Israel bombardea Líbano en la mayor escalada de tensión desde 2006

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han llevado a cabo ataques aéreos en el sur de Líbano en la madrugada del viernes, después de acusar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), con presencia en la Franja de Gaza, de estar detrás del lanzamiento de más de una treintena cohetes desde el sur de Líbano el jueves, según informa Europa Press.

Según un comunicado de las FDI, se ha atacado "infraestructura de la organización terrorista Hamás", asegurando que "no permitirán que Hamás opere desde el Líbano".

Además, han sido tajantes en cuanto a las autoridades del país: "Consideramos al Estado de Líbano responsable de todos los lanzamientos desde su territorio".

Según las primeras informaciones, los ataques habrían alcanzado el campamento de refugiados palestinos de Rashidiya, en el sur del país, cerca de la ciudad de Tiro y a unos 20 kilómetros de la frontera con Israel, según informa el diario libanés L'Orient le Jour.

También la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al partido-milicia chií Hezbolá, ha informado de que los misiles han alcanzado la zona alrededor de la pequeña localidad de Qlaileh, al sur de Rashidiya y más cercana a la frontera.

La Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (la FINUL) ha confirmado que se han escuchado explosiones cerca de Tiro y han hecho un llamamiento a Líbano e Israel a "detener inmediatamente todas las acciones que crucen la Línea Azul", ya que "las acciones del último día son peligrosas y podrían desembocar en una escalada del conflicto".

También han confirmado que el líder de la misión, el general Aroldo Lázaro, está hablando con autoridades de ambos lados de la Línea, y que ambos han asegurado que "no quieren una guerra".

Horas antes de que Israel informara de los ataques desde Líbano, el partido-milicia chií libanés Hezbolá había denunciado en un comunicado el asalto llevado a cabo por las fuerzas de seguridad israelíes en la noche del martes en la mezquita Al Aqsa, situada en Jerusalén, cuando decenas de fieles se encontraban celebrando el mes de Ramadán.

Mayor episodio de tensión entre Líbano e Israel desde 2006

Estos ataques constituyen el mayor episodio de tensión entre ambos países desde hace más de una década. Israel no recibía un ataque similar desde el Líbano desde 2006, año en el que se mantuvo durante un mes una guerra con Hezbolá —en la que murieron más de mil libaneses y 165 israelíes, según recoge El País—. Desde ese año se han producido algunos bombardeos o lanzamientos de proyectiles, pero de forma esporádica y no de la actual envergadura.

En la tarde del jueves, el Ejército de Israel acusó a Hamás de estar detrás del lanzamiento de 34 cohetes desde el sur de Líbano, el enésimo episodio de hostilidades que se da después de que Israel bombardeara instalaciones de Hamás en la Franja de Gaza en la mañana del jueves, en respuesta a lanzamientos de cohetes por parte de los palestinos, todo ello en medio de las tensiones por las disputas alrededor de la mezquita de Al Aqsa.

Continúan los bombardeos en la Franja de Gaza

Durante esta madrugada se han producido 44 lanzamientos de cohetes y misiles desde la Franja de Gaza a la zona sur de Israel, según informa Europa Press. El Ejército israelí ha respondido con más de 50 toneladas de munición en bombardeos sobre el enclave palestino y posiciones del movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Líbano.

Las FDI han anunciado que han destruido un pozo subterráneo junto a un lugar de fabricación de armas en Gaza, tres de estos presuntos sitios de producción de armamento y otro túnel de Hamás.

De nuevo han afirmado que "Hamás tiene la responsabilidad de lo ocurrido y es quien pagará el precio por las violaciones de seguridad contra el Estado de Israel", a través de un comunicado.

La agencia palestina Wafa ha asegurado que estos últimos ataques han dañado el Hospital Muhammad al Durrah y han afectado a varias casas del barrio de Al Tuffah, en el este de la Franja.

Según la agencia, se dispararon al menos seis misiles, afectando también a la sede de la Adminsitración Civil en Jabalia, cerca de la frontera norte. También habrían alcanzado la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja, y la ciudad de Jan Yunis, en el sur.

Israel ha activado la alerta roja en las ciudades de Sderot y Nir Am, en el sur.

Tensión en la mezquita en Al Aqsa por tercer día consecutivo

Cientos de personas se han reunido poco antes del amanecer en las inmediaciones de la mezquita Al Aqsa. Los musulmanes se han reunido para la primera de las oraciones diarias que contempla el islam, Fajr, como han hecho durante los últimos días durante la celebración del Ramadán. Según el medio Felesteen, que contabiliza en más de mil a los asistentes, las oraciones se han transformado en gritos de protesta y condena por la doble incursión en la mezquita de los últimos días.

Las Fuerzas de Seguridad de Israel habrían prohibido a los hombres menores de 40 años entrar al edificio de culto, para evitar que se atrincheren en su interior, tal como aseguran han hecho en los últimos días, explicando así la razón de su asalto a la mezquita en las dos últimas noches.

Las Fuerzas de Seguridad israelíes esperan a más de 100.000 personas en el recinto para este viernes, que durante el mes del Ramadán es un importante lugar de culto para las tres religiones que conviven en un tenso equilibrio y que celebran estas semanas importantes festividades religiosas: el Ramadán para los musulmanes; la Pascua judía, y el Viernes Santo que celebran hoy los cristianos.

Una noche de tensión en toda la región

Según una rueda de prensa de un portavoz del Ejército, Daniel Hagari, en declaraciones que recoge The Times of Israel, nueve de los 44 cohetes no llegaron a territorio israelí, doce se lanzaron hacia el mar, 14 cayeron en áreas abiertas y ocho fueron interceptados por el sistema de defensa aérea de Israel.

Uno de los proyectiles ha alcanzado una casa en la cuidad de Sderot, sin que se hayan reportado heridos ni daños mayores.

Líbano presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU

El Gobierno libanés ha anunciado que presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por los bombardeos israelíes en el sur del país al entender que constituyen una "flagrante violación de su soberanía".

Israel ha confirmado que ha desencadenado varios ataques aéreos contra posiciones del movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Líbano en respuesta a ataques previos de la organización y exigido al Gobierno libanés que actúe contra la presencia del grupo dentro del país.

Los ataques israelíes se han concentrado en la región de Tiro y de momento no se tiene constancia de víctimas, si bien hay confirmación de numerosos daños materiales y de un peligroso ataque aéreo cerca del campamento de refugiados palestinos de Al Rashidiye.

En respuesta, el ministro de Exteriores libanés, Abdulá Bou Habib, ha anunciado este viernes que, previa consulta con el primer ministro del país, Nayib Mikati, ha dado orden a la representación del país ante Naciones Unidas que presente una queja formal ante el Consejo de Seguridad, el principal órgano ejecutivo de la institución internacional.

"Esta queja viene dada como resultado del bombardeo deliberado y la agresión israelí de este amanecer en zonas del sur de Líbano, según un comunicado del Ministerio de Exteriores libanés, recogido por la agencia oficial de noticias del país, NNA.

El Gobierno libanés entiende que los bombardeos israelíes representan "una violación flagrante tanto de la soberanía de Líbano y de la resolución 1801 del Consejo de Seguridad" al respecto, además de suponer una "amenaza para la estabilidad de la que ha disfrutado hasta el momento el sur del país".