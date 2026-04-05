Israel intensifica sus ataques en Gaza y Líbano, que causan una decena de muertos

El Ejército israelí mató este domingo al menos a cinco personas en dos ataques en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente desde el pasado octubre, mientras intensificaba también sus bombardeos sobre el Líbano, donde se registraron varios muertos, heridos y cientos de zonas destruidas en Beirut y el sur del país.

En Gaza, cuatro hombres murieron de madrugada en un ataque con dron contra un grupo reunido cerca de la plaza Shawa, en el este de la ciudad. Horas después, un joven palestino con discapacidad falleció por disparos en Jan Yunis, donde además fue recuperado otro cadáver por los equipos de rescate. A estas víctimas se suma un muerto y cinco heridos registrados el día anterior tras un bombardeo contra un vehículo en el campamento de Al Maghazi.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre, al menos 720 gazatíes han muerto en ataques casi diarios, según el Ministerio de Sanidad local. Más de 200 de esas víctimas se produjeron cerca de la denominada “línea amarilla”, donde Israel mantiene el control de amplias zonas del enclave. En total, la ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023 ha dejado cerca de 72.300 palestinos muertos, entre ellos más de 20.000 niños, en un contexto denunciado como genocidio por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

En paralelo, la aviación israelí lanzó este domingo intensos bombardeos contra los suburbios del sur de Beirut, donde al menos un edificio residencial fue completamente destruido en el barrio densamente poblado de Al Miqdad, causando un número indeterminado de víctimas. Los ataques, que se produjeron en varias oleadas, generaron columnas de humo visibles desde distintos puntos de la capital libanesa.

Las autoridades israelíes habían emitido previamente órdenes de evacuación para zonas del sur de Beirut, especialmente en el barrio de Ghbeiri, alegando la presencia de infraestructuras del grupo chií Hezbolá. Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, entre ellos el Hospital Universitario Rafik Hariri.

Por otro lado, el Ejército libanés anunció este domingo la muerte de uno de sus militares en un ataques israelí contra la ciudad de Kfar Hatta, en Sidón, a unos 45 kilómetros al sur de la capital libanesa.

"El Comando del Ejército lamenta la pérdida del cabo Husein Ali Nahle, quien murió en acto de servicio el 5 de abril de 2026, como consecuencia de un ataque aéreo israelí en Kfar Hatta", dijo un comunicado de la institución castrense.

Se desconoce si el militar muerto forma parte de las siete personas, incluida una niña de cuatro años, que el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó este domingo que han perdido la vida en un bombardeo israelí en Kfar Hatta.

Al menos 1.422 personas murieron y otras 4.294 resultaron heridas por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el territorio libanés, iniciada el pasado 2 de marzo, que obligó a más de un millón de personas a abandonar sus hogares, según informó este sábado el Ministerio de Salud del país árabe. EFE