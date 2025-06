Una red de empresas pantalla en Mallorca usa webs falsas de citas para un posible blanqueo de capitales

Los aficionados a la pesca, los hipsters tatuados, la gente fit, los fans de los museos o los técnicos de rayos X pueden buscar el amor online y ni siquiera hace falta que usen Tinder o cualquier otra app. Todos ellos pueden encontrar pareja a través de supuestas webs de citas que buscan unir a personas específicamente de estos perfiles. Porque, ¿cómo un técnico de rayos X no querría conocer exclusivamente a otros técnicos de rayos X? Pues para encontrar el amor entre ellos existe una web llamada xraytechsfindaconnection.com.

Aunque, en realidad, tanto este como al menos otros 80 supuestos sitios de citas gestionados por empresas españolas son falsos. Así lo revela la investigación Dirty Payments, llevada a cabo por infoLibre y otros 20 medios de comunicación de todo el mundo coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos y datos confidenciales obtenidos por EIC y el medio alemán Der Spiegel.

Las webs, que no funcionan realmente, estarían sirviendo como tapadera a una serie de empresas, radicadas todas ellas en Mallorca, para lo que podría ser una gran operación de blanqueo de capitales.

Dirty Payments ha revelado que Worldline, un proveedor de pagos francés, ha procesado durante años miles de millones de euros en transacciones fraudulentas o con comercios de dudosa ética —como estafadores, casinos online que incumplen la ley o sitios de prostitución, entre otros—. Entre esos negocios están también las empresas que hay detrás de estas páginas web.

"No sé qué es el dinero que me llega"

Las supuestas webs no se pueden encontrar a través de buscadores como Google porque no están indexadas, lo que significa que no han sido registradas en los buscadores ni en sus bases de datos y, por lo tanto, no aparecen en sus resultados. Así, es complicado pensar que alguien vaya a poder encontrarlas para hacer uso de ellas. Además, los sitios tampoco permiten a los usuarios pagar para acceder al servicio premium una vez ya son miembros de la página, según ha podido comprobar este medio tras registrarse en varios de ellos.

Sin embargo, esto no impide que las sociedades que hay detrás muevan grandes cantidades de dinero. La red existe también en otros países y en España está formada por, al menos, 25 empresas. Todas procesaban sus pagos a través de la multinacional francesa Worldline. Entre las 25 sociedades de la trama española que seguían operando en 2023 con esta empresa cargaron unos 14,5 millones de euros en transacciones, según los datos internos de Worldline de 2023, que abarcan un período de un año, y que han sido obtenidos por Dirty Payments.

La incógnita es de dónde procede exactamente ese dinero. Lo que sí se sabe es que se estaría estafando a personas, según demuestran las quejas de usuarios publicadas en internet y un caso de phishing que se utilizó para conseguir datos de tarjetas para una empresa inglesa de la misma trama. El dueño de una de las sociedades mallorquinas asegura a infoLibre que ni siquiera sabe el origen de las transacciones que llegan a su supuesto negocio.

infoLibre le preguntó cómo llegan los clientes a esas supuestas webs de citas. "No tengo ni idea. Yo solo pongo mi pasarela para facturar. Esto está en Estados Unidos. Me lo llevan directamente desde allí. La empresa me llega a partir de un contacto que tengo desde hace muchos años, otra persona que tiene una empresa similar. No sé qué es el dinero que me llega exactamente. Yo solo cobro la comisión. Un cero coma cero, cero, cero… por ciento de las transacciones de tarjetas. La sociedad es mía pero no tengo ni idea de qué se publica. El negocio son comisiones de tarjetas", explica.

Quien habla es Sebastián Ribot Thomas, socio único y administrador único de Colonial Productions SL, una de las empresas de la trama. La empresa de Ribot ha sido dueña de, al menos, buildyourlovelife.com, findalovelifetoday.com, heartsopentolove.com y rapfansfindlove.com. Ya no están operativas, pero las webs funcionaron hasta, al menos, 2022 y la empresa siguió facturando a través de Worldline hasta, al menos, principios de 2024.

De las 81 páginas de citas localizadas por Dirty Payments en la trama mallorquina, 57 seguían activas y operativas este 12 de junio. Aun así, es habitual que estas sociedades dejen de operar con determinadas webs y abran otras nuevas para complicar así la posibilidad de ser rastreadas.

De Mallorca a Estados Unidos

Las empresas mallorquinas dependen de un grupo norteamericano llamado iMerchant - Eureka, que procesaba sus pagos a través de Worldline. iMerchant - Eureka tiene una red de sociedades distribuida por distintos países y es uno de los oscuros negocios que llegó a la multinacional francesa a través de Emerchantpay (EMP), una compañía británica que ha actuado durante años como agente de Worldline proporcionándole muchos de los clientes de dudosa reputación.

El entramado está dirigido por Andrew Garroni, un productor estadounidense de películas eróticas y de terror devenido en estafador online. iMerchant es una empresa canadiense propiedad de Garroni, actualmente inactiva. Eureka hace referencia a Eureka Multimedia Group, una empresa californiana de marketing digital propiedad también de Garroni.

El grupo operaba más de 150 empresas fantasma dueñas de, sobre todo, webs falsas de citas. Entre ellas están las 25 mallorquinas, pero también, al menos, otras 92 de Reino Unido, 40 de Chipre y dos de Países Bajos, según los datos internos del proveedor de pagos Worldline obtenidos por EIC.

Los fraudes de Garroni no son nuevos. En 2007, sus socios y él tuvieron que pagar una indemnización de 550.000 dólares en Estados Unidos por un fraude digital. Ofrecían a usuarios de internet instalar un software en sus ordenadores que les permitía ver películas. Pero se trataba de un software malicioso que, alegando que había expirado un supuesto "periodo de prueba", mostraba continuamente mensajes de gran tamaño en las pantallas de los ordenadores para obligar a las víctimas a pagar para deshacerse de ellos.

De todos modos, las empresas de la red de Andrew Garroni no solo han trabajado con Worldline. Lo hicieron también, al menos, con la extinta alemana Wirecard, otra empresa que operaba como proveedor de pagos y en la que surgieron problemas con numerosas transacciones de las empresas asociadas a Garroni y su grupo.

En el verano de 2020, Wirecard quebró tras protagonizar el mayor escándalo financiero de la historia de Alemania. Además de descubrirse un agujero de 1.900 millones de euros en las cuentas manipuladas de la hasta entonces elogiada empresa, se hizo pública su connivencia con múltiples clientes poco recomendables. Entre ellos, varios esquemas de empresas fantasma. Los máximos ejecutivos de Wirecard acabaron en la cárcel.

Gracias a documentos obtenidos por Der Spiegel, se ha comprobado cómo Wirecard registró al menos 87 empresas como propiedad de Garroni a pesar de no estar inscritas como suyas en sus respectivos países. Entre ellas constan 12 de las mallorquinas.

Una de esas 12 es Colonial Productions SL, la compañía registrada a nombre de Sebastián Ribot. Aun así, Ribot, que es gerente de una inmobiliaria en Palma, asegura a infoLibre no saber quién es Garroni. Al ser preguntado por si tiene algún tipo de contrato o acuerdo comercial firmado con esas personas o empresas que asegura que le llevan el asunto de la sociedad, responde de manera afirmativa. No obstante, Ribot no ha querido contestar a más preguntas de este medio: "Es información confidencial". Antes de finalizar la conversación, aseguró que si infoLibre quería saber más, debía hablar con su asesor fiscal y se ofreció a que este realizara una llamada a este medio. El supuesto asesor nunca contactó.

Una trama 'familiar'

El asunto parece no solo confidencial, también familiar. Sebastián Ribot es, como se ha mencionado, dueño de Colonial Productions SL. A su vez, su pareja, Tamara Morell, es propietaria de Smores Marketing SL, la empresa que gestiona, entre otras, la web supuestamente destinada a técnicos de rayos X. Su hermana, Bárbara Ribot Thomas, tiene registrada South Pointe Advertising SL y su cuñado, José 'Pepe' Nájera-Aleson Serrada, Coco Plum Technologies SL. También dos primos de Sebastián y Bárbara, Antonio 'Toni' Thomas Caldentey y Juan Miguel 'Juanmi' Thomas Caldentey, tienen dos empresas de la trama: Toffee Marketing SL y Liberty Networking SL, respectivamente.

Entre la familia administran seis de las 25 empresas de la trama. La cosa no queda ahí. Bárbara Ribot tiene varios negocios en Mallorca. Una clínica dental donde trabaja la dentista Ledya Salamanca Villazón, propietaria de Captain Jack Investments SL. También coincide con Eneisy Pérez Gutiérrez en la sociedad de un restaurante de la isla, de la que ambas son apoderadas. Eneisy Pérez es la dueña de Milano Productions SL. Además, el hermano de esta, Ramón Pérez Gutiérrez, es el socio único de Russel Trading SL.

Tanto Captain Jack Investments como Milano Productions y Russel Trading constan en los documentos y datos de Worldline como empresas parte de iMerchant - Eureka. Además, las dos últimas aparecen como propiedad de Garroni en la documentación de Wirecard.

infoLibre ha logrado hablar por teléfono con varios de los propietarios de estas sociedades, como es el caso de Toni Thomas, Ledya Salamanca o Eneisy Pérez. Los tres colgaron cuando este medio comenzó a preguntarles por sus compañías y la red mallorquina.

No son las únicas personas relacionadas entre sí que forman parte de la trama. Es algo habitual entre las 25 empresas. Por ejemplo, Jorge Daniel Von Ledebur y Sabine Morgen son pareja y cada uno de ellos es dueño de una sociedad de la red. Von Ledebur es otro de los que ha accedido a atender, al menos en parte, a infoLibre.

En la llamada, la primera pregunta de infoLibre fue a qué se dedicaba Pop Corn Technologies SL, la sociedad que administra. "Servicios de internet" fue su respuesta. La mayoría de empresas de la trama declaran ante el Registro Mercantil dedicarse a una de estas dos actividades económicas: o bien al "comercio al por menor por correspondencia o internet" o bien a los "servicios administrativos combinados". Otras cuantas declaran realizar "actividades de las agencias de cobros y de información comercial".

La empresa de Von Ledebur declara la opción del comercio al por menor. Este medio, en la llamada, le comenta que la sociedad gestiona webs como artistfindlove.com o singleteachersfindlove.com. "Es trabajo común de internet, son páginas de citas, no hay un gran qué detrás", responde él. infoLibre le pregunta entonces cómo consiguen clientes si no están indexadas en Google. "No es necesario indexarlas. La gente entra. Ya está. Más no hay que decir. No puedo decir cómo llegan, sería revelar trucos".

Von Ledebur, al igual que Sebastián Ribot, negó conocer el grupo iMerchant y a Andrew Garroni. También se le preguntó por la gran presencia de este tipo de empresas y webs en Mallorca. "A la creación de estas webs se llega hablando con amigos, tips por aquí, tips por allá…".

Tras esa respuesta, infoLibre le pregunta de forma clara: "Hemos intentado suscribirnos en las webs y no dejan pagar, ¿son webs de citas reales o no existen?". Tras siete segundos en silencio, responde: "Esto ya no te lo sé decir concretamente. Son servicios que compramos y ya está". Von Ledebur, que gestiona la empresa desde su creación en enero de 2019, se negó a aclarar a quién compraba estos servicios y a responder a más preguntas de infoLibre.

Las empresas pantalla mallorquinas, como Pop Corn Technologies SL, son sociedades limitadas creadas con el mínimo capital exigido por la ley española, 3.000 euros, entre los años 2012 y 2019, y carecen de trabajadores.

De acuerdo con la información que de ellas posee el Registro Mercantil, sus administradores y accionistas únicos —para cada empresa se trata siempre de una sola persona— acostumbran a estar relacionados entre sí. Hay familiares, amigos, parientes y también socios en otros negocios. Otras dos de ellas, por ejemplo, son Andrea Arregui y Noemí Valera. Las dos trabajan en el Bar Havanna, que se encuentra en Palma.

Las 25 empresas se dedican todas a las falsas webs de citas. El patrón se repite con las empresas de iMerchant en otros países. La gran mayoría tienen supuestos sitios de dating, aunque también hay algunas destinadas al sector de los videojuegos con un modus operandi similar al de las webs falsas de citas.

Webs secundarias y textos idénticos

La mayoría de las sociedades mallorquinas poseen exactamente cuatro páginas web de citas. Todas están en inglés y presentan diseños muy similares. En muchos casos se trata de réplicas basadas en una misma plantilla, con fotos de catálogo de gente joven, guapa y sonriente de diferentes etnias.

También cuentan con un centro de atención al cliente asociado a cada página web de citas. Los textos que informan a los supuestos clientes en estas páginas web secundarias son idénticos. Estos centros son direcciones webs más cortas que la página de citas pero replicando un nombre similar. En estas se incluye un número de teléfono (muchas veces comenzando con el prefijo 877 o 866, gratuitos en Estados Unidos y Canadá) y un correo electrónico, a veces hasta un chat.

Estas webs secundarias son habituales en este tipo de negocios. Si, por ejemplo, hablamos de una página web real de citas, pornografía o prostitución, es común que luego tengan una segunda dirección creada únicamente con iniciales o con un nombre poco claro. Así, los cargos a sus clientes se realizan desde esta segunda dirección y no dejan el mismo rastro que si se hicieran desde la página web con el nombre completo del sitio.

Por ejemplo, el centro de atención al cliente asociado a la web xraytechsfindaconnection.com es xrutchfnd.com. De hecho, al intentar suscribirse a la supuesta página para ligar, la web ya avisa de que el pago llegará asociado a xrutchfnd.com. infoLibre ha intentado pagar una suscripción a esta web, entre otras, pero la pasarela de pagos da error al rellenar la información. El sitio devuelve un aviso asegurando que la tarjeta ha sido denegada, a pesar de que toda la información indicada para el pago era correcta.

Las empresas en ocasiones también tienen su propia web corporativa, que se hace pasar por una empresa de servicios de internet o de marketing, donde consta una dirección de correo electrónico y un teléfono español. infoLibre ha llamado a varios de esos números. En ninguno hemos conseguido que nos llegue a atender un operador. Siempre aparece una grabación, en inglés, que anuncia que en ese momento la empresa está ocupada y que se puede dejar un mensaje de voz cuando suene la señal. También se ha contactado por correo electrónico a las empresas que disponían de ese tipo de página web con distintas preguntas al respecto de esta investigación. Ninguna ha respondido.

"Blanqueo de dinero"

Muchas de las webs de las empresas mallorquinas están activas. Pero si las empresas siguen operando con su sistema de transacciones, deben hacerlo con un proveedor de pagos distinto. Worldline decidió expulsar a las sociedades vinculadas a iMerchant, incluidas las mallorquinas, en junio de 2024. La decisión se tomó tras las sospechas que tenía la propia multinacional francesa de que se pudiera estar blanqueando dinero.

Algunas de ellas operaban con Worldline desde 2017. En 2023 el equipo de antifraude del proveedor de pagos realizó una investigación interna sobre varios negocios que trabajaban con ellos y les resultaban sospechosos. Entre esos había 14 empresas de iMerchant - Eureka y tres de esas eran de la trama mallorquina: Chili Pepper Systems SL, Columbus Creations SL y Milano Productions SL.

Worldline decidió cesar inmediatamente cualquier relación con nueve de las 14. Entre ellas, Chili Pepper Systems y Columbus Creations. Con las otras seis se decidió contactar primero con los propietarios para que se pudieran explicar. Una de ellas era Milano Productions SL, propiedad de Eneisy Pérez.

En junio de 2023, una nueva auditoría interna recabó más pruebas. Aunque los numerosos operadores de sitios de citas falsos se consideraban oficialmente independientes, Worldline sabía que estas empresas estaban controladas en realidad por el grupo iMerchant - Eureka. Pero los empleados tenían instrucciones de no comunicárselo nunca a Visa, Mastercard o a los organismos reguladores, porque estos grupos "no existen legalmente y Worldline no debería saber que existen".

La misma auditoría informó de una presunta operación masiva de "blanqueo de dinero" llevada a cabo en Estados Unidos. Tras las alertas de los bancos, Worldline descubrió que 3.369 tarjetas de crédito estadounidenses habían efectuado pagos por valor de 17,8 millones de euros a cerca de 275 negocios de supuestas webs de citas. Las transacciones se consideraron muy sospechosas: gran parte de las tarjetas pertenecían a empresas, algo no habitual en una supuesta suscripción a una web para ligar. Desde algunas de ellas se realizaron más de 2.000 pagos a diversas webs. Por ello, las tarjetas, según los auditores de Worldline, podrían estar controladas por los propios comercios y las transacciones, destinadas a blanquear dinero.

Los investigadores no indicaban en la auditoría el nombre de los comercios implicados en ese sistema. Sin embargo, las características de las empresas mencionadas pueden corresponder a las empresas del grupo de Andrew Garroni, según el análisis realizado por la investigación Dirty Payments.

El supervisor financiero alemán, BaFin, también abrió una investigación. El regulador cree que el fraude era tan "obvio" de detectar que Payone, la filial alemana de Worldline, es una "potencial cómplice". BaFin estima que las sociedades que llegaron a Payone a través de EMP —entre las que estarían las de Garroni— eran, en realidad, empresas fantasma involucradas en "actividades fraudulentas". Tras todas las sospechas, Payone rescindió sus contratos con seis compañías españolas, aunque no les supuso mucho problema porque también operaban con la filial sueca de Worldline y tras la decisión de Payone siguieron varios meses haciéndolo con esa otra subsidiaria.

Decenas de millones

El negocio para iMerchant, aunque en ocasiones saltando de una filial a otra de Worldline, ha operado durante años y ha sido sumamente lucrativo. Según los datos internos de Worldline de 2023, que abarcan un período de un año, las empresas de los distintos países asociadas al grupo facturaron cerca de 90 millones de euros entre las transacciones de todas ellas.

De esa suma total, unos 14,5 millones de euros correspondían a las transacciones dirigidas a las 25 empresas de la red mallorquina. Cada una de ellas facturó casi 600.000 euros de media en solo un año. Cuatro incluso superaron el millón. Es el caso de Anvil Networking SL, Ezequiel Networking SL, Amber Development SL y Colonial Productions SL.

Las cuatro fueron creadas entre 2014 y 2015 y son, por tanto, de las más antiguas de la red. Colonial Productions SL es la de Sebastián Ribot y fue puesta en marcha por él directamente. Amber Development SL y Ezequiel Networking SL fueron constituidas por María Pilar Peña Domenech el 19 de enero de 2015, junto a otras tres. Ninguna le pertenece ya. Amber Development es ahora de Leordanés García González, y Ezequiel Networking, de Leodanis Néstor Valdés.

María Pilar Peña Domenech es esposa de Joan Miquel Roselló Vilanova, con quien administraba Boquer Management SL, una asesoría contable y fiscal de Pollença, hasta enero de 2017. En su perfil de LinkedIn, Joan Miquel Roselló se presenta como experto en "gestión de e-commerce, como gateway e intermediario entre merchants [clientes] y procesadores. Soluciones globales para procesar high risk [alto riesgo] a nivel mundial". Los hijos de ambos, Joan Rosselló Peña y Marina Rosselló Peña, también han administrado en determinados momentos empresas de la trama pero ya no constan entre los cargos de ninguna de ellas.

Por último, la otra compañía que alcanzó el millón de euros en transacciones, Anvil Networking SL, es la que administra Thelys Milán Suárez. Thelys Milán es una entrenadora de natación artística de origen cubano afincada en Mallorca.

Su caso, de nuevo, repite un patrón en la trama. Al menos ocho de los 25 propietarios actuales de las empresas de la red son de origen cubano. Muchos están relacionados entre sí por conexiones personales, comparten apellidos o son amigos en redes sociales. Del mismo modo, muchos de los administradores de las empresas son originarios, residen o están vinculados a la parte noreste de la isla. De hecho, esa zona y Palma y sus alrededores es donde se concentran la mayoría de domicilios sociales de las empresas, según consta en el Registro Mercantil.

Las cuentas de las empresas depositadas en el registro, consultadas por infoLibre, también permiten ver el volumen de dinero que estas han ingresado año tras año; o al menos el de algunas de ellas, ya que seis nunca han presentado cuentas.

De las cuatro sociedades que superaron el millón de euros, una entregó sus cuentas por última vez en 2019, otra en 2020 y las dos restantes en 2022. Esos cuatro ejemplos representan el patrón común a casi todas las empresas de la red. Unos ingresos declarados de un determinado valor —indicados como "importe neto de negocios" pero sin especificar de dónde vienen— y unos gastos muy similares pero que se engloban casi exclusivamente en la partida de "otros gastos de explotación" —de nuevo, no se especifica nada, por tanto, sobre a qué se ha destinado esa partida concretamente—.

Worldline se hunde en bolsa tras las revelaciones de la investigación 'Dirty Payments' Ver más

Así, las empresas van nivelando año tras año lo que se supone que gastan con lo que ingresan, pero no se pueden fiscalizar esos supuestos desembolsos. De hecho, en otras partidas de gastos habitualmente más comunes no especifican nada, como sucede con la de personal al no tener plantilla.

En "otros gastos de explotación" se puede incluir casi cualquier tipo de desembolso y ese es el gran truco en las cuentas de estas empresas. Incluso, si ese dinero lo están transfiriendo a un tercero o a alguien con quien tengan una relación comercial o de propiedad, pueden especificarlo simplemente como "otros gastos de explotación" sin mayor explicación.

En la partida en la que las empresas año tras año sí tienen un monto que indicar es en la de "diferencias de cambio". Ese campo se utiliza para especificar las ganancias o pérdidas por las fluctuaciones de cambio entre la moneda local y moneda extranjera. Esto se debe a que la mayoría de las transacciones que reciben las empresas de la trama vienen de tarjetas de fuera de Europa. Eso y las altas comisiones que se quedaba Worldline por los pagos, muy por encima de las habituales en el sector, son otros dos de los indicios más relevantes sobre el carácter más que dudoso de las actividades de estas compañías.