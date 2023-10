Por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, uno de los líderes de los Veintisiete estrechó la mano de Vladimir Putin, bajo los flashes de los fotógrafos. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el más prorruso de los jefes de Gobierno de la UE, llegó a decir el martes en su viaje a Pekín, donde también había estado el presidente ruso: "Hungría nunca ha buscado oponerse a Rusia. Todo lo contrario: intentamos desarrollar la mejor comunicación [entre nosotros]", según un despacho de la agencia rusa Tass.

Viktor Orbán se ausentó así de forma espectacular de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, que se celebró a última hora de la tarde del martes por videoconferencia y duró casi tres horas. El húngaro eligió su momento: la reunión pretendía enviar una señal de unidad ante el conflicto entre Israel y Hamás, e intentar dejar atrás la cacofonía de la semana pasada en el seno de las instituciones europeas.

En una rueda de prensa que ofreció en solitario en Bruselas, el presidente del Consejo, el belga Charles Michel, no condenó explícitamente la presencia de Orbán en China. Pero sí advirtió, expresando su preocupación por el riesgo de que toda la región arda en llamas: "Observo que hay sin duda un país que se está beneficiando –al menos indirectamente–de esta grave escalada de violencia en esta parte del mundo, y es Rusia", convencido de que Moscú intenta "explotar esta situación para alimentar una narrativa contra la UE". "No caigamos en esta trampa", añadió.

Por lo demás, y aunque Charles Michel prometió el martes "unidad, coherencia y consistencia" por parte de los Veintisiete, sin duda hará falta mucho más que una cumbre virtual para disipar las vacilaciones y desacuerdos de los primeros días, que se hicieron patentes por parte europea tras la masacre perpetrada el 7 de octubre por Hamás y la respuesta de Israel.

Peticiones de dimisión del comisario húngaro

En primer lugar, el anuncio "descoordinado" de X, anteriormente Twitter, el 9 de octubre del comisario de Ampliación, el húngaro Olivér Várhelyi, ordenando la suspensión de la ayuda al desarrollo a los palestinos, a pesar de que la UE es el mayor proveedor de fondos a la región. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell ("Tendremos que pagar más ayuda, no menos"), pero también los dirigentes de Madrid, Dublín, Lisboa y Luxemburgo, escépticos junto con otros sobre la posibilidad legal de que un comisario tomara tal decisión en solitario, se opusieron inmediatamente a la decisión.

Finalmente, el 10 de octubre, una reunión de ministros de Asuntos Exteriores confirmó el pago de la ayuda (con sólo dos objeciones, de Hungría y la República Checa). Nunca falto de críticas a la Comisión, Charles Michel intervino también para afirmar que no debía suspenderse ningún tipo de ayuda, humanitaria o al desarrollo.

Sin embargo, para no quedar mal, el Ejecutivo europeo se comprometió a una "revisión urgente" del desembolso de fondos, para asegurarse de que no benefician indirectamente a organizaciones terroristas como Hamás. También ha triplicado su ayuda humanitaria para apoyar a los civiles de Gaza desde que se instauró el bloqueo. Al mismo tiempo, Alemania y Austria han suspendido su ayuda bilateral para el desarrollo de Palestina.

En una carta abierta enviada el martes a Ursula Von der Leyen, eurodiputados de Los Verdes, entre ellos la cabeza de lista de las elecciones europeas por La Gauche, Marie Toussaint; Manon Aubry, de Renew; Nathalie Loiseau; y los socialdemócratas pidieron la salida del comisario Olivér Várhelyi. Es improbable que la exigencia tenga éxito, pero revela el creciente malestar entre los eurodiputados por la gestión de la crisis actual por parte de la UE.

Von der Leyen en el centro de las críticas

Otro episodio que revela las diferencias de enfoque y las contradicciones fue la visita de Ursula von der Leyen a Israel el 13 de octubre, de nuevo sin consultar previamente a sus socios. Al declarar que Israel tenía derecho a defenderse, sin precisar que debía hacerlo respetando el derecho internacional humanitario, la presidenta de la Comisión suscitó críticas, y fue acusada de dar un cheque en blanco al ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

Tanto más cuanto que el número dos del Ejecutivo, Josep Borrell, que también es jefe de la diplomacia de la UE, repite desde el 10 de octubre que Israel ha violado el derecho internacional al organizar un bloqueo en torno a Gaza. Por primera vez desde la creación de la Comisión, Borrell criticó explícitamente al ex ministro alemán de Defensa a propósito de una visita a Pekín el sábado: "La posición oficial de la Unión Europea sobre cualquier [asunto] de política exterior está contenida en las directrices" definidas por los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembros en reuniones "que yo presido", insistió.

En el Parlamento Europeo, la visita de Von der Leyen causó revuelo. La líder del grupo socialdemócrata, Iratxe García (España), próxima a Pedro Sánchez, criticó un "sesgo inaceptable". Nathalie Loiseau, de Renaissance, dijo "no entender qué tiene que ver la presidenta de la Comisión con la política exterior de la UE, de la que no es responsable".

Clare Daly, eurodiputada irlandesa de la Izquierda (junto a LFI), le dijo en un tono más contundente: "Usted no ha sido elegida. No tiene competencias para definir la política exterior de la UE [...] Europa no está 'del lado de Israel'. Defendemos la paz. Ustedes no hablan por nosotros. Si no tienen nada constructivo que decir [...], cállense".

La Europa geopolítica no es un terreno de juego partidista Stéphane Séjourné — Diputado de Renaissance

En una señal de que se acerca la campaña electoral europea, el conservador bávaro Manfred Weber ha dado un paso al frente en apoyo de Ursula von der Leyen, aunque el ambiente entre ambos es desde hace tiempo glacial. El martes en Estrasburgo, cuestionó la posición del socialista español Borrell en la crisis actual: "Me pregunto dónde está Josep Borrell. Puse la pregunta sobre la mesa. [También me he enterado de que Josep Borrell no ha visitado Israel en los últimos cuatro años. "La Europa geopolítica no es un patio de recreo partidista", dijo el miércoles un indignado Stéphane Séjourné (Renaissance) desde la tribuna de Estrasburgo, pidiendo que Europa se pronuncie "claramente".

Según informó el miércoles Financial Times, algunos líderes felicitaron a Ursula von der Leyen por su viaje a Israel para la cumbre virtual del martes. Otros prefirieron no mencionarla, ya fuera por el fondo (ausencia de referencias al derecho internacional) o por la forma (viajó sin consultar previamente a las capitales, y menos aún al Parlamento).

¿Un funeral para la "Comisión Geopolítica"?

Incluso antes de la cumbre del martes, Charles Michel ya había conseguido que se publicara el domingo un comunicado de los Veintisiete que debía marcar un primer paso hacia la unidad. El comunicado rezaba: "Insistimos firmemente en el derecho de Israel a defenderse de acuerdo con el derecho humanitario e internacional ante tales ataques indiscriminados y violentos".

En una breve rueda de prensa el martes al término de la reunión, Ursula von der Leyen volvió sobre la polémica de los últimos días: "No hay contradicción entre afirmar la solidaridad con Israel y actuar en favor de las necesidades humanitarias de los palestinos", dijo, dando a entender que no hacía ninguna amalgama entre los miembros de Hamás, por un lado, y el pueblo palestino, por otro. La conservadora alemana repitió esta frase de forma idéntica este miércoles por la mañana ante los eurodiputados reunidos en Estrasburgo.

La narrativa de un "despertar geopolítico" parece haberse resquebrajado hace tiempo

En cualquier caso, la impresión de una Unión totalmente fragmentada ante la crisis actual tiene visos de perdurar. La proximidad de las elecciones europeas no ayuda. Las promesas de una "comisión geopolítica" hechas por Von der Leyen en 2019 parecen haberse desvanecido de repente.

Es como si la cacofonía en torno al pago de la ayuda a Gaza, por ejemplo, hubiera impedido a los Veintisiete hablar de lo esencial, y defender la solución de los dos Estados que ha expuesto en innumerables resoluciones y comunicados al término de las cumbres. "De Nagorno-Karabaj a Kosovo, pasando por Israel, Europa ha quedado relegada al papel de ONG farisaica, con bienvenidas aportaciones presupuestarias, pero ignorada en lo demás", escribía hace poco el diario digital Politico.

El contraste con el estallido de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 es sorprendente. Frente a Moscú, la UE no cayó en la trampa de la desunión, logrando construir una frágil unidad. La creación de un sistema de defensa europeo que complementara el compromiso de los Estados miembros con la OTAN, una tarea difícil de llevar a cabo, había llevado incluso a algunos a hablar de un "despertar geopolítico" de la Unión Europea.

Y cuando viajó a Kiev para apoyar a Ucrania, Ursula von der Leyen fue objeto de retratos amables, a pesar de que allí también había adoptado posturas (sobre la ampliación en particular) que distaban mucho de reflejar el consenso en las capitales. Desde el 7 de octubre, esta narrativa de un "despertar geopolítico" parece haberse resquebrajado por mucho tiempo.