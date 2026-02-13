Rusia confirma un acuerdo para reanudar las negociaciones sobre Ucrania en los próximos días

El Kremlin confirmó este viernes el acuerdo para reanudar la próxima semana las negociaciones sobre Ucrania, cuyas dos primeras rondas tuvieron lugar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) con mediación de Estados Unidos, según informa EFE.

"Existe un acuerdo de que será, efectivamente, la próxima semana", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. No confirmó fecha o lugar pero asegura que "será, realmente, la próxima semana".

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, había sugerido que Moscú "dudaba" sobre la continuación de las conversaciones a tres bandas.

Kiev adelantó esta semana que la reunión podría tener lugar el 17 y 18 de febrero en Miami, escenario desde el pasado año de consultas bilaterales entre el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y representantes de ambos bandos en conflicto.

Las anteriores dos reuniones celebradas en los Emiratos Árabes Unidos constataron que los principales escollos para un arreglo siguen siendo la cuestión territorial y las garantías de seguridad para Ucrania. Zelenski insiste en recibir garantías antes de firmar cualquier acuerdo de paz o de convocar elecciones, como demandan Moscú y Washington.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió, por su parte, que todavía queda "un gran camino por recorrer" y criticó a la Administración Trump por renunciar a los entendimientos alcanzados durante la cumbre de agosto de 2025 en Alaska.

Cuando habla de "entendimientos" de Anchorage, se refiere, según la prensa, a la necesidad de que el ejército ucraniano abandone el Donbás, al tiempo que Moscú aceptaría la congelación del frente en las regiones de Jersón y Zaporizhia, donde Kiev controla un tercio del territorio.

El único acuerdo real logrado en Abu Dabi fue el canje de 314 prisioneros de guerra, lo que incluía, además de combatientes, a varios civiles.