Las escuelas de música francesas prueban fórmulas para apoyar a los estudiantes trans

Aunque en septiembre de 2021 se publicó una circular para tener más en cuenta la transidentidad en el sistema educativo nacional, estas nuevas cuestiones se han abierto un camino también en los conservatorios y centros de enseñanza artística: "Durante mis estudios, hace más de treinta años, estas cuestiones no existían", afirma Claire Duteurtre, profesora de una escuela de música de la región del Loiret, donde uno de sus alumnos, en el último curso de bachillerato, ha iniciado una transición. “Incluso la homosexualidad se ocultaba.”

A medida que se va corriendo la voz y la transidentidad y la no binaridad pasan a formar parte del horizonte de posibilidades para un número cada vez mayor de personas, los estudiantes de ambos sexos son los impulsores de que estas cuestiones salgan a la luz.

Ya sea cuando los alumnos se dirigen a sus profesores para pedir que se les llame por un género o un nombre determinados, o cuando la cuestión se convierte en objeto de debate o reflexión dentro de la clase: "En general, nuestros alumnos son muy sensibles a las cuestiones sociales: trabajan con solicitantes de asilo, personas sin hogar, etc.", analiza Philippe Genet, director del Centro de formación de profesores de danza y música de Auvernia-Ródano-Alpes (Cefedem). “Quieren encontrar un sentido a su práctica pedagógica. Percibimos en su enfoque un compromiso real con la ciudadanía”.

Uno de los alumnos de Claire Duteurtre, hasta entonces de género femenino, acudió a ella hace unos años para pedirle que utilizara un nombre de pila y un pronombre masculino: "Al final de una clase, hablamos de tolerancia", cuenta. “Le dije que si necesitaba hablar de su situación, podía acudir a mí. Más tarde, vino a pedirme que testificara cuando pasó por el proceso de cambio de estado civil.” Aunque Claire Duteurtre, ella misma madre de un niño trans, se mostró sensible a la cuestión, esta situación plantea interrogantes sobre la actitud que hay que adoptar cuando los alumnos, sobre todo niños y adolescentes, nos confían su vida personal: "La escuela de música es un entorno diferente del aula o la familia", afirma la profesora. “Los niños pueden sentirse bien aquí, incluso cuando las cosas no van bien en otros sitios.”

Si bien las clases individuales son un método pedagógico a veces cuestionado, sobre todo en materia de violencia sexista y sexual, también son un lugar de escucha, según Claire Duteurtre. Sin embargo, insiste en la necesidad de evitar cualquier actitud intrusiva: "Para mí, tenemos que hacer llegar a los alumnos el siguiente mensaje: 'Aquí, puedes ser tú mismo'. Si necesitas hablar, aquí estoy", pero sin decir más. “Cuando empecé el tratamiento, no encontraba a nadie con quién hablar", dice Saul Juste, director y fundador de The Hood School of Music. “Pedí cita con uno de los pocos ortofonistas de canto de París, que canceló porque yo era trans. Pensé que tendría que llevar luto por mi canto.”

Junto con un ortofonista transexual, Mathieu Meunier, Saul Juste fundó una web llamada VoixTrans, que se ha puesto en marcha a principios de 2023. Ofrece una carta basada en un sistema de recomendaciones y apadrinamientos de profesores "transfriendly", que no están formados pero desean estar atentos a estas cuestiones, siguiendo el modelo de lo que ya existe en el ámbito médico. Por otro lado, la web ofrece módulos y talleres para quienes deseen formarse para acompañar a alumnos trans, con un certificado al final: "Ante un alumno trans, el objetivo es ayudarle a encontrar su flexibilidad vocal y a conseguir una voz que pueda ser la suya. No se trata de feminizar o masculinizar una voz", dice Saul Juste, que se ha enfrentado a muchos prejuicios sobre la influencia de las hormonas en la voz.

“Muchos profesores evitan recibir alumnos en las clases de cambio de voz, incluso cuando no son transexuales, sino sólo adolescentes", explica. “En efecto, existe la creencia de que no se debe acompañar ese cambio. Es como decirle a alguien que deje de correr mientras está creciendo. Movilizar y aceptar la inclinación de la laringe permitirá evitar, a la larga, que los agudos queden bloqueados.” Sobre todo porque, como señala, no es infrecuente que las personas trans dañen su voz al forzar un registro que no corresponde a su rango vocal.

Saul Juste también invita a los profesores a tener en cuenta el dispositivo "binder" (un sujetador de compresión para reducir el pecho), que puede dificultar la respiración durante las clases de canto: "No se trata de preguntar directamente al alumno, sino de tener en cuenta esta posibilidad para adaptar la pedagogía si es necesario.”

Nuevo lenguaje, nuevos espacios

Aunque Saul Juste considera que "la clase es un espacio de clase", y que el momento de la bienvenida debe permanecer "fuera, para no mezclarlo todo", subraya no obstante que uno de los principales problemas sigue siendo la forma en que se clasifica a los alumnos trans. "Hay pequeñas palabras, pequeñas frases, que pueden ser muy hirientes sin que nos demos cuenta.”

El profesor aconseja a los docentes que se presenten indicando sus nombres de pila, que se incluyan en el proceso y que se corrijan cuando se refieran a un alumno cambiándole el sexo: "Las clases en grupo son quizá las situaciones más complicadas. No es fácil acostumbrarse a los giros neutros. Lo ideal es empezar corrigiéndote y presentándote con tu nombre de pila.” Aunque sigue buscando cursos de formación sobre este tema, por el momento no ha tenido éxito.

En el Cefedem de Auvernia-Ródano-Alpes se elaboró en 2018 una carta sobre la escritura inclusiva, pero Philippe Genet también se enfrentó a esta cuestión, a propósito de dos alumnos no binarios: "Necesitaría referentes, como los que tenemos sobre la discriminación, para adoptar el modo de comunicación más adecuado. No basta con tener buena voluntad: se necesitan personas con verdadera https://infolibre.bbnx.pro.bitban.com/infolibre/content/editor/image/1427441/masterexperiencia en estos temas.”

A pesar de las dificultades para emplear el género neutro, la experiencia de Philippe Genet en el Cefedem demuestra que este enfoque permite abrir un horizonte más amplio de reflexión sobre la manera en que los alumnos pueden hacer propio el lugar de enseñanza: "En esencia, el Cefedem tiene un funcionamiento más horizontal que otras estructuras. Pero el hecho de crear espacios y tiempos para la discusión de estos temas, de participar en las decisiones, tiene un efecto en cadena: los alumnos entran en el juego, y cuanto más avanzamos con ellos, más horizontal se hace el funcionamiento de la institución", concluye.

