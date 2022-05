Elisabeth Borne, una jefa de Gobierno leal a Macron con un perfil técnico, discreto y... ¿de izquierdas?

Si quería demostrar que su nuevo quinquenio se iba a parecer al anterior, Emmanuel Macron no lo habría hecho de otra manera. El Elíseo anunció el lunes 16 de mayo, a última hora de la tarde, el nombramiento de Elisabeth Borne para Matignon mediante un simple comunicado de veinte palabras, sin ningún anuncio oficial desde el estrado. La nueva primera ministra debe ahora formar un gobierno, cuya composición se anunciará durante la semana.

El secretario general del Elíseo, Alexis Kohler, que sigue en el cargo después de cinco años, no apareció ante las cámaras. Sin embargo, fue él quien inspiró y apoyó, hasta el final, esta decisión. Ministra desde 2017, encargada sucesivamente de Transportes, Transición ecológica (en sustitución de François de Rugy, que dimitió) y luego del Trabajo, Empleo e Integración, Elisabeth Borne era la opción favorita de la mano derecha del Jefe del Estado. "Cumple todos los requisitos", leemos una y otra vez en la prensa desde hace varias semanas, en indiscreciones atribuidas a asesores del Ejecutivo.

Esta ex alta funcionaria de 61 años reúne las condiciones del macronismo más puro: conocimiento de los misterios del Estado, paso por el sector privado y lealtad al presidente de la República. Licenciada en la École Polytechnique, ha sido consejera ministerial bajo gobiernos socialistas, ejecutiva de la región de Île-de-France y de la Alcaldía de París, prefecta e incluso presidenta de la RATP [empresa publica de transportes de París], cargo que ocupó hasta su primer nombramiento en el Gobierno en 2017.

Al igual que Alexis Kohler, Elisabeth Borne ha cultivado su doble paso por los sectores público y privado hasta el punto de mezclarlos. En 2015, cuando era jefa de gabinete de Ségolène Royal en el Ministerio de Ecología, pilotó la privatización de las autopistas con el actual secretario general del Elíseo. Esto levantó sospechas de sobre conflictos de intereses (véase la investigación de Martine Orange): unos años antes, fue directora de concesiones de Eiffage, una de las empresas implicadas en el contrato.

Al nombrar a Élisabeth Borne, Emmanuel Macron eligió deliberadamente a una personalidad con poco capital político. Al igual que Édouard Philippe y Jean Castex antes que ella, Élisabeth Borne debe al presidente de la República su primera experiencia gubernamental. Pero a diferencia de sus dos predecesores, la nueva jefa de Gobierno es miembro de La République en Marche (LREM). Esta es una ventaja adicional a los ojos del jefe del Estado, que lleva cinco años deseando limitar la influencia política del otro jefe del Ejecutivo.

Después de tres semanas de incertidumbre y rumores de todo tipo, Emmanuel Macron ha optado por la opción más neutral de todas las que tenía a su alcance. En su entorno, algunos le instaron a nombrar a una figura política importante, capaz de dirigir la campaña para las elecciones legislativas y la esperada futura mayoría. El microcosmos político-mediático vibra cada día al ritmo de nuevos rumores, que se decantan alternativamente por la derecha y la izquierda, y los nombres de las ex ministras Catherine Vautrin (ex-LR) y Marisol Touraine (ex-PS) vuelven a sonar con insistencia en los últimos días. La antigua directora de gabinete de Manuel Valls en Matignon, Véronique Bédague, había rechazado el puesto.

Emmanuel Macron finalmente eligió entre su grupo más cercano. Los exégetas elíseos no dejarán de felicitarse por el nombramiento del la segunda primera ministra de la historia de la V República, tres décadas después de Edith Cresson. Durante su campaña de 2017, el candidato de En Marche ya expresó su "deseo" de nombrar a una mujer para Matignon. Desde entonces, se han sucedido dos hombres y el primer círculo presidencial es señalado habitualmente por su sesgo exclusivamente masculino.

En la ecología y el trabajo, una fibra "de izquierdas" lejos de ser evidente

El nombramiento de Elisabeth Borne también pretende enviar una señal a la franja socialdemócrata del electorado del Jefe del Estado. Después de dos primeros ministros de la derecha de Les Républicains (LR), algunos de sus partidarios presionan para que se nombre a una figura situada a la izquierda. Es el caso la nueva jefe de Gobierno, cuyas primeras experiencias políticas fueron todas bajo mandatos socialistas (asesor de Lionel Jospin y luego de Jack Lang entre 1997 y 2002 y directora de gabinete de Ségolène Royal entre 2014 y 2015).

Ante sus interlocutores, tanto en público como en privado, la propia Elisabeth Borne se pone regularmente esta etiqueta de "mujer de izquierdas". "La justicia social y la igualdad de oportunidades son las batallas de mi vida", dijo en febrero de 2021 en BFM TV. También es a esta imagen a la que debe su nombramiento. El 28 de abril, para su primer viaje tras su reelección, Emmanuel Macron había prometido nombrar a una persona "comprometida con las cuestiones sociales, ecológicas y productivas". En Marsella, en un acto entre las dos vueltas electorales, había asegurado que el titular del puesto sería el responsable directo de la "planificación ecológica".

La lista de carteras ministeriales sugiere que Elisabeth Borne debe cumplir esta función. Ex jefa de gabinete de Ségolène Royal en el Ministerio de Ecología, ministra de Transportes y luego de Ecología en los gobiernos de Edouard Philippe, Elisabeth Borne es una reconocida experta en cuestiones climáticas. Estas experiencias le dan más que un sello de aprobación ecológica, también un historial de logros en este ámbito.

"No ha brillado con posiciones fuertes y ambiciosas en materia de ecología", señaló Jean-François Julliard, director general de Greenpeace Francia, poco después de su designación. "Su nombramiento no es un buen augurio para que Francia realice la transición ecológica que requiere la emergencia climática".

Como ministra, apoyó una enmienda para beneficiar la producción de aceite de palma, una materia prima especialmente dañina para los ecosistemas. Fue durante su estancia en el Ministerio de Transición Ecológica cuando se criticó la gestión estatal del incendio de Lubrizol en Rouen (Seine-Maritime) por minimizar el alcance de la contaminación.

Allí donde ha ido, la ex presidenta de la RATP también ha impuesto su estilo, hecho de eficacia, rigor y cierta frialdad. "No tiene un mal historial, y me gusta su faceta de gestora, es una interlocutora cuadriculada y franca que no da un salto en el vacío", resume un alto cargo sindical que se ha reunido con ella muchas veces en el Ministerio de Trabajo en los últimos dos años.

El resto es menos elogioso. "Humanamente, no es lo mejor", continúa el mismo sindicalista. Es cierto que domina los expedientes "técnicos", pero como jefa de Gobierno funcionará peor si se piensa que se necesita un perfil que tenga empatía. Entre los asesores ministeriales o altos funcionarios que han trabajado con ella, algunos mencionan una relación incluso "brutal" con sus interlocutores.

En el momento de su evaluación, puede en todo caso presumir de un claro descenso del número de parados inscritos en Pôle emploi [Servicio Público estatal de empleo en Francia], a pesar de la crisis sanitaria de covid-19, e incluso si estas buenas cifras se explican en gran medida por una financiación casi total de la formación por parte del Gobierno, que ha permitido la explosión del número de trabajadores formados en estos programas, de 480.000 contratos a finales de 2019 a al menos 900.000 dos años después.

El 15 de diciembre también pudo felicitarse por la aprobación definitiva en el Consejo de Estado de la espinosa reforma del seguro de desempleo, que tiene muchos perdedores y ha tenido un itinerario caótico –su primera parte, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2019, se suspendió ocho meses después por la pandemia, y su segunda había sido rechazada previamente en dos ocasiones por el Consejo de Estado–.

En su momento, Elisabeth Borne no ocultó en privado la poca consideración que tenía por la primera versión de la reforma, elaborada por los equipos de su predecesora en el Ministerio de Trabajo, Muriel Pénicaud. En particular, consideró escandaloso que se distribuyera una cantidad mensual inferior a la RSA [Renta de Solidaridad Activa] (506 euros para una persona desde el 1 de abril) a un desempleado que anteriormente había trabajado a tiempo completo con el salario mínimo.

Sin embargo, la reforma que finalmente logró aprobar es sólo un poco menos severa para muchos solicitantes de empleo. En las centrales sindicales se reconoce, sin embargo, a regañadientes que esta medida no tiene muy mala prensa entre los franceses, incluso entre una parte del electorado de izquierdas.

Las opiniones sobre su reiterada negativa a conceder la RSA a los jóvenes de 18 a 25 años están más divididas. Pero en este punto, la nueva jefa de Gobierno sabe que cuenta con el apoyo de Emmanuel Macron. En nombre de su rechazo a la "asistencia", éste siempre ha frenado los deseos de quienes querían conceder esta medida de solidaridad a los trabajadores más jóvenes. Una retórica de "derechos y deberes" que Elisabeth Borne encarna sin ambages.

La reforma de las pensiones, principal promesa de Emmanuel Macron, debería darle rápidamente la oportunidad de aplicarla. Al día siguiente de la segunda vuelta de los comicios, declaró en RTL que era "necesario" elevar la edad de jubilación de los franceses a los 65 años, al tiempo que prometía dejar "espacio" para la "consulta".

Elisabeth Borne tendrá que librar esta batalla después de otras aún más urgentes: la constitución de un gobierno, la campaña para las elecciones legislativas, el despliegue de las primeras medidas anunciadas este verano (ley de poder adquisitivo, vales de comida...). Un papel eminentemente político, más visible que todos los que ha ocupado hasta ahora, donde su imagen de tecnócrata y su estilo austero parecen, a primera vista, más una bola y una cadena que un activo.

