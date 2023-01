Una investigación judicial siembra dudas sobre la campaña de Manuel Valls a las primarias socialistas

Estas son las explosivas escuchas telefónicas que Libération revela en su portada este viernes 13 de enero. Capturadas en el marco de la investigación judicial sobre la petrolera Orion Oil, plantean una cuestión candente: ¿Personas próximas al ex primer ministro Manuel Valls se dirigieron al empresario Lucien Ebata con vistas a financiar en secreto su campaña para las primarias socialistas de las elecciones presidenciales de 2017.

Numerosos elementos revelados por nuestros colegas, en el marco de una investigación en varias entregas sobre una presunta malversación de los ingresos petroleros congoleños, plantean interrogantes. Manuel Valls, por su parte, lo niega rotundamente.

En el centro de este procedimiento judicial se encuentra el empresario canadiense-congoleño Lucien Ebata, director general de la empresa Orion Oil, cercano al presidente congoleño Denis Sassou-Nguesso y catalogado como "S" por los servicios de inteligencia franceses, que lo consideran "empresario susceptible de realizar actividades financieras fraudulentas" y "miembro de una red de delincuencia organizada especializada en el blanqueo de capitales".

La justicia francesa sospecha que se ha enriquecido considerablemente saqueando, con el clan Sassou-Nguesso, los recursos de la República del Congo mediante un vasto sistema de malversación de los ingresos del petróleo.

En las escuchas captadas por las aduanas judiciales en la línea de Lucien Ebata, apareció el nombre de Manuel Valls –entonces primer ministro de François Hollande, y en plena preparación de las primarias de la izquierda–.

El 22 de noviembre de 2016, Lucien Ebata, tras una retahíla de citas en el palacio parisino la Península, llamó a su esposa, Philo Ebata, para decirle que "algunas personas de este país" habían venido a verle para preparar la candidatura del primer ministro francés a las primarias de la izquierda –que debían elegir al candidato del Partido Socialista a las elecciones presidenciales de 2017–.

"Se trata del Badibanga de aquí [Samy Badibanga, entonces primer ministro de la República Democrática del Congo [nota de la redacción]", dice Lucien Ebata, para que no se equivoque.

–¿De Badibanga, de Francia?", pregunta la Sra. Ebata.

–Sí, quiere presentarse a las primarias, necesita...

–¿Dinero?

–Sí, necesita dos.

Para las aduanas judiciales, se trataría de financiar la campaña de Manuel Valls para las primarias de la izquierda, que deben celebrarse dos meses después, los días 22 y 29 de enero de 2017. Y posiblemente hasta 2 millones de euros, porque Ebata, en sus conversaciones telefónicas, nunca especifica "millones", conformándose siempre con una cifra.

Con este tipo de personalidad, el riesgo de que el hecho se revele algún día es seguro, pero quien nada arriesga nada tiene Lucien Ebata en las escuchas telefónicas

Por teléfono, el empresario continuó:

"Es joven. Incluso si perdiera, habría una relación amistosa entre los dos, sería un nuevo amigo para mí", dijo, añadiendo que "Copé perdió las primarias [el 20 de noviembre de 2016]. "Con este tipo de personalidad, el riesgo de que un día se descubra el hecho es cierto, pero quien nada arriesga nada tiene", añade Ebata.

Según Libération, los investigadores constataron que el empresario estaba "bien informado", ya que en esa fecha, Manuel Valls aún no había anunciado públicamente su candidatura –sólo lo haría oficialmente unos días más tarde–.

En otra conversación telefónica, fechada el 28 de noviembre de 2016, Lucien Ebata parece estar aún muy al tanto de la preparación, entre bastidores, de la campaña de Manuel Valls y de lo que está en juego en el seno del Ejecutivo.

A continuación, el 5 de diciembre, se produce un nuevo intercambio entre la pareja Ebata sobre una posible financiación de la campaña de Manuel Valls, al que, esta vez, se nombra explícitamente:

–"Valls va a almorzar con su jefe antes de anunciar su candidatura esta tarde", anuncia Philo Ebata.

–"He oído que convocó a periodistas en Evry, donde era alcalde", responde Lucien Ebata.

–"Sí, en Evry, va a almorzar con su jefe para buscar una estrategia".

–"Lo que está haciendo es una chorrada, de mí saldrán los fondos para ganar".

–"¿Ya le has dado dinero?"

–"Todavía no", dice Lucien Ebata, "primero tengo que ir a hablar con el Viejo [el apodo que suele dar a Denis Sassou-Nguesso en sus conversaciones].

"¿Debo implicar al Viejo en el asunto o hacerlo solo, qué te parece?", pregunta Lucien Ebata. "Esté informado o no, mientras esté ahí, será el beneficiario", responde su mujer. Se produjo un debate entre los dos cónyuges sobre si el presidente congoleño debía ser informado o no. "Si la persona pierde, el Viejo se pondrá furioso", dice Lucien Ebata.

El 29 de enero de 2017, Manuel Valls fue derrotado en la segunda vuelta de las primarias por Benoît Hamon.

¿Se pagó dinero después de esta conversación entre la pareja Ebata? Libération afirma que en el expediente judicial no hay pruebas de financiación de la campaña de Manuel Valls por parte de Lucien Ebata. La verificación de tal elemento es difícil, ya que el empresario tiene la costumbre de operar "con dinero en efectivo, difícil de rastrear", afirma Libération, precisando que hasta ahora, la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) no ha realizado investigaciones sobre este punto específico, pero que la investigación sobre este extenso caso está lejos de haber terminado.

¿Quiénes son las "personas" que Lucien Ebata dice haber conocido en la Península? La agenda del empresario, así como los intercambios de mensajes, indican que el 22 de noviembre de 2016, a las 16:00 horas, se reunió con un amigo muy cercano de Manuel Valls: Stéphane Fouks, vicepresidente del grupo Havas y amigo desde hace cuarenta años del ex primer ministro.

El poderoso empresario se ha ocupado de la comunicación de crisis de personalidades como el ex jefe del FMI Dominique Strauss-Kahn o el ex ministro socialista Jérôme Cahuzac. Pero en ese momento anunció que había dejado todo trabajo remunerado con políticos franceses. Oficialmente, tampoco ocupa un lugar en el organigrama de Valls. Pero entre bastidores, desempeñaría un papel, afirma Libération.

Nadie de mi entorno podría haberle solicitado "financiación oculta", que también es inútil e ilegal. Esto no tiene sentido Manuel Valls a 'Libération'

¿Cuál es la respuesta de los afectados? Interrogado por nuestros colegas sobre estas escuchas, Manuel Valls rechaza las "declaraciones fantasiosas". "Creo que no conozco al Sr. Lucien Ebata. ¿De quién está hablando?", preguntó el ex primer ministro. Nadie de mi entorno podría haberle solicitado una 'financiación secreta', que es inútil e ilegal. No tiene sentido. [...] Es contrario a todos mis principios. La campaña de las primarias duró apenas unas semanas".

Por su parte, Stéphane Fouks –que acaba de ser condenado por el Tribunal de Justicia de París por "encubrimiento de favoritismo" en contratos de consultoría con EDF– declaró que "nunca, y de ninguna manera, había solicitado al Sr. Ebata para la campaña de Manuel Valls". "Nunca tuve conocimiento de la conversación entre el Sr. Ebata y su esposa. [...] Me reunía con el Sr. Ebata dos o tres veces al año para revisar nuestros expedientes. Hablamos del desarrollo de Forbes y de la negociación con el FMI.

Por último, el abogado de Lucien Ebata, Antoine Vey, afirma que su cliente "nunca ha financiado en modo alguno la campaña de Manuel Valls" y niega haber sido abordado al respecto. Cuando fue detenido en octubre de 2021, el empresario había "desmentido inicialmente esta conversación", que consideraba "no posible", antes de matizar su declaración con una enigmática fórmula: "En el improbable caso de que se hayan dirigido a mí, una solicitud no significa aceptación".

Libération aporta una serie de elementos contextuales que "hacen creíble la hipótesis contenida en las escuchas". En primer lugar, las redes mantenidas por Manuel Valls en África desde su nombramiento en Matignon en 2014, y las relaciones que ha establecido con varios dirigentes, entre ellos Denis Sassou-Nguesso.

Luego, el reclutamiento de Ibrahima Diawadoh N'Jim, militante franco-mauritano del Partido Socialista muy bien introducido en el continente africano, y que fue notablemente el "encargado de misión" de Valls en Matignon, donde habría recibido a numerosos interlocutores. Según los registros telefónicos del expediente judicial, Ibrahima Diawadoh N'Jim conoce a Lucien Ebata. Contactado por Liberation, confirmó estos contactos con Ebata, pero dijo que "no habían tenido éxito": "Entonces pregunté por él, a nivel de nuestros servicios, y vi que había sido detenido dos veces en posesión de grandes cantidades de dinero. Al final, nunca lo tuve delante.

Libération menciona también un encuentro el 7 de julio de 2015, "fuera del marco oficial", entre Manuel Valls y Denis Sassou-Nguesso, en el palacio parisino donde se alojaba este último. El clan Sassou-Nguesso ya fue sospechoso en su momento, en el asunto de las "biens mal acquis", de saquear dinero público gracias a la venta de petróleo y blanquear este maná en Francia. A continuación, el presidente congoleño hizo pública la reunión en su cuenta de Twitter:

Manuel Valls a félicité le président d’avoir entrepris une large concertation avec les forces vives de la nation pic.twitter.com/zrRROxkYuU — Denis SASSOU-N’GUESSO (@SassouCG) 25 de julio de 2015

Pero para Manuel Valls, interrogado por Libération, se trataría de un encuentro banal con un jefe de Estado, como hace "regularmente" el primer ministro. "Se trataba de pasar revista a las relaciones entre nuestros dos países (crisis centroafricana, seguridad regional, preparación de la COP21, reforma constitucional en el Congo)", declaró.

Otro elemento: un mes antes, Manuel Valls condecoró con la Legión de Honor al empresario francés Jean-Yves Ollivier, próximo a Denis Sassou-Nguesso, y presidente de la Fundación Brazzaville, apoyada por el régimen congoleño. El ex primer ministro respondió a Libération que fue "a petición suya", y que "no le conocía personalmente".

Libération también menciona los intentos de presión diplomática de Lucien Ebata, que supuestamente quería influir en la reacción francesa al golpe de fuerza institucional del presidente congoleño en 2015, y movilizó a Stéphane Fouks. El comunicador dice que solo asesoró a Ebata "entre 2012 y 2021" en "la creación y producción de los foros internacionales de Forbes en Brazzaville y otras operaciones" y "la comunicación de la empresa Orion". Los dos hombres ya mantenían una relación comercial desde hacía varios años, como demuestran los traspasos de la empresa Orion a Havas Events y Havas Worldwide Paris.

Inhabilitado políticamente en Francia a partir de 2017, Manuel Valls probó entonces suerte en Barcelona, donde fracasó al quedar cuarto en las elecciones municipales de 2019. Tres años después, en noviembre de 2022, el ex primer ministro fue condenado a pagar más de 270.000 euros por la financiación ilegal de su campaña municipal. No recurrió esta decisión del Tribunal de Cuentas, que consideró la infracción "muy grave".

