“Telegram puede ser más rápida que las bombas": la fuerza de las redes en la guerra de Ucrania

Taras Nazaruk es el jefe de proyectos de historia digital del Centro de Historia Urbana de Lviv, en el oeste de Ucrania, que se ha propuesto documentar y archivar el actual conflicto en el país, especialmente a través de los contenidos publicados en la popular aplicación Telegram.

¿Cuál es el objetivo de vuestros proyectos?

Taras Nazaruk: Intentamos crear un "archivo de emergencia" de la historia ucraniana contemporánea. Queremos documentar esta guerra para un momento en que sea posible hablar de este conflicto como algo que pertenece al pasado. Hoy no tenemos la distancia necesaria para estudiar estos acontecimientos, pero es importante documentar todo lo que podamos y preservar lo que pueda perderse. Como investigadores, este proyecto es también una forma de resistir. Cuando comenzó la guerra, el Centro de Historia Urbana de Lviv recogió ayuda humanitaria y abrimos un refugio antibombas en nuestra sala de exposiciones del sótano. Concedimos varias becas a investigadores ucranianos, con la ayuda de nuestros socios internacionales, para que pudieran dejar su ciudad y venir a trabajar a Lviv.

Pero, sobre todo, hemos tratado de utilizar nuestras habilidades profesionales. Desde 2007, una de las misiones del centro es archivar las memorias urbanas de Ucrania. Por ello, hemos puesto en marcha cuatro programas en el contexto de la guerra. En primer lugar, estamos recopilando material audiovisual de lo que está ocurriendo en la primera línea, y en el resto del país. Hicimos un llamamiento para que la gente nos enviara sus fotos y vídeos. Pero en tiempos de guerra, hacer fotos en el espacio público sin acreditación es problemático, por lo que pedimos a los periodistas que tienen la posibilidad de hacerlo que participen. Pueden enviarnos sus imágenes para que podamos archivarlas. Otra parte de nuestro trabajo es recoger testimonios orales, tratando de ser lo más cuidadosos posible, para no volver a traumatizar a estas personas que ya han sufrido una gran violencia. También estamos recopilando un diario de guerra con los estudiantes.

El cuarto proyecto, en el que estoy trabajando, es archivar información de la red social Telegram, que creo que no se ha hecho antes. Algunos investigadores trabajan con Twitter, pero nadie trabaja con Telegram. Sin embargo, la red ha asumido un papel fundamental en Ucrania desde el inicio del conflicto. Incluso se ha convertido en una de las herramientas de comunicación más importantes de la guerra, porque es muy eficaz para intercambiar información de forma rápida y horizontal. La gente utiliza la red para coordinar, organizar la recogida y distribución de ayuda humanitaria, evacuar a la gente, apoyar materialmente al ejército, construir refugios, etc.

Telegram también es una valiosa fuente de información. Este fue el caso especialmente en los primeros días de la guerra, cuando los medios de comunicación tradicionales y las autoridades aún no habían tenido tiempo de reaccionar. Observé la enorme diferencia entre la información que recogí en los grupos de Telegram en diferentes ciudades del país y lo que se publicaba en los principales medios de comunicación ucranianos.

Durante el asedio a Mariupol, la poca información que salía de la ciudad era a través de Telegram. También me di cuenta de que lo que era importante en Lviv no era necesariamente importante en una ciudad de primera línea. Mariupol tenía su propia agenda, sobre evacuaciones, suministro de agua, bombardeos, etc. Por eso fuimos a Lviv. Por eso, desde el principio del proyecto nos preocupamos de hacer una lista de varios grupos y varios canales, geográficamente, pero también temáticamente.

¿Cuántos grupos se archivan?

Seguimos a 400 grupos. Actualmente tenemos dos terabits de datos, pero esta cifra aumenta constantemente. Los temas tratados son muy amplios, desde las operaciones militares hasta la vida cotidiana. Estamos inmersos en una guerra total, por lo que todos los aspectos de nuestra vida están relacionados con este conflicto. Por supuesto, seguimos las cuentas oficiales del gobierno y de las distintas instituciones ucranianas, pero eso no es lo más importante. La información que publican suele estar disponible en varios idiomas y es menos probable que desaparezca porque es oficial. Recogemos información sobre el estado de las infraestructuras del país, la red telefónica, la red de suministro de agua, la red ferroviaria, y el estado de su destrucción. Estudiamos los canales de propaganda del Kremlin y ciertos grupos de las ciudades rusas cercanas a la frontera, especialmente en los últimos tiempos, cuando han sido golpeados por explosiones regulares. También documentamos la guerra de la información y los usuarios que se organizan para lanzar ataques digitales contra las instituciones rusas. Por ejemplo, algunos canales de Telegram publican información pirateada sobre sitios web del ejército ruso, listas de nombres de soldados que participan en la guerra. Esto demuestra que Telegram no es sólo una red que refleja lo que ocurre sobre el terreno, sino que también es un actor en esta guerra.

La aplicación Telegram juega un papel militar...

Por supuesto que sí. Esta es una de las armas de esta guerra. El gobierno ucraniano ha creado un chatbot llamado "Hay un enemigo", en el que la gente puede enviar fotos e información sobre las posiciones de las tropas del ejército ruso, sobre los movimientos de aviones, tanques, artillería, etc. Esto es, de hecho, inteligencia. Esto es inteligencia de facto. Hace unos días, el Ministerio de Transformación Digital señaló que se habían enviado más de 280.000 mensajes por este medio desde el inicio de la guerra. El ejército recoge esta información y la analiza lo más rápidamente posible. Varios canales de Telegram estudian los resultados del fuego de artillería y cuentan las bajas militares de ambos bandos. Hay canales en todas las partes del país que avisan de los ataques aéreos. Los datos publicados por estos canales se recogen y se introducen en un mapa en tiempo real de las huelgas. A continuación se detalla dónde cayeron los misiles y qué daños causaron. Así, Telegram influye directamente en el comportamiento de la población sobre el terreno.

Algunos usuarios de la región de Kherson, ocupada por Rusia, informan a los administradores del canal en la ciudad de Mykolaïv, sesenta kilómetros más al oeste y todavía bajo control ucraniano, de la hora y la dirección de los ataques con cohetes rusos. Así, los administradores de la red Mykolaïv pueden avisar a sus abonados de la llegada de los misiles incluso antes de que se active la alerta. Por lo tanto, Telegram puede ser más rápido que las bombas. Algunos de los usuarios que viven en zonas controladas por Rusia se arriesgan. En esta red puedes utilizar un seudónimo o dar tu nombre real. Por supuesto, esto puede ser peligroso. El tema de la protección de datos es muy importante para nosotros, porque recogemos información personal, números de teléfono, fotos, etcétera. Algunas personas que buscan a personas desaparecidas publican fechas de nacimiento, fotos, y demás. No queremos crear un archivo que se pueda utilizar para otra cosa que no sea la investigación académica. Nada de lo que recogemos se publica, sólo hacemos un archivo de emergencia por el momento y tenemos una copia de nuestros servidores en el extranjero, en caso de atentados. Luego tenemos que ver qué vamos a hacer con estos datos personales. Procede de canales públicos, pero una vez que se ha recogido, somos responsables de su seguridad.

Los datos recogidos pueden utilizarse para diversos fines de investigación y también en casos judiciales

¿Es la primera vez que se realiza este tipo de archivo durante una guerra?

Antes de la guerra recogíamos material audiovisual, nunca habíamos archivado información de las redes sociales. Así que estamos en una fase de aprendizaje. Hemos buscado proyectos similares para aprender de ellos, pero hasta ahora no hemos encontrado nada. La Arquitectura Forense, un grupo de investigación multidisciplinar con sede en la Universidad de Londres, por ejemplo, realiza un trabajo diferente, utilizando técnicas y tecnologías arquitectónicas para investigar casos de violencia estatal y violaciones de los derechos humanos en todo el mundo.

Cuando la guerra termine, ¿cómo podrá aprovechar esta enorme base de datos?

No tengo una respuesta definitiva a esta pregunta. El primer paso del proyecto es recoger información. El segundo paso es estructurar la información, clasificarla y prepararla para el acceso. Estamos planeando crear una aplicación para poder navegar por estos archivos. Tendrá exactamente la misma estructura que Telegram, lo que permitirá explicar cómo se crearon estos datos, cómo la gente leyó esta información y cómo se consumió. Los datos recogidos pueden utilizarse para una amplia gama de investigaciones, en campos tan variados como la historia, la ciencia política, la ciencia de la información, etcétera. También podría utilizarse en juicios por posibles crímenes de guerra o contra la humanidad. Tenemos fotos georreferenciadas, vídeos y un montón de testimonios terribles. Es difícil saber lo que tenemos porque es imposible verlo todo, leerlo todo, a pesar de que siete personas trabajan a tiempo completo en este proyecto. En el futuro, tendremos que iniciar cooperaciones para poder procesar estos datos. En su momento, presentaremos lo que tenemos, explicaremos cómo hemos trabajado y consideraremos colaboraciones más amplias.

Traducción: Mariola Moreno

