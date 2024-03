Putin arrolla con casi el 90% de los votos en unas elecciones hechas a su medida

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha logrado la elección directa para un sexto mandato tras lograr más de la mitad de los votos emitidos en las elecciones presidenciales celebradas entre el viernes y el domingo, según datos oficiales aún provisionales que recoge Europa Press.

La Comisión Electoral Central ha informado de que, tras el recuento del 99,43% de los votos, Putin ha obtenido un 87,32% de apoyo. En segundo lugar se encuentra Nikolai Jaritonov (4,32%), seguido de Vladislav Davankov (3,79%) y Leonid Slutski (3,19%).

En 2018, Putin ganó las elecciones con un 76,69% de apoyo y un 67,54% de participación, seguido por el candidato del Partido Comunista de la Federación Rusa, Pavel Grudinin (11,77%). El margen de 2012 fue menor (63,6% de votos), mientras que en 2008 el candidato apoyado por Putin, Dimitri Medvedev, gaó con un 70,28%. El propio Putin venció en 2004 con un 71,31% de votos y en 2000 fue su primera victoria, con un 52,94% de apoyo.

La presidenta de la Comisión Electoral de Moscú, Olga Kirilova, ha anunciado que Putin se ha impuesto en la capital con un 89,1% de apoyo, seguido de Davankov (4,4%), Jaritonov (3,3%) y Slutski (3,2%). Destaca también el apoyo logrado por Putin en Lugansk (94,12%), Jersón (88,12%), Donetsk (95,23%), Yakutia (87,79%), Jabarovsk (80,06%) o Chukotka (90,49%).

En cuanto a la participación, más de 87,1 millones de personas acudieron a votar entre el 15 y el 17 de marzo, para una participación del 77,44%, con lo que supera el máximo histórico hasta la fecha, fijado en el 74,66% en las elecciones de 1991.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, ha denunciado intentos por parte de los "enemigos" para reducir la participación, incluidos actos de "intimidación" para "generar pánico". "No han desdeñado nada, empezando por ataques inacabables en las zonas fronterizas. Hubo ataques terroristas no contra objetivos militares, sino contra edificios residenciales", ha manifestado, en referencia a las últimas incursiones de tropas ucranianas en varias provincias fronterizas.

Venezuela, Cuba, Bolivia y Corea del Norte felicitan a Putin

Los presidentes de Venezuela, Cuba, Bolivia y Corea del Norte han felicitado este domingo al mandatario ruso por su victoria en las elecciones presidenciales, en unos comicios marcados por la ausencia de una oposición real y ante la duda a nivel internacional sobre su legitimidad democrática.

El dirigente venezolano, Nicolás Maduro, ha enviado sus "felicitaciones al hermano pueblo de Rusia y al presidente Vladímir Putin por su extraordinaria victoria", en lo que ha considerado que es "un proceso electoral impecable que en estos últimos tres días ha demostrado su participación democrática de manera ejemplar". "¡Nuestro abrazo a todo el pueblo ruso y al partido Rusia Unida!", ha concluido Maduro. El ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha subrayado el "profundo compromiso con la democracia" de la ciudadanía rusa: "La unidad del pueblo y el liderazgo de Putin son la base de la soberanía, independencia e integridad territorial de Rusia, así como de la estabilidad política y seguridad mundial".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha mostrado sus "sinceras felicitaciones por la reelección" de Putin, resultado que "constituye muestra fehaciente del reconocimiento del pueblo ruso a su gestión". "Continuaremos afianzando nexos entre Cuba y Rusia, en sectores identificados para el bienestar de nuestros pueblos", ha agregado el mandatario a través de su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter.

Por su parte, el mandatario de Bolivia, Luis Arce, ha enviado sus "más sinceras felicitaciones al hermano Putin, que fue reelecto como presidente de Rusia con una contundente victoria que reafirma la unidad del valeroso pueblo en torno a su soberanía y constante desarrollo. Estamos seguros de que seguiremos profundizando nuestros lazos de hermandad y cooperación".

La presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Xiomara Castro, ha enviado un mensaje de felicitación a Putin "por su convincente victoria".

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha felicitado este lunes a su homólogo ruso. Según un comunicado recogido por la agencia de noticias norcoreana KCNA, el mensaje de felicitación enviado por Kim a Putin será enviado al Ministerio de Exteriores de Rusia a través de Sin Hong Chol, embajador norcoreano en Moscú.

Zelenski rechaza toda legitimidad de las elecciones

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha criticado este domingo la "imitación" de elecciones celebradas del viernes al domingo en Rusia y en las que el "dictador" Vladimir Putin opta a seis años más en el poder. "No hay legitimidad en esta imitación de elecciones y no puede haberla. Este personaje debe terminar en un banco de La Haya. Eso es lo que debemos garantizar. Todos los que valoren la vida y la integridad en el mundo", ha afirmado Zelenski en su habitual discurso vespertino.

Putin, "el dictador ruso", "sencillamente se ha vuelto un adicto del poder y está haciendo todo lo posible para gobernar para siempre". "No hay mal que no cometería para ampliar su poder personal y no hay nadie en el mundo entero que esté a salvo", ha afirmado. "Tiene que haber una retribución justa para todo lo que han hecho los asesinos rusos en esta guerra y por que Putin mantenga el poder durante toda su vida. Solo tiene miedo de una cosa: la justicia", ha agregado.

Europa reniega del proceso electoral

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha declarado que no felicitará a Putin en su reelección, según su portavoz, Cerstin Gammelin. Antes, había señalado a través de sus redes sociales que estaba "pensando en los rusos que luchan por la libertad y la democracia y que viven en peligro constante del régimen de Putin". El Ministerio de Exteriores alemán ha indicado que las "pseudo-elecciones en Rusia no son ni libres ni justas, el resultado no sorprende a nadie". "El Gobierno de Putin es autoritario, se basa en la censura, la represión y la violencia", ha indicado.

Desde Reino Unido, el ministro de Exteriores británico, David Cameron, se ha manifestado tras el cierre de urnas en Rusia, "la celebración ilegal de elecciones en territorio ucraniano, la falta de opciones para los votantes y la ausencia de un seguimiento independiente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), para denunciar que "así no son las elecciones libres y justas".