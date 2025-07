Un hombre muere succionado por el motor de un avión con destino a Oviedo en el aeropuerto de Bérgamo

Un hombre falleció este martes en el aeropuerto de Milán Bérgamo - Orio al Serio (norte de Italia) tras irrumpir corriendo en la pista y ser succionado por el motor de un avión que se preparaba para despegar, lo que provocó la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto, informaron fuentes oficiales y recoge EFE.

El avión involucrado es un Airbus A319 de la compañía española Volotea, con destino al aeropuerto de Oviedo (España), que se preparaba para despegar. En la aeronave viajaban 154 pasajeros y 6 trabajadores, 2 pilotos y 4 tripulantes de cabina.

"Estamos investigando informaciones de un incidente que involucra nuestro vuelo V73511 BGY-OVD, que ocurrió en tierra después de que el embarque fue completado y listo para la salida. Estamos al tanto de que una persona ha sufrido heridas graves relacionadas con el motor de la aeronave", se limitó a confirmar la aerolínea en su cuenta de X.

Las autoridades italianas barajan el suicidio como posible causa de la muerte de este hombre. Las primeras investigaciones indican que el hombre, de aproximadamente 35 años, logró acceder a la pista a través de una de las puertas de seguridad situadas en la zona de entrega de equipajes y saltó a uno de los motores del avión mientras este realizaba la maniobra de alejamiento de la plataforma de estacionamiento.

La víctima habría entrado gritando en la pista, de forma inesperada, y, perseguido por un agente de policía y un operador aeroportuario, se habría dirigido hacia uno de los motores, que todavía estaba apagado, golpeando con los puños el fuselaje, para luego dirigirse hacia el otro motor, que estaba en funcionamiento, explicó un testigo al medio italiano Il Post. Además, la policía ha encontrado un vehículo en el aparcamiento del aeropuerto que podría pertenecer a la víctima.

La compañía española trabaja con las autoridades italianas para esclarecer lo ocurrido y ha habilitado un número de teléfono gratuito para familiares y amigos de quienes pudieran haber estado a bordo del avión. "Todos los pasajeros y tripulación se encuentran físicamente bien. No obstante, la compañía también está proporcionando apoyo psicológico tanto a los pasajeros como a los miembros de la tripulación implicados", informó la aerolínea española en un comunicado. Según Volotea, la víctima "no estaba a bordo del vuelo y no tiene relación con la empresa" y "sufrió heridas graves" tras verse implicada en un incidente con uno de los motores del avión.

El suceso ocurrió poco después de las 10.00 hora local (08.00 GMT), cuando un hombre accedió a la pista en la que un avión realizaba maniobras para despegar y presuntamente fue succionado por uno de sus motores. "Las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Milán Bérgamo fueron suspendidas a las 10.20 (8.20 GMT) debido a un inconveniente ocurrido en la calle de rodaje, cuyas causas están siendo investigadas por las fuerzas del orden", informó la empresa gestora del aeropuerto, Sacbo, en una nota.

Para permitir la intervención de las fuerzas del orden y realizar las primeras inspecciones, los vuelos fueron desviados a otros aeropuertos, entre ellos Bolonia, Verona y Milán Malpensa, y el tráfico aéreo se reanudó a las 12.00 (10.00 GMT), según el aeródromo.

Los pasajeros, que debían llegar a Oviedo a mediodía, serán reubicados en otro vuelo que saldrá del mismo aeropuerto de Milán Bérgamo a las 15.55 hora local (13.55 GMT) y llegará al Aeropuerto de Asturias a las 18.20 (16.20 GMT).

El aeropuerto de Milán Bérgamo - Orio al Serio, ubicado a unos 45 kilómetros de Milán, es una terminal muy utilizada por aerolíneas de bajo coste como alternativa a los aeropuertos principales de la ciudad, Linate y Malpensa.