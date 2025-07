El presidente de Irán da luz verde a la ley que suspende la cooperación con la agencia nuclear de la ONU

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aprobó este miércoles una ley por la que se suspende la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), según informó la televisión oficial iraní Press TV y recoge EFE.

Según la legislación, a los inspectores del OIEA no se les permitirá entrar en Irán a menos que se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares del país y la de las "actividades nucleares pacíficas" del régimen, y dicha entrada estará sujeta "a la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán", detalló el medio iraní.

La semana pasada, el Consejo de Guardianes de Irán ya había validado un plan para suspender la cooperación con el OIEA que conlleva prohibir la entrada del organismo en Irán y expulsar a todos sus inspectores. La medida de la República Islámica se produce tras la creciente tensión entre Irán y el OIEA tras la ofensiva israelí iniciada 13 de junio contra el programa nuclear iraní, a la que luego se sumaron ataques de EEUU contra instalaciones en Fordó, Natanz e Isfahán.

La CIA contradice al Pentágono y asegura que el programa nuclear de Irán está "gravemente dañado" Ver más

Teherán reprocha al OIEA, y en especial a su director general, el argentino Rafael Grossi, no haber condenado estos ataques, que -según Irán- vulneran el Tratado de No Proliferación (TNP) y el derecho internacional.

Razón por la cual, Irán también "está considerando" prohibir la entrada al país a Grossi, quien ha sido criticado reiteradamente por Irán por sus informes con "motivaciones políticas" que según Irán fueron usados de "pretextos" para justificar la ofensiva israelí.

Grossi reconoció, en una entrevista a la emisora francesa RFI, que hay "una cierta tensión" en las relaciones entre el OIEA e Irán, donde "hay voces políticas" que consideran que esta agencia de la ONU "no fue parcial" porque no condenó los ataques israelíes. El director general del OIEA contó que tras el cese de las hostilidades escribió al ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, para decirle que tenían que sentarse en torno a una mesa y se propuso para viajar a Irán inmediatamente para retomar las inspecciones, pero no ha recibido respuesta.