gaza.

Por su parte, el líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, ha culpado a Estados Unidos por apoyar a Israel tras la "brutalidad" cometida en el hospital de Al Ahli.

El presidente de Estados Unidos, sin embargo, y al aterrizar en Israel, ha dado por válida la versión de su aliado sobre el ataque, señalando que por los datos de los que se dispone actualmente "parece que lo hizo el otro bando". "Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no vosotros", ha dicho, para acto seguido admitir que "hay mucha gente por ahí que no está segura" de lo que ocurrió.

El mandatario norteamericano ha llamado a ayudar a la población "inocente" que se ha quedado "en mitad" del conflicto entre las fuerzas israelíes y las milicias palestinas. "Hamás no representa a todos los palestinos", ha declarado. "El mundo está observando. Israel tiene un conjunto de valores, como Estados Unidos y otras democracias", ha afirmado Biden, "muy feliz" por una visita que llega precedida de las que ya realizaron previamente sus secretarios de Estado y de Defensa.

El viaje se produce tras la invitación del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que fue precisamente el que le invitó como gesto de "solidaridad" en el marco del estallido del conflicto en la Franja de Gaza. El objetivo del presidente estadounidense es reiterar el "firme apoyo a Israel", que, considera, "tiene el derecho, y de hecho, el deber de defender a su pueblo de Hamás".

Biden, por otro lado, pospondrá su viaje a Jordania, donde tenía previsto participar en la cumbre prevista con el rey Abdulá II de Jordania, el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. El encuentro se ha cancelado tras el ataque al hospital, momento en el que Abbas se ha desplazado de vuelta a Cisjordania.

Estados Unidos —junto a Francia, Japón y Reino Unido— rechazó una resolución propuesta por Rusia que solicitaba un alto el fuego en la Franja de Gaza, sosteniendo que el texto era "indignante" porque no condenaba el ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a Israel.