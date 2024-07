Un senador demócrata pide públicamente por primera vez a Biden que retire su candidatura a la reelección

Peter Welch ha sido el primer senador demócrata que ha pedido públicamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que retire su candidatura a la reelección en medio de las presiones dentro del partido tras el fracaso del mandatario en el último debate con su rival, el expresidente Donald Trump, y ante las dudas sobre su salud.

"Lo que está en juego no podría ser más importante. No podemos olvidar la desastrosa actuación de Biden en el debate. No podemos ignorar ni desestimar las preguntas válidas que se plantearon desde esa noche", ha señalado el senador por el estado de Vermont en un artículo de opinión publicado en el periódico estadounidense The Washington Post recogido por Europa Press.

Welch, que ha destacado su "gran respeto" por el presidente, ha indicado que entiende "por qué Biden quiere presentarse", puesto que les "salvó de Trump una vez y quiere hacerlo de nuevo". "Pero necesita reevaluar si es el mejor candidato para hacerlo. En mi opinión, no lo es. Por el bien del país, le pido que se retire", ha subrayado.

En este sentido, ha considerado que la vicepresidenta, Kamala Harris, es "una líder capaz y probada" y ha agregado que el partido tiene "otros gobernadores y senadores demócratas de estados clave elegibles, jóvenes y llenos de energía". "Vermont ama a Biden. El presidente y la vicepresidenta recibieron un porcentaje de votos mayor aquí que en cualquier otro estado. Pero los ciudadanos de Vermont están preocupados de que no pueda ganar esta vez y están aterrorizados ante otra Presidencia de Trump", ha manifestado al poner énfasis en la tendencia demócrata de su estado.

Este posicionamiento le convierte en el décimo congresista demócrata en pedir un cambio en la candidatura de Biden, si bien los nueve anteriores son sus compañeros de la Cámara de Representantes. No obstante, varios senadores—que no han llegado a realizar esta solicitud—han planteado sus preocupaciones sobre una eventual victoria de Trump.

Trump reta al "dormilón" Biden a otro debate y a un partido de golf para ver si puede ser presidente Ver más

Biden lleva varios días apareciendo en medios estadounidenses para revertir la imagen de debilidad que le granjeó el debate en Atlanta, donde se mostró debilitado e impreciso frente a Trump. El propio presidente estadounidense reconoció que había hecho un mal debate, algo que atribuyó al cansancio de campaña.

Ante esta situación, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, estaría enviando señales en privado a los donantes de la formación política de que está abierto a una candidatura presidencial demócrata que no esté encabezada por Biden, según ha podido saber el portal de noticias Axios.

Tras estas informaciones, Schumer ha reiterado este miércoles por la noche su apoyo a Biden: "Como he dejado claro en repetidas ocasiones, tanto en público como en privado, apoyo al presidente y mantengo mi compromiso de garantizar que Donald Trump sea derrotado en noviembre", ha manifestado.