Noruega afirma que está "lista" para reconocer el Estado palestino junto a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, han apelado al rol desempeñado por Madrid y Oslo en el conflicto en Oriente Próximo para reivindicar la necesidad de aunar esfuerzos para la paz y han escenificado su sintonía en la necesidad de reconocer a Palestina como Estado en cuanto se den las circunstancias, informa Europa Press.

En la rueda de prensa conjunta al término del encuentro mantenido en Oslo, ambos jefes de Gobierno han trasladado la voluntad de reconocer a Palestina y también de coordinarse en las próximas semanas junto con otros países del mismo parecer para dar este paso de forma conjunta, aunque sin plazos concretos.

España está comprometida a "reconocer el Estado palestino lo antes posible cuando se den las condiciones necesarias y de manera que pueda tener el mayor impacto positivo para con el proceso de paz", ha recalcado una vez más Sánchez, asegurando que también apoyará la entrada como miembro de pleno derecho en la ONU.

Noruega también está "lista" para reconocer a Palestina en el momento en que se den las circunstancias y para apoyar su entrada en la ONU, ha indicado Gahr Store, que ha considerado "muy útil" la gira de contactos que ha iniciado Sánchez "para que sea un grupo de países" los que den el paso.

El primer ministro noruego no ha descartado que su país dé el paso a la vez que lo haga España pero ha aclarado que aún no hay una decisión tomada. "España y Noruega tienen un punto de vista similar en cuanto a la importancia de este reconocimiento y en cuanto al proceso" pero la "decisión definitiva depende del contexto y de qué momento", ha agregado.

Madrid y Oslo trabajarán codo con codo

Con todo, ha adelantado que Madrid y Oslo, "dos ciudades que tienen un significado muy importante", van a trabajar "codo con codo". Gahr Store se refería con ello a la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 sobre Oriente Próximo, preludio de lo que fueron después los Acuerdos de Oslo en 1993.

"Estoy muy contento de que hayamos renovado nuestro contacto y que podamos confirmar nuestra coordinación en cuanto a esta cuestión", ha manifestado el dirigente laborista.

También Sánchez se ha remitido a la importancia histórica de ambas capitales. "Nuestras dos naciones han desempeñado históricamente un papel muy activo en la búsqueda de una solución duradera a este conflicto", ha resaltado.

Oslo y Madrid "recuerdan lo que puede hacer la comunidad internacional si somos capaces de aunar nuestra fuerza política y nuestra coordinación", ha resaltado el presidente del Gobierno, para quien ambos países pueden "enviar un mensaje firme, contundente, para avanzar hacia la paz".

En este sentido, ha vuelto a defender una vez más la necesidad de una conferencia internacional de paz "lo antes posible". "Nuestro único objetivo es llegar a una solución que dé tanto a los israelíes como a los palestinos un futuro de paz, seguridad y justicia que les permita vivir unos junto a otros", ha remarcado.

"Nuestro compromiso es firme y no vamos a cejar en nuestro empeño para buscar una solución duradera para Oriente Próximo", ha asegurado, reclamando nuevamente un alto el fuego, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza ante la "situación tremenda y los indicios de que puede ir a peor" y extenderse al resto de la región.

Pide al PP que aclare su postura

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha defendido que hay un "amplio respaldo por parte de los grupos parlamentarios" a los planes del Gobierno de reconocer al Estado palestino a la luz de lo escuchado en el debate del miércoles en el Congreso de los Diputados.

"Es cierto que en el principal partido de la oposición estamos escuchando distintas voces que dicen que no, que dicen que tal vez, en todo caso que se aclaren", ha respondido Sánchez tras ser preguntado si estaba dispuesto a buscar el consenso respecto a esta cuestión, en particular con el PP.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que "el cómo y el cuándo" se lleva a cabo el reconocimiento de Palestina "es clave para contribuir a una solución permanente" al conflicto. "El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador y tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso", defendió.

"Yo no le digo que no reconozca el Estado palestino, le digo que no lo haga solo. ¿Qué fronteras va a tener el Estado? ¿Qué población va a tener el Estado? ¿Qué régimen democrático va a tener el Estado? ¿Estará desmilitarizado?", le planteó el líder del PP al presidente, incidiendo en que "el reconocimiento de un Estado sin que se den las condiciones para que sea viable puede perjudicar a los palestinos".