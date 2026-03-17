Transparencia total
Transparencia total
Buscar

IRÁN

Irán confirma la muerte de Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij

  • El Ejército israelí había anunciado que el comandante murió en "un ataque preciso"
  • La milicia paramilitar Basij se encarga de la represión ciudadana y está vinculada a la Guardia Revolucionaria del país persa
Comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre la muerte de Gholamreza Soleimani.
Comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre la muerte de Gholamreza Soleimani. IDF (EFE)

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este martes la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij (encargada de la represión ciudadana y vinculada a la Guardia) en los bombardeos, según informaron agencias oficiales.

La muerte de Soleimani, comandante de la milicia Basij los últimos seis años, había sido anunciada por el Ejército israelí este martes, que dijo que murió en "un ataque preciso" de la fuerza aérea en Teherán.

Suben a 912 los muertos y a 2.221 los heridos por la ofensiva aérea israelí contra el Líbano

Suben a 912 los muertos y a 2.221 los heridos por la ofensiva aérea israelí contra el Líbano

Ver más

Noticia en ampliación.

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats