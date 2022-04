Palestina denuncia el "fascismo, odio y racismo" del "asalto" de Israel en la Explanada de las Mezquitas

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino ha denunciado este sábado el "fascismo, malicia, odio y racismo" de las fuerzas policiales de Israel que el viernes "asaltaron" la Explanada de las Mezquitas y provocaron más de 150 palestinos heridos, "incluidos muchos niños". La "brutal ocupación" israelí "asaltó injustificadamente" el tercer lugar más sagrado del Islam en el segundo viernes del mes sagrado del Ramadán "los golpes, detenciones y vandalismo dejaron cientos de heridos y detenidos", según recoge Europa Press.

El Gobierno palestino ha manifestado su satisfacción por la condena de varios países que responsabilizan al Gobierno israelí y piden el cese inmediato de la represión, pero ha señalado a otros países cuya postura "no se corresponden con las graves violaciones perpetradas por las fuerzas de la ocupación y el apartheid israelí".

"Todos deben condenar esta agresión y no escudarse en declaraciones generales que protegen los comportamientos racistas. Lo que ocurrió ayer (viernes) es una violación de la santidad de un lugar sagrado, una violación del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, una violación del derecho a la oración, una violación del derecho al desplazamiento y al acceso a lugares de culto, una violación de la santidad del mes del Ramadán, una violación de la santidad del viernes por parte de Israel", ha denunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino.

Además, ha comparado esta postura con el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. "Es evidente que los responsables de estas palabras aplican un doble rasero sobre la cuestión palestina en contraste con las declaraciones que leemos a diario sobre otras cuestiones globales que ocurren en un continente no muy lejano", ha indicado el Gobierno palestino.

Siete detenidos en protestas en Israel contra los disturbios en Al Aqsa

Cientos de personas han salido a protestar en la madrugada de este sábado en la ciudad árabe de Umm al-Fahm, en Israel, contra los disturbios que han tenido lugar este viernes en la mezquita de Al Aqsa. Durante la multitudinarias protesta, la Policía de Israel ha detenido a siete personas, incluidas tres menores, mientras protestaban y bloqueaban, presuntamente, la entrada en la ciudad árabe en solidaridad con los palestinos arrestados y heridos en el Monte del Templo el viernes por la mañana, según The Times of Israel. "Sacrificaremos nuestras vidas por al-Aqsa, no renunciaremos a al-Aqsa", han gritado los manifestantes, según ha recogido el diario The Jerusalem Post.

Además, según los informes a los que ha tenido acceso The Jerusalem Post, la Policía de Israel habría utilizado granadas de aturdimiento para dispersar a los manifestantes después de que arrojaran piedras e incendiaran neumáticos en la zona. Asimismo, los protestantes habrían arrojado un cóctel molotov contra las fuerzas de seguridad en el pueblo de Al-Arub, al norte de Hebrón, en Cisjordania, según KAN News.

Alrededor de 50.000 musulmanes, la mitad de Cisjordania, han llegado este sábado a la mezquita de Al-Aqsa para las oraciones del mediodía después de un enfrentamiento de seis horas en el lugar entre los palestinos y la policía israelí el viernes, la peor escaramuza en Jerusalén desde que comenzó el mes de Ramadán el 1 de abril, según ha informado Haaretz.

Durante la madrugada del viernes, más de 150 palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con las fuerzas de Israel en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén, en el marco de la escalada de violencia en la zona. Los enfrentamientos entre palestinos y la Policía de Israel estallaron a primera hora, alrededor de las 6.30 horas (hora local). La Policía israelí ha explicado en un comunicado que sobre las 4.00 horas (hora local) docenas de personas marcharon por la zona, ondeando banderas de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).