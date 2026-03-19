Trump desconocía el ataque al campo de gas, pero amenaza con volarlo si Irán ataca Qatar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tenía conocimiento del ataque que Israel ejecutaría sobre el campo de gas natural Pars Sur en el golfo pérsico de Irán, pero varios medio estadounidenses e israelíes aseguran que el Gobierno de Benjamin Netanyahu consultó por anticipado a la Administración estadounidense y recibió el visto bueno para la operación.

En una publicación donde Trump se desliga del ataque indicó que: "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas Pars Sur. Solo una pequeña parte resultó dañada". El mandatario, tras ver las consecuencias que ha generado este ataque se ha desmarcado insistiendo en que su país no tenía "conocimiento previo del ataque" y que "Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Qatar."

"Israel no volverá a atacar el campo de gas Pars Sur, de vital importancia", prometió el presidente republicano que puso un pero "a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Qatar".

Y es que, desde que se produjo el ataque en el campo de gas, Teherán respondió bombardeando Qatar y Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio considerable en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, en un depósito de combustible para aviones de Riad y una refinería de Baréin.

Por su parte, el gobierno qatarí informó de que el ataque provocó "graves daños" en Ras Laffan y Trump rápidamente pasó, otra vez, a la beligerancia contra Irán al asegurar que destruirá el yacimiento gasístico de Pars Sur, si vuelven a atacar refinerías qatarís.

La guerra en Oriente Medio ha provocado una inestabilidad en el flujo y precio de petróleo en el mundo, llevando a Trump a suspender por 60 días una ley que obliga a que el transporte de crudo debe hacerse de un puerto estadounidense a otro exclusivamente en embarcaciones nacionales, con la intención de frenar el alza de precios de la gasolina.