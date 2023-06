Zelenski asegura que Ucrania está lista para iniciar su contraofensiva contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que sus fuerzas están listas para iniciar inmediatamente una contraofensiva contra las posiciones rusas; una operación para la que ha vuelto a reclamar aviones de combate modernos a sus aliados internacionales para poner un "techo sobre la cabeza" de las fuerzas ucranianas frente a la superioridad aérea de Rusia, recoge Europa Press.

"En mi opinión, a día de hoy, estamos listos", ha hecho saber en una entrevista exclusiva con el Wall Street Journal -donde también ha pedido a sus aliados un gesto hacia Ucrania en la próxima cumbre de la OTAN- y en la que reconoce ciertas carencias que dilatarán la operación en el tiempo.

"Nos gustaría disponer de ciertas cosas pero no podemos esperar meses", ha declarado el presidente, quien lleva meses pidiendo munición, tanques y una partida de aviones de combate para responder a la superioridad aérea rusa. "Estoy convencido de que vamos a tener éxito pero no sé cuánto vamos a tardar", ha añadido el mandatario en relación a una operación que los expertos consideran inminente pero que se ha retrasado en los últimos días por las lluvias que han dejado el terreno impracticable para los vehículos pesados.

En la entrevista, Zelenski ha incidido especialmente en el papel que desempeña el sistema de misiles Patriot como "el único arma que priva a Rusia de su capacidad para aterrorizar a decenas de millones de personas con sus bombardeos sobre escuelas e infraestructura".

"La realidad es que 50 sistemas Patriot podrían impedir que la gente muera", ha añadido antes de insistir en la necesidad de recibir aviones de combate: "Todo el mundo sabe que una contraofensiva sin superioridad aérea es algo muy peligroso. Imagina qué siente un soldado que no tiene un 'techo' sobre su cabeza cuando los países vecinos tienen uno".

"Si todo el mundo parece entender la importancia de proteger los cielos, ¿por qué hay un problema con entregarnos aviones de combate modernos?", se ha preguntado Zelenski.

El presidente ucraniano también ha abordado la cuestión de la incorporación de Ucrania a la OTAN y esgrimido que algunos países miembros no quieren ver a Kiev en la alianza "por miedo a Rusia". Zelenski, en este sentido, ha destacado la extraordinaria importancia de la próxima cumbre de la OTAN que tendrá lugar en julio en Vilna (Lituania), en la que espera algún tipo de mensaje positivo hacia su país al respecto.

"Si no nos reconocen en Vilna, si no nos dan indicio alguno allí, creo que no hay razón alguna para que estemos presentes", ha manifestado antes de criticar los tiempos de estas negociaciones. "Ahora mismo me parece que estamos hablando demasiado tarde de este tema. Deberíamos haber llegado a este punto hace 15 años", ha indicado Zelenski, quien prácticamente ve imposible la incorporación de Ucrania a la OTAN durante la guerra, pero espera que la Alianza Atlántica acepte al país cuando termine el conflicto.

"No saben la importancia que tendría para la gente de Ucrania una sola frase: 'Ucrania será parte de la OTAN cuando acabe la guerra, cuando esté a salvo'", ha concluido.

Fatiga de guerra

Por otra parte, Zelenski ha concedido una entrevista a medios latinoamericanos en la que ha criticado la denominada "fatiga de guerra" en otros países y ha subrayado que "los ucranianos no nos cansamos de defender al mundo". "No creo que sea honesto hablar del mundo cansado. No puedes mirar cómo alguien lucha con todas sus fuerzas y cansarte de ello", ha argumentado, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

Así ha recordado que hay muchos periodistas extranjeros que han venido a Ucrania y llevan meses trabajando en el frente. "Están cansados, pero tienen alta la moral porque están participando en acontecimientos históricos y están haciendo mucho para informar al mundo", ha señalado.

Zelenski ha mencionado también la fatiga de los voluntarios, ciudadanos de otros países, que han viajado a Ucrania desde distintos puntos de todo el mundo para ayudar. "Es legítimo que estén cansados, pero hay políticos que dicen que su país está 'cansado de esta guerra', sea de uno u otro continente, también en Europa (...). Nosotros en Ucrania no nos cansamos de proteger al mundo. Todo debe ser justo. Si alguien está cansado de ayudar a Ucrania, también nosotros podemos cansarnos de protegerle de procesos similares en el futuro", ha espetado.

Por eso, si Rusia lograra tomar Ucrania "sería un ejemplo y sería un problema porque estaríamos un paso más cerca de una guerra mundial" porque habría agresiones parecidas en otras partes del mundo, en otros continentes, ha advertido.