Para Marie-Anne, estos hombres y mujeres pronto iban a dejar nombres escritos en un papel. Pero mientras hojeaba las 745 páginas de la acusación contra Joël Le Scouarnec, la treintañera reflexionaba: "Somos tantos que, al final, es difícil empatizar con nosotros. Una violación es una tragedia, 300 es una estadística". En Vannes, forma parte de la "masa" de acusaciones que ejercen los denunciantes en el tribunal penal de Morbihan, donde se juzga al cirujano pedófilo por 111 violaciones y 188 agresiones sexuales a 299 personas.

Casi ocho años después de la detención de Joël Le Scouarnec, en mayo de 2017, sigue siendo imposible poner rostro humano a toda esta multitud de víctimas. Las estadísticas son la única manera de definir sus contornos: 158 hombres y 141 mujeres, con una edad media de 11 años en el momento de los delitos cometidos, según la Fiscalía, entre 1989 y 2014. Una particularidad de este caso de pedofillia es que entre las víctimas había también veinte adultos. La mayor tenía 70 años. En total, 296 eran antiguos pacientes de los centros sanitarios donde ejercía el médico, y tres eran miembros de su entorno.

Como el tribunal bretón era demasiado pequeño para acoger a las víctimas, el público y los periodistas, las autoridades judiciales instalaron un anexo en la antigua Facultad de Derecho, a unos cientos de metros de los juzgados. Se instaló también un sistema de videoconferencia para poder seguir el proceso a distancia.

Para Marie-Anne, el inicio de este juicio, que durará cuatro meses, era la culminación de una sensación extraña, donde lo familiar se encuentra con lo insólito. La sala desde la que las víctimas presencian la vista no es otra que el anfiteatro de su antigua universidad, donde dio sus primeros pasos de joven antes de emigrar a la capital.

Antiguos compañeros de clase

No todas las 299 caras le son desconocidas. Mientras buscaba su propio nombre en los documentos que le enviaron los tribunales, Marie-Anne se topó con algunos apellidos de los demandantes. "Encontré a dos hermanas que conozco de la escuela primaria, un novio de mi hermana pequeña en la escuela secundaria, y así sucesivamente", dice. La treintañera no se atrevió a volver a ponerse en contacto con estas personas en vísperas de la vista. "Pero me hace bien saber que veré caras conocidas", señalaba.

Algunas de las catorce víctimas potenciales con las que habló Mediapart contaron historias similares. Por ejemplo, Louise, una mujer de 35 años de Vannet, descubrió que una amiga de la universidad también había sido víctima. A efectos de la investigación, el juez de instrucción pidió a las partes que ejercen la acusación que enviaran fotos suyas de cuando eran niños. En ese momento, Louise se puso en contacto con esta antigua amiga. "Me preguntó: '¿Para qué necesitas una foto? Bastó una palabra para que nos entendiéramos enseguida". Desde entonces se ha restablecido la relación entre las dos mujeres, y tienen previsto acudir al juzgado para apoyarse mutuamente.

Sin embargo, conocer a algunas de las otras víctimas no es un alivio para todas las que asistirán a la vista. Algunas de ellas han declarado a Mediapart que temen romper el anonimato, que valoran por encima de todo. "Aquí todo el mundo se conoce", confiesa una de ellas, atormentada por la vergüenza de sus traumas más íntimos.

A través de la brecha social

De los pueblos elegantes de la costa al interior en la desindustrializada de Bretaña, pasando por las llanuras de Indre-et-Loire y Charente-Maritime, la depredación sexual ejercida por este cirujano se ha extendido a todos los estratos sociales del Gran Oeste. Joël Le Scouarnec, médico que ha trabajado en una docena de establecimientos diferentes a lo largo de treinta años, ha sido objeto de denuncias en casi todos los hospitales y clínicas donde ha ejercido.

A lo largo de los años, este depredador minucioso, a la vez fetichista y obsesivo, registró los apellidos, nombres, fechas de nacimiento y direcciones de sus víctimas. Casi todas estaban ordenadas en listas o encerradas en las 1.655 páginas del diario personal que llevó entre 1990 y 2017. Estos documentos informáticos, encontrados en uno de sus discos duros en el curso de un caso de violación de menores, han permitido trazar el itinerario delictivo del cirujano.

Los expedientes del depredador ya condenado en 2020, recopilados por Mediapart, revelan un continente de violencia sexual. En los alrededores de la clínica Sacré-Cœur de Vannes, donde 196 pacientes fueron presuntamente violadas o agredidas –según la acusación– entre 1994 y 2003, se vio afectado todo un grupo de edad. Las direcciones de las víctimas registradas por Joël Le Scouarnec distan a veces sólo unos centenares de metros.

Marie-Anne, de uno de esos pueblos acomodados de Morbihan, recuerda la reacción de su médico de cabecera cuando le dijo que ella estaba entre las víctimas: “Lloraba... Estaba enfadado por habernos enviado a Le Scouarnec. Pero no es culpa suya, no podía imaginárselo”.

"Víctima", una palabra que es cualquier cosa menos unívoca.

Más allá de la edad y la geografía, cualquier intento de describir a la multitud de víctimas tropieza con la complejidad de este extraordinario caso judicial, en el que la mayoría de las personas implicadas descubrieron la violencia sexual que supuestamente habían sufrido leyendo el diario. Respondiendo a una llamada de la gendarmería, estas mujeres y hombres se vieron atrapados para siempre en la violación o la agresión sexual. Pero estos escritos no resonaron de la misma manera en todos. Algunos no se sentían víctimas de unos hechos de los que no recordaban nada y optaron por mantenerse al margen del proceso, que pronto fue calificado por la prensa como "el mayor escándalo»" de la historia.

Los demás, los que se han visto atrapados en este caso tan extenso, comparten una especie paradójica de vagabundeo judicial. Sin culpar a los servicios de investigación, todas las víctimas contactadas por Mediapart dan testimonio de la misma sensación de abandono al salir de la gendarmería, después de su declaración. Y todas apuntan a la falta de preparación de las autoridades, desbordadas por el carácter inédito de estas investigaciones.

Verano de 2018. Los gendarmes tenían instrucciones de no informar a las posibles víctimas del motivo de su declaración, para no inducir recuerdos en los entrevistados. Tras una serie de preguntas sobre dónde habían vivido de niños y sus estancias en el hospital, se les mostró una serie de fotografías. La número 9 era la de Le Scouarnec. Finalmente llegaba la lectura del diario. Ira, horror, asco, incredulidad. Cuando presentan una denuncia, estas víctimas se encuentran a menudo solas ante lo inimaginable, sin que se les ofrezca sistemáticamente ningún apoyo psicológico.

Abel aún recuerda cómo le temblaba el cuerpo cuando se enteró de la noticia. Mecánicamente, envió un mensaje a una amiga pidiéndole que fuera a buscarle. "Así sobreviví", dice. "Aquella declaración, las condiciones en las que fui recibido... me jodieron". Incesantes flashbacks y angustiosas cavilaciones... El principio, para él, de una zambullida en la depresión.

Muchas de las partes civiles con las que habló Mediapart relatan el mismo silencio por parte de las autoridades judiciales, largos meses durante los cuales algunas de estas mujeres y hombres permanecieron obsesionados por la figura de su agresor. Día y noche. Él estaba en todas partes y la justicia en ninguna.

Ayuda a los demás

Julio de 2019. Thierry abandona la gendarmería muy afectado. A su shock se suma una repentina ansiedad. ¿Y si su hermano pequeño también hubiera sido víctima?, se pregunta. Le llama. Sus temores eran fundados. Clément también se había cruzado con Le Scouarnec. Según la acusación, ambos fueron agredidos sexualmente en la clínica de Vannes.

La gendarmería informó a los hermanos de que había decenas de víctimas: "250", les dijeron. Clément y Thierry decidieron rastrear todos los grupos de compraventa de Facebook en Morbihan para encontrar otras víctimas, antes de ampliar su búsqueda a los departamentos vecinos. Al principio sólo recibieron algunas respuestas. Pero entonces uno de los anuncios despertó la curiosidad de un periodista de La Charente Libre. El 19 de agosto de 2019, el diario publicó su primicia: "Pedofilia: ¿200 víctimas en toda Francia para el excirujano de Jonzac?".

Fue el comienzo de una constante atención mediática para ambos hermanos. "Fue un acoso", insiste Thierry, que rompió cualquier relación con la prensa el día que un reportero llamó a su familia política.

Desde entonces, las víctimas han ido aumentando. Un centenar de ellas se han refugiado en el grupo de Facebook Víctimas del Cirujano. Durante estos largos años de proceso, la solidaridad se ha desarrollado entre algunas víctimas, sin llegar a la creación de un colectivo. Algunas de estas personas sintieron la necesidad de implicarse para dar sentido a lo indecible. Es el caso de Catherine*, la madre de Abel. Esta mujer es la persona a la que algunas víctimas envían mensajes en momentos de pánico, la persona a la que llaman para consultar las últimas noticias en la prensa, buscar una asociación o ponerse en contacto con un abogado... "Quiero ayudarles como haría con cualquier otra cosa. Quiero ayudarles como ayudaría a mis propios hijos", afirma.

Las partes civiles que han hablado con Mediapart esperan encontrar tras el juicio su lugar entre las 299, destacar entre la multitud para que su dolor sea por fin escuchado. "Ya no son sólo un número", dice Laure*, una de las tres víctimas del entorno del pederasta.

Caja Negra

*El nombre ha sido modificado.