La conmovedora tragedia política protagonizada por Gorbachov

La muerte, que resucita la nostalgia o los odios, debería más bien provocar la reflexión. La muerte esta semana de Mijaíl Gorbachov se presta a ello. Se trata de un hombre incomprendido a ambos lados del Telón de Acero, antes de que desapareciera y una vez caída la frontera.

He aquí un hombre que primero quiso ser el Hércules bolchevique que limpiaba el establo de Augías de la URSS antes de presentarse a la posteridad como un socialdemócrata idealista y pragmático, pero que amaba la justicia social: el último de los mencheviques. Cuando llegó al poder (secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética) en marzo de 1985, al día siguiente de su 54º cumpleaños, sucedió a muchos ancianos en el Kremlin. En menos de dos años y medio, Leonid Brezhnev (1906-1982), Yuri Andropov (1914-1984) y Konstantin Chernenko (1911-1985) habían fallecido. Ronald Reagan dijo: "¡No dejan de morirse!".

¡Por fin llegó Gorbachov! The London Economist, un semanario que lleva marcando el ritmo liberal mundial desde 1843, publicó un titular en primera página con la sintomática leyenda: "¿Puede hacer un Deng?". Entonces el líder chino Deng Xiaoping (1904-1997) fue visto como el máximo exponente de la transición al libre comercio, que sólo podía ir acompañada de un pensamiento libre para los parámetros del capitalismo.

Cuatro años después, menos de un mes antes de la masacre de Tiananmen de junio de 1989, Gorbachov predicaría en vano la moderación en una visita Pekín, mientras el Pequeño Timonel Deng bramaría poco después: "¡200 muertos, 20 años de paz!" El baño de sangre chino sucedería a la visita de un líder del Kremlin adormecido, mientras que en 2022, el baño de sangre ruso en Ucrania sólo tendría lugar tras la visita de un líder belicista del Kremlin a Pekín. Así es la ironía de la historia...

La rueda de la historia giraba a una velocidad vertiginosa en el sorprendente año 1989. En octubre, un mes antes de la caída del Muro de Berlín, Mijaíl Gorbachov visitó la RDA del dinosaurio estalinista por excelencia, Erich Honecker, que soñaba con someter al movimiento de protesta de Alemania Oriental al estilo chino, pero sin lograr vía libre porque el gran hermano soviético detuvo su brazo vengativo.

"La vida castiga a los que llegan tarde", le dijo Gorbachov a Honecker, que vivía en medio de un aislamiento obsesivo, hasta el punto de hacer levantar el Muro de la Vergüenza en 1961, por mandato de Walter Ulbricht (secretario general del Comité Central del partido) con la bendición de Jruschov. Tales son los reveses de la historia, que la prisa del otoño de 1989 no permitió apreciar en su verdadero valor.

Los dos vídeos siguientes, en los que la cadena francesa Antenne 2 dice una cosa y luego otra, dan fe de ello. El 6 de octubre de 1989, se habla de un apoyo de Gorbachov al régimen a pesar de algunos matices. El 7 de octubre, se trata de "un viento de esperanza y libertad" traído a la RDA por el amo del Kremlin.

En el caso de Mijaíl Gorbachov, una forma de laissez-faire triunfó en su paso por el poder. Aunque Margaret Thatcher lo había elogiado en términos muy singulares ("Me gusta el Sr. Gorbachov. Podemos hacer negocios juntos"), en realidad no se trataba del "laissez-faire laissez-passer" propio del capitalismo sometido a las leyes del mercado, sino de una especie de evolución del discurso marxista frente a los derroteros por los que iba discurriendo la Historia: un hombre, incluso uno supuestamente providencial, no podía bloquear el avance de los pueblos, ni una revolución democrática.

Este es su principal pero invisible legado. Este hombre no recurrió a la violencia de Estado, no reprimió a cualquier precio a los manifestantes del glacis soviético que querían poner fin al cerco de las democracias populares. ¿Fue porque se había convertido a las suaves leyes democráticas del mundo occidental? No, en absoluto. La ferocidad yanqui aplicada en Chile, a favor de Pinochet el 11 de septiembre de 1973, mostró allí y en otros lugares los límites de la benevolencia capitalista.

Mijaíl Gorbachov, fuera del capullo de los apparatchiks soviéticos, se había convertido en una especie de mariposa singular, convencida de que el marxismo es un humanismo y de que su mejora pasa por su transformación. De ahí su mantra: "¿Qué es la democracia sino más socialismo?"

Diez años después de los hechos, en 1999, entrevistado por Claude Sérillon, el ex dirigente soviético se presenta como un viejo sabio que lo vio venir, lo que es, por supuesto, una reconstrucción del pasado y una reescritura de la historia, aunque la entrevista siga siendo fascinante y el hombre excepcionalmente agudo.

Mijail Gorbachov entrevistado por Claude Sérillon el 8 de noviembre de 1999. INA Política

Las mariposas políticas no viven mucho tiempo, especialmente en la URSS. Ya en 1985, el humor del pueblo ruso había puesto las cosas en su sitio, convirtiendo el apellido Gorbachov en un acrónimo persuasivo y dramático al mismo tiempo: "Dispuesto a revertir las decisiones de Brezhnev, Andropov, Chernenko si sobrevivo" (Горбачев: Готов отменить решения Брежнева, Андропова, Черненко, если выживу)

Durante mucho tiempo, el nuevo hombre fuerte de un Imperio que se iba al garete sólo hablaba de restauración. En enero de 1990, ante el Politburó, todavía llamó a "buscar todo lo racional y útil en nuestra propia historia". No debemos destruir los cimientos, sino reforzarlos".

Como señaló Korine Amacher: "Prácticamente hasta el final, Gorbachov se declaró fiel a la 'Gran Revolución Socialista de Octubre'. Para él, se trataba de reformar radicalmente el régimen soviético sin negar sus orígenes. Lenin se salvó, alabado por Gorbachov y su entorno, por 'su raro talento para percibir en el momento oportuno la necesidad de cambios profundos', y por haber tenido el valor de renunciar en 1921 al comunismo de guerra y establecer la NEP. La perestroika se desarrolla bajo la égida de la idea de un retorno al 'espíritu revolucionario leninista'. Los opositores políticos de Stalin –Lev Kamenev, Grigory Zinoviev, Georgy Piyakov, Karl Radek, Aleksei Rykov y Nikolai Bukharin– fueron rehabilitados en 1988. En cuanto a Trotsky, su imagen se reproduce de forma menos manipulada que antes, pero no se le rehabilita (sólo lo hará tras la caída de la URSS)".

Nicolas Werth explicó a Mediapart este verano cómo, a partir de 1985, la glasnost y la perestroika tenían como objetivo principal "reformar el socialismo sin torpedear sus valores". Sin embargo, la dialéctica rompió los ladrillos mucho más allá de lo que el iniciador del movimiento podría haber imaginado, y el proceso y la secuencia de los acontecimientos siguen siendo una fascinante lección política, antropológica, social y cultural.

La hora de la verdad llegó con la desgracia de la catástrofe nuclear de Chernóbil en abril de 1986. La ocultación, la mentira, la negación y el farol, la toufta que en ruso significa el disfraz de la realidad, que había infectado al poder soviético desde los tiempos del Gulag, todo este engaño no podía aguantar. Gorbachov tuvo que inclinarse ante el peligro nuclear, en lugar de convertirlo en objeto de chantaje a la manera de Putin en 2022.

Sin embargo, una vez más, hay una fascinante reconstrucción de la historia. He aquí dos vídeos que muestran tanto el papel de Gorbachov, tal y como se le percibía en 1986 en Francia, como el de la principal persona implicada que lo forja a posteriori, puliendo su imagen ante la historia.

En el primer vídeo que aparece a continuación (a partir del segundo 45), justo después de la catástrofe, en mayo de 1986, el periodista Georges Bortoli (1923-2010), al resumir el discurso televisado de Mijaíl Gorbachov sobre el accidente de la central, precisa que el dirigente soviético "atacó a los gobiernos y a los medios de comunicación occidentales que, según él, habían exagerado la gravedad del accidente con fines políticos y polémicos". Sin embargo, el veterano comentarista de los asuntos de Moscú no menciona la astuta y bondadosa medida de Gorbachov de congelar las pruebas nucleares soviéticas hasta... el 6 de agosto, el aniversario de Hiroshima, una espina atómica clavada en el costado de los Estados Unidos.

Chernóbil: discurso televisado de Mijaíl Gorbachov del 14 de mayo de 1986 presentado por la cadena de noticias Antenne 2 (a partir del segundo 45). INA Política

El segundo vídeo que aparece a continuación muestra a Gorbachov muy seguro de sí mismo, filmado en 2006 para un documental, The Battle of Chernobyl, dirigido por Thomas Johnson. El exdirigente dice: "Enseguida comprendí que un accidente en una central nuclear sólo podía ser grave". A pesar de estos juegos con la verdad, la entrevista resulta fascinante, tanto que parecen escucharse los ecos trágicos de la actualidad de última hora, en un momento en el que la central ucraniana de Zaporiyia podría protagonizar, debido a la invasión rusa, un bis de Chernóbil...

'La batalla de Chernóbil: entrevista con Mijaíl Gorbachov' (2006). En el podcast de Tierra de Hombres.

En agosto de 1991, Mijail Gorbachov se dio por vencido. Fue víctima de un golpe de estado de la vieja escuela por parte de los sectores reaccionarios soviéticos. El presidente francés, François Mitterrand, dio la impresión de reconocer por un momento el poder de estos peones, antes de que la resistencia del pueblo moscovita, personificado por Boris Yeltsin, bloqueara el camino para reducirlos.

Gorbachov se fue entonces a descansar a Crimea, a pesar de los mensajes del presidente George Bush, El Viejo, antiguo director de la CIA, que había advertido al líder soviético, menos informado que la agencia estadounidense, de que se estaban gestando problemas. Cuando Gorbachov regresó, obligado a dar las gracias a Yeltsin, ya era una sombra política de su pasador. Como muestra este vídeo:

Fracaso del golpe en la URSS: el regreso a Moscú de un Míjail Gorbachov disminuido política y físicamente (JT Antenne 2, 22 de agosto de 1991). Historia de INA

Lo que siguió fue un lento descenso al infierno democrático. El hombre que no concedió la libertad, sino que aceptó que el pueblo la conquistara, fue humillado antes de ser enviado al basurero de la memoria rusa. No tenía palabras suficientemente duras para su sucesor. Una vez le preguntaron si era cierto que Boris Yeltsin sólo estaba lúcido dos horas al día, y respondió: "Sí, pero no todos los días", redescubriendo sin saberlo la vena de Jean Jardin, jefe de gabinete de Pierre Laval, que dijo de Pétain durante la ocupación nazi: "He visto al mariscal, está bien, ¡duerme una hora cada quince minutos!"

Mijaíl Gorbachov debía ser odiado en su país. Rusia no había entendido la posibilidad de la libertad. Los antiguos apparatchiks, ahora oligarcas saqueadores, habían impuesto el capitalismo real después del socialismo real. Y Gorbachov se convirtió en el chivo expiatorio perfecto para el sentido común del indecoroso homo sovieticus: al menos bajo Stalin había salchichas, bajo Brezhnev las rentas eran asequibles; y encima la URSS seguía siendo un imperio que aterrorizaba al mundo...

Honneur à Gorbatchev Respect pour sa mémoire

Il a démontré

1 que l'inattendu peut arriver

2 que l'esprit souterrain de liberté peut travailler et modifier une mentalité formée des l'enfance dans une doctrine dogmatique — Edgar Morin (@edgarmorinparis) 30 de agosto de 2022

En Occidente, Gorbachov fue elogiado a veces con la condescendencia reservada a los buenos perdedores que se quedan al margen del poder. Se le seguía invitando, en vista de los servicios que había prestado, como a un mayordomo meritorio, pero siempre se le ponía en su sitio, que no era ningún sitio...

Su margen de maniobra se había vuelto tan estrecho que todo lo que tenía que hacer para existir políticamente era pasar por el mundo de la publicidad. Hizo anuncios de Pizza Hut (que se vendería a los británicos en 2022, tras la invasión de Ucrania). Este vídeo tiene algo de patético, aunque en otros tiempos había destinos peores para un líder caído que aparecer en un cortometraje comercial.

El hecho es que en el momento de su muerte, este Premio Nobel de la Paz de 1990 aparece como la mala conciencia espectral y shakespeariana del criminal de guerra Vladimir Putin. Mijaíl Gorbachov, a diferencia de Stalin, había dicho que Juan Pablo II era "la máxima autoridad espiritual de la comunidad internacional". Había rehabilitado a Andréi Sájarov, fundador de Memorial, la ONG que Putin acababa de disolver.

El historial de Gorbachov no es corto, ya que contribuyó a acabar con una prisión de los pueblos y a levantar la hipoteca estalinista y soviética sobre el futuro marxista. Sin embargo, el hombre que acaba de morir vale menos por lo que intentó conseguir que por lo que nos invita a conseguir: cambiar el orden del mundo y de las cosas, por nosotros mismos, a pesar de dictadores y autócratas tan corruptos como corruptores.

En 2011, fustigando el paso a dos entre Putin y Medvédev, Mijaíl Gorbachov, entonces jefe de un insoportable y minúsculo partido socialdemócrata ruso, lanzó una formidable filípica al actual criminal que reina –¿por cuánto tiempo más?– en el Kremlin. Gorbachov, utilizando el ejemplo de Gadafi, nos recordó una ley de la historia, en la que la dialéctica marxista se encuentra con el mensaje del Evangelio: quien vive por la espada, perecerá por la espada.