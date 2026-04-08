Diez detenidos en relación con el ataque contra el consulado de Israel en Estambul

Las autoridades turcas han detenido hasta ahora a diez personas supuestamente relacionadas con el ataque armado del martes cerca del edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, informó este miércoles la agencia de noticias oficial turca Anadolu y recoge EFE.

Cinco de las diez personas fueron detenidas esta madrugada de miercoles en operativos en Estambul y en Izmit, y el resto había sido arrestado pocas horas después del incidente, que terminó con un atacante muerto y otros dos agresores heridos.

Según Anadolu, los dos atacantes hospitalizados serán trasladados a dependencias policiales tras su tratamiento.

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Las autoridades determinaron que los tres atacantes —dos de ellos hermanos— viajaron de Izmit a Estambul en un vehículo alquilado y están vinculados al Estado Islámico (EI).

El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, señaló anoche que el atacante muerto tenía “vínculos con una organización que explota la religión”.

El Consulado israelí está cerrado desde finales de octubre de 2023, tras el inicio del genocidio en Gaza el 7 de octubre.