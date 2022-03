Ternopil, bastión del nacionalismo ucraniano, se prepara contra los "monstruos rusos"

Vladimir Putin no fue a Ternopil (Ucrania). Es una pena, porque allí podría haber tomado conciencia del poder del patriotismo y del nacionalismo ucranianos, hoy exacerbados por la guerra de invasión dirigida por Rusia. Podría haberse convencido de que, decididamente, sus soldados no serán recibidos "como liberadores de un pueblo secuestrado por los nazis", como siguen diciendo los dirigentes rusos.

Ciudad de 200.000 habitantes situada a unos 400 kilómetros al oeste de Kiev, el centro de Ternopil proclama su rechazo a Rusia en casi cada esquina, con sus monumentos y estatuas.

Estamos aquí en las "tierras de la sangre", recurriendo al título del libro de Timothy Snyder. En estos territorios estudiados por el historiador, Ucrania, Polonia, Bielorrusia y el Báltico, 14 millones de civiles fueron asesinados deliberadamente por la Alemania nazi y la Unión Soviética estalinista entre 1933 y 1945.

La gran hambruna de los años 30, eliminación de prisioneros de guerra, masacres en masa, exterminio de los judíos, deportaciones masivas al Gulag. Al menos un tercio de estas muertes fueron causadas por los soviéticos, dice Timothy Snyder.

Como tantas otras ciudades del oeste de Ucrania, Ternopil fue arrasada por esta barbarie. Ciudad del Imperio Austrohúngaro, fue inicialmente devastada por el ejército zarista en 1917 antes de convertirse, en 1919, en la capital de una efímera República Popular de Ucrania Occidental. Fue tomada inmediatamente por Polonia, ocupada por la URSS en 1939 y martirizada por los nazis a partir de 1941. Se creó un gueto judío. Ocho mil judíos fueron asesinados por los alemanes con el apoyo de la milicia del líder ultranacionalista ucraniano Stepan Bandera.

El Ejército Rojo entra en Ternopil en abril de 1944. Su artillería y sus tanques destruyeron la ciudad. Una feroz represión cayó sobre sus habitantes y no sólo sobre las milicias ultranacionalistas de Bandera.

"Es nuestra historia, es la historia de mi familia, es terrible. Mis dos abuelos fueron deportados a Siberia aunque no eran partisanos. Mi abuela era profesora y acabó siendo limpiadora. No quiero que mis hijos revivan esos horrores", explica Sofyia Lypovetska. "Sí, este pasado puede resurgir, esta guerra lo demuestra. Y por eso me quedo en Ternopil y no me voy al extranjero. Para ayudar y resistir".

Sofyia Lypovetska, de 41 años, es cardióloga. Trabaja en el hospital de la ciudad, da clases en la facultad de medicina, habla un inglés perfecto y viaja regularmente por Europa por trabajo. Rusia no es sólo el enemigo, por su historia familiar de compromiso con la causa nacional ucraniana y la independencia de su país. Es el enemigo por sus valores y la violencia imperial del régimen de Putin, dice.

"Es una guerra de valores, de un modelo de convivencia [...]. La libertad contra el despotismo, la paz contra la violencia, el derecho del individuo contra la omnipotencia del Estado", asegura. Su marido, Sviatoslav, es historiador. Ayudó a diseñar el pequeño museo de la represión, los crímenes estalinistas y el Gulag que ahora ocupa el antiguo edificio del KGB en el centro de la ciudad.

Desde hace varios días, Sofyia, Sviatoslav y sus cuatro hijos acogen en su casa del centro de la ciudad a seis familias que han huido de Kiev. Profundamente religiosa, la pareja participa en las actividades de la Iglesia grecocatólica, de rito bizantino pero vinculada a Roma. Reprimida y prohibida en la era soviética, entre otras cosas por sus vínculos con el nacionalismo ucraniano, esta iglesia es ahora ampliamente dominante en esta región de Galitzia y en todo el oeste de Ucrania.

"Cada año, cientos de miles de personas vienen en peregrinaje aquí", dice Sofyia Lypovetska, señalando la catedral de la Inmaculada Concepción, alrededor de la cual se organiza el centro de la ciudad. El edificio, utilizado en su día como almacén durante la época soviética, ha sido cuidadosamente restaurado.

A unos cientos de metros, otra iglesia está marcada por una maqueta de bronce instalada sobre un pedestal en la acera. Esto demuestra que fue destruido por los soviéticos para construir los "grandes almacenes Univermag" sobre el modelo estándar que estaba presente en toda la URSS, desde Kaliningrado hasta Vladivostok.

Historia y nacionalismo de nuevo: como bofetada a los rusos, hace unos años se instaló una enorme estatua de Stepan Bandera en la plaza donde se encuentra la administración regional.

En Ternopil, como en gran parte del oeste del país, el hombre que defendió una Ucrania étnicamente pura a partir de los años 20 y colaboró con los nazis en nombre de la lucha contra los soviéticos y los polacos sigue siendo una de las grandes figuras del nacionalismo ucraniano. Y la bandera roja y negra, emblema del movimiento de Bandera, puede encontrarse junto a la bandera ucraniana en muchos de los búnkeres y puestos de control erigidos en las carreteras de la región.

En la antigua oficina de correos, ahora transformada en una gran cafetería, Lyuba y su marido no quieren ahondar en este doloroso pasado. Lo más importante, dice esta joven pareja de jubilados, "es que los monstruos rusos sean derrotados o se vayan".

Frente a un tablero de ajedrez, Liouba quiere aclarar: "Es la primera vez desde el comienzo de la guerra que volvemos a jugar al ajedrez, la pasión mía y de mi marido. No pudimos porque estábamos muy mal. Pero creo que ganaremos a opresores y colonizadores".

El alcalde Serhiy Nadal, electo hace 12 años, ya no quiere hablar de historia y mucho menos de política. "Hoy no hay divisiones. Nadie esperaba una guerra de tal magnitud. Estamos todos con el presidente", dice el regidor, miembro del partido Svoboda, una formación de extrema derecha y ultranacionalista que está perdiendo terreno (vea nuestro vídeo aquí). "Putin quiere reconstituir la URSS. Amamos la libertad y la democracia, y la movilización de toda nuestra sociedad contra los invasores lo demuestra cada día", añade.

En Ternopil, son los jóvenes los protagonistas de esta movilización. Las tres universidades de la ciudad están cerradas. Muchos estudiantes de otras ciudades o del extranjero han vuelto con sus familias, que viven aquí. En los dos centros de ayuda humanitaria instalados en el centro de la ciudad, uno de ellos en los edificios de la catedral, decenas de ellos organizan esta ayuda para los 20.000 refugiados de la región o para los habitantes de Járkov y otras ciudades bombardeadas por el Ejército ruso.

En un centro científico convertido en hangar desde el comienzo de la guerra, Iana y Herman coordinan el trabajo de doscientos voluntarios. Iana, de 25 años, acaba de terminar sus estudios en Cracovia (Polonia). Herman, de 26 años, abandonó Kiev, donde trabajaba. "Ayer recibimos tres camiones de Inglaterra, hoy estamos recibiendo medicamentos de Eslovaquia, Italia y Alemania. Estamos reorganizando todo esto para enviarlo a las ciudades del este", dice la primera.

Todo pasa por los canales de mensajería de Telegram: solicitudes, intercambios, horarios, cantidades, condiciones de la carretera o del ferrocarril. "Hoy estoy organizando la salida de coches a Polonia. Por ejemplo, en un día llegaron 9.000 personas de Járkov, muchas de las cuales continúan hacia otros países", añade Herman.

"Muchos de los hombres de más edad están en el Ejército o en la Defensa Territorial. De ahí la sobrerrepresentación de los jóvenes. Vienen aquí tres o cuatro horas al día y luego continúan sus estudios por internet", explica Iana. Y todos insisten en un punto: la tradición de participación de los estudiantes en las asociaciones, el trabajo realizado durante años con las ONG, el dominio completo de las herramientas digitales. "Nosotros tenemos esta experiencia, nuestros padres mucho menos, y para hacer logística es fundamental", explica Herman.

Para muchos de ellos, Rusia es un país lejano, "agresivo y oscuro", dice un joven estudiante de secundaria, poco conocido de hecho si no hay vínculos familiares. Anna, de 24 años, acaba de llegar de Kiev.

"Terminé mis estudios el año pasado y soy diseñadora web e informática. Mis padres viven en Hungría, así que decidimos reunirnos en Ternopil, donde tenemos familia", dice mientras clasifica edredones, zapatos, colchones de espuma y chaquetas militares. Todo irá a los voluntarios de la Defensa Territorial.

No fueron ni el nacionalismo ni los desastres del pasado los que impulsaron a Anna a inscribirse. Para ella es algo elemental: "Defender nuestro país y, sobre todo, nuestro modo de vida. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo podemos imaginarnos vivir en un país dictatorial, violento y militarizado? No entiendo cómo los rusos aceptan esto", dice esta joven.

Este es un sentimiento ampliamente compartido en el oeste de Ucrania, que se orienta cada vez más hacia Polonia y Europa Central. En el mejor de los casos, Moscú no interesa o preocupa. En el peor de los casos, Rusia es vista como una fuerza maligna. Un país enemigo, desde el inicio de la guerra, que ahora debe ser derrotado de una manera u otra.

Caja negra

Estuve, junto con el fotógrafo Hervé Lequeux, en Ternopil los días 10 y 11 de marzo.

Texto en francés:

by on Scribd