El conflicto de Gaza dispara el número de periodistas asesinados: "Que nos dejen entrar para informar", exige RSF

Al menos 17 periodistas han sido asesinados en el ejercicio de su labor o por causa de ella en Gaza, en Israel y en Líbano desde el 7 de octubre, cuando comenzó el ataque de Hamás. Sólo en el conflicto en Palestina se concentra un tercio de los periodistas asesinados este 2023, que se elevan a 45. El resultado de la investigación que ha presentado este jueves Reporteros Sin Fronteras y que recoge el balance anual de la profesión muestra una mejora respecto al año anterior en cuanto al número de periodistas que perdieron la vida: 16 profesionales menos en respecto al año anterior, el cómputo más bajo desde 2002.

Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, denuncia que a pesar de los datos oficiales de las autoridades en Gaza y los que proporciona la prensa local, no reciben toda la información de lo que ocurre dentro de la Franja. "Que nos dejen entrar para informar" es la petición que lanza la vicepresidenta. Razán Malash, periodista palestina, explica que en Gaza "el reto es que no hay ningún sitio seguro ni ninguna persona protegida". La labor de informar se complica, como expone Malash, porque no disponen de electricidad ni internet. Además, "Israel no deja a la prensa internacional entrar a Gaza".

Y los periodistas no solo son asesinados en Gaza: México es el segundo país con mayor asesinatos de profesionales de la información y el primero con más periodistas desaparecidos. El 70% de las desapariciones se producen en México y el país supera ya la barrera de los 30 desaparecidos. En todo el mundo, siete nuevos periodistas han desparecido, sumando ya el 84 profesionales en paradero desconocido, de los que 39 son víctimas de la intervención de los agentes de seguridad del Estado.

El número de periodistas retenidos como rehenes también disminuye aunque siete nuevos profesionales han sido secuestrados el último año. El número de periodistas cautivos llega hoy hasta los 54 periodistas en cinco países. El 70% de los secuestrados están en en Siria, en su gran mayoría raptados por Estado Islámico entre 2013 y 2015. A pesar de eso, la cifra de secuestrados es la más baja desde 2017 tras la liberación de siete de los once profesionales secuestrados en Yemen a finales de 2022.

China, la mayor cárcel del mundo para los periodistas

A pesar de la reducción del 9% de los periodistas encarcelados arbitrariamente, 521 profesionales de los medios comenzarán el nuevo año entre rejas. 121 de ellos están encarcelados en China, que es la mayor cárcel del mundo para los periodistas. Aproximadamente un 8% de los periodistas detenidos en todo el mundo, es decir, 42, se encuentran en la provincia autónoma de Xinjiang, donde, desde 2016, el régimen de Pekín lleva a cabo una violenta campaña de represión contra los uigures –una etnia minoritaria de habla turca y mayoritariamente musulmana. Los uigures suponen el 64% de los periodistas presos en China. Birmania, perteneciente al espacio aéreo de la Unión Europea, es el segundo país que más periodistas encarcelados mantiene.

La vicepresidenta de la ONG explica las razones del descenso de los asesinatos: "Cuando suben los encarcelados, bajan los asesinatos". Cuando un Estado ejerce la represión metiendo a los periodistas en la cárcel, "no es necesario matarlos", sostiene. Y continúa: "En Marruecos no queda prensa independiente" y la labor de defenderles se les complica ante las condenas por "falsos delitos sexuales". Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras, explica que también hay otros agujeros de información y autocensura que explican la reducción del número de fallecidos.

Seis de las ocho condenas más graves son contra mujeres

La vicepresidenta destaca que 67 mujeres periodistas aún siguen encarceladas, y ocho han entrado este año prisión. En concreto, seis de las ocho condenas más graves contra periodistas han sido dictadas contra mujeres. Bielorrusia, la tercera mayor cárcel de periodistas del mundo en 2023, también es el país con la cifra más alta de mujeres periodistas presas (10), solo por detrás de China (14).

Alfonso Bauluz, presidente de RSF España:



"La población no es un objetivo militar legítimo y no hay proporcionalidad en el uso de la fuerza, lo que lleva a la comisión de crímenes de guerra, que hemos denunciado ante la Corte Penal"

Cinco de las 31 periodistas encarceladas por su cobertura del movimiento Mujer, Vida, Libertad, que siguió a la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022, continúan hoy en prisión. Entre ellas, se encuentran Nilufar Hamedi y Elaheh Mohammadi, las periodistas de Shargh Daily y Han Mihan que cubrieron el caso. Además de estas cinco periodistas, está detenida desde el 16 de noviembre de 2021 Narges Mohammadi, que sigue informando al mundo sobre la violencia contra las mujeres presas y que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2023, el 6 de noviembre de 2023.