La educación sexual sigue causando revuelo en la Bélgica francófona. La tensión es máxima tras la aprobación casi unánime, el 7 de septiembre, por los diputados del Parlamento de la Federación Valonia-Bruselas, de un decreto que hará obligatoria la educación afectivo-sexual (Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, Evras) en todas las escuelas francófonas del país.

A pesar del carácter modesto de la obligación –dos horas de enseñanza en clases equivalentes a las de sexto de primaria y segundo de ESO en España–, no cesa la rabia de los grupos "anti". Desde el inicio del curso escolar, asociaciones que van desde la extrema derecha a las organizaciones musulmanas, pasando por los movimientos "antivacunas" y conservadores católicos, se movilizan contra la Evras y se dirigen a los padres preocupados, aunque sea a costa de difundir falsedades que se hacen virales.

El pasado domingo 17 de septiembre, se manifestaron 2.000 personas en el centro de Bruselas, tras una pancarta común: "Touchez pas à nos enfants" ("No toquéis a nuestros hijos"). En su discurso introductorio, una de las iniciadoras de la manifestación, Radya Oulebsir, franco-argelina residente en Bélgica, cargó contra el "lobby LGBT" y las "ultrafeministas", temiendo la "destrucción de la autoridad familiar". El objeto de su ira es "el decreto del infierno".

Alain Escada, presidente belga de la organización ultraderechista francesa Civitas, también tomó la palabra, denunciando "un proyecto globalizado que quiere imponeros un nuevo orden sexual", al tiempo que señalaba "el deseo de hacer creer a vuestros hijos pequeños, a partir de los 5 años, que pueden decidir, como si fuera un juego, que pueden convertirse en una niña".

En el Centro de Acción Laica, organización que representa al movimiento laico y a todas sus asociaciones ante el gobierno y la opinión pública, denuncian "una agrupación de conservadurismo, teóricos de la conspiración y extremistas religiosos. Un crisol radical que se moviliza contra la salud pública en nombre de un pánico moral que sugiere una perversión de la familia".

Entre los agitadores anti-Evras hay ramificaciones de asociaciones francesas como el Observatoire de la petite sirène (Observatorio de la sirenita), que procede de un movimiento ultraconservador, según revela Mediapart, e Innocence en danger. Según la radio-televisión pública belga, en un exhaustivo artículo sobre esta "red de desinformadores", esta última se describe como próxima a las teorías sobre las redes de pedofilia denunciadas por el presentador de televisión Karl Zéro.

Otro miembro de este microcosmos es Frédéric Goaréguer, fundador de la web anti-Evra Sauvons nos enfants (Salvemos a nuestros hijos). En una entrevista concedida a Biotempo, una revista llamada "de salud", estableció el vínculo entre la Evras y la pedofilia. Incluso el rapero francés Rohff se ha implicado en la difusión de una petición contra la Evras, llegando a afirmar que enseña "pornografía y penetración" a niños de 9 años.

Este variopinto grupo agita un sinfín de fantasías: la Evras fomenta la masturbación desde una edad temprana y ven porno en grupo mientras aprenden a enviar "desnudos" a los 9 años.

“Llevamos años escuchando estos argumentos", afirma David Paternotte, sociólogo de la Universidad Libre de Bruselas, que trabaja en un estudio sobre los movimientos antigénero. “La mayoría de estos grupos sitúan en el centro de sus ideas la 'teoría de género', de la que se dice que es la causa de todo lo que aborrecen, desde la educación sexual a la educación de género, pasando por la transidentidad".

En su opinión, muchos de esos argumentos ya se han escuchado en Francia, pero no tanto en Bélgica: "Hay una circulación internacional de discursos y argumentos en el corazón de la desinformación."

Escuelas incendiadas

En los últimos días el movimiento ha dado un giro radical. Han sido incendiadas o vandalizadas ocho escuelas en Charleroi y en Lieja, algunas de ellas etiquetadas como "No Evras". Paul Magnette, presidente del Partido Socialista y alcalde de Charleroi, ha denunciado la "barbarie" y el carácter "terrorista" de estos actos.

El Primer Ministro belga, Alexander De Croo, se declaró "conmocionado" por la violencia de los atentados y ha anunciado que siete analistas del centro de ciberseguridad belga se encargarían de "cribar" las webs que transmitan información falsa.

Caroline Désir, ministra socialista de Educación, contactada por Mediapart, denunció la "violencia total, que demuestra una intención política de hacerles retroceder". Los autores aún no han sido detenidos, pero la ministra considera que "los movimientos que han desinformado a la opinión pública tienen una parte de responsabilidad", porque han echado leña al fuego.

Para Hélène Ryckmans, diputada ecologista en el parlamento de la Federación Valonia-Bruselas, "gran parte de la virulencia de la oposición se debe al desconocimiento de lo que ya existe. La escuela lleva mucho tiempo organizando actividades de Evras. Es importante darles un marco y generalizarlos". La Evras es una de las misiones de la escuela desde 2012. Su objetivo es informar, tranquilizar y proteger a los niños, y responder a las preguntas que se plantean sobre sus emociones, la pareja, la familia y la sexualidad, por supuesto, pero también sobre el consentimiento y la identidad de género.

Pero la falta de medios asignados a los animadores y la gran libertad concedida a los directores de los centros escolares han hecho fracasar esta política. Sólo el 20% de los establecimientos francófonos organizan realmente actividades Evras. Aun así, la práctica ausencia de un marco ha permitido a asociaciones con fuertes raíces cristianas, como el grupo Croissance, intervenir en las clases "denigrando la homosexualidad" o "condenando la masturbación y el aborto", como explicaba el diario Le Soir en 2017.

Con el decreto Evras, el Gobierno no solo quería generalizar estas actividades, sino también "etiquetar" a las organizaciones autorizadas a intervenir en las aulas –pensemos, por ejemplo, en los centros de planificación familiar–, al tiempo que obligaba a los animadores a seguir una formación.

Enormes daños causados por la desinformación

Los animadores de Evras podrán recurrir a una guía titulada "Balises et apprentissages" ("Pautas y aprendizajes"). Es este documento de 300 páginas el que está en el centro de la polémica. Firmado por unas treinta organizaciones, entre ellas la Delegación General para los Derechos del Niño, fue elaborado por la Federación Laica de Planificación Familiar y la organización juvenil O'Yes, en colaboración con 150 expertos y con la participación de 400 jóvenes. Cuando se presentó en diciembre de 2022, algunos pasajes mal redactados fueron criticados por asociaciones conservadoras, que luego fueron suprimidos o modificados.

Pero las campañas de desprestigio continúan. Según señala el experto en psicología social Olivier Klein en el periódico L'Écho, los que están en contra "transmiten extractos de la guía que han sido suprimidos".

“Esta guía está destinada a los profesionales formados en Evras", señala Céline Danhier, directora de O'Yes, "y refleja un esfuerzo conjunto con todos los representantes de los animadores de Evras. La idea nunca es animar a la gente a enviar mensajes explícitos o a ver pornografía. Se trata más bien de prevenir, de dar pautas y puntos de atención para proteger a los menores y permitirles elegir con conocimiento de causa. De hecho, aunque se aconseje a los jóvenes que no envíen mensajes explícitos, muchos lo hacen de todos modos y pueden verse enfrentados a situaciones de acoso, de ahí la importancia de la prevención".

Fue el Observatorio de la Sirenita el que encendió la mecha en diciembre de 2022. A continuación, otras asociaciones de diversa naturaleza se pusieron manos a la obra con el asunto de Evras. Luego, varias organizaciones musulmanas prestaron su apoyo a las protestas. En un comunicado conjunto expresaron su oposición a la Evras la Diyanet de Bélgica, organización religiosa emanada del Estado turco, la Federación Islámica de Bélgica, la Federación de Mezquitas Albanesas de Bélgica, las Asociaciones de Mezquitas Africanas de Bélgica, la Unión de Mezquitas de Lieja y las Asociaciones Culturales Islámicas Turcas Ehli-Beyt.

Otras organizaciones, como el Colectivo por la inclusión y contra la islamofobia en Bélgica, han retransmitido convocatorias de manifestaciones.

Para David Paternotte, esta asociación entre grupos católicos conservadores, conspiracionistas antivacunas, ultraderechistas y asociaciones musulmanas "es una extraña coalición sin precedentes. Las organizaciones musulmanas no suelen movilizarse por estos temas, aunque sólo sea por la islamofobia que impera en algunas organizaciones 'antigénero'. Por supuesto, estas organizaciones no representan a toda la comunidad musulmana. No sabemos si esta alianza está realmente constituida, pero si lo está, podría reproducirse en otros lugares".

El Centro de Acción Laica considera que una parte de la comunidad musulmana ha sido "manipulada por esa desinformación, transmitida por algunas mezquitas. Esa desinformación ha hecho un daño enorme". Durante la manifestación de Bruselas, Alain Escada advirtió: "Europa os observa". Europa observa, a menudo atónita. El temor del Ministro de Educación es que este agregado de grupos heterogéneos "quiera encender el debate para que Bélgica sea un ejemplo".

Traducción de Miguel López

