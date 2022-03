El pasado violento del ultraderechista francés acusado de matar a tiros a un jugador de rugby en París

En la madrugada del sábado 19 de marzo, el jugador de rugby argentino Federico Martín Aramburu recibió varios disparos mortales tras un altercado en un bar de Saint-Germain-des-Prés, en el distrito VI de París.

Los sospechosos, identificados gracias a los testigos y a las imágenes de las cámaras de seguridad, son tres ultraderechistas, dos hombres y una mujer, según ha sabido Mediapart (socio editorial de infoLibre), confirmando las informaciones publicadas por Le Point y Sud-Ouest.

Los hechos ocurrieron en la noche del viernes al sábado. El jugador de rugby, de 42 años, que vivía en Biarritz pero que se encontraba en París para ver el partido Francia-Inglaterra, había pasado la noche en el bar Le Mabillon. Le acompañaba su amigo y socio neozelandés Shaun Hegarty, antiguo jugador del Biarritz Olympique como él.

Según ha sabido Mediapart de fuentes conocedoras del caso, un joven le pidió un cigarrillo al grupo de extrema derecha y éste supuestamente se negó de forma airada. Los jugadores de rugby, que estaban sentados en la mesa contigua, intervinieron. La disputa entre los dos grupos fue a más. Uno de los sospechosos supuestamente enarboló un brazalete de Policía, según Le Point.

Se inició una pelea y Federico Martín Aramburu supuestamente tiró a uno de los ultraderechistas, agarrándolo por el cuello. El personal del bar intentó separar a los dos grupos. Los dos jugadores de rugby abandonaron el lugar y regresaron andando a su hotel, situado en las inmediaciones.

Minutos más tarde, los activistas de extrema derecha les dieron alcance en un jeep militar en el Boulevard Saint-Germain. Al parecer, les dispararon varias veces desde el vehículo sin alcanzarles. A continuación, un disparo a bocajarro de uno de los individuos, en la acera, resultó mortal. El exjugador del Biarritz murió en el acto, a eso de las 6.45 horas, de cuatro balazos, según Le Parisien.

En un comunicado, la familia Aramburu, representada por el abogado Yann Le Bras, ha denunciado un “crimen atroz”. “Para [su] familia y sus muchos amigos, este 19 de marzo se ha convertido en una auténtica pesadilla. […] Su muerte deja a cada uno de ellos y a todo el mundo del rugby atónito y sumido en un dolor indescriptible”.

Shaun Hegarty ha presentado una denuncia por intento de homicidio premeditado. La Fiscalía de París ha abierto una investigación por “asesinato”, encomendada a la brigada criminal.

Según Le Parisien, dos hombres realizaron los disparos, mientras que una mujer de 24 años conducía el vehículo. El sábado, la joven fue detenida y permanecía en dependencias policiales. Los dos hombres siguen en busca y captura.

El principal sospechoso es Loïk Le Priol, de 27 años, que era activista del GUD (Groupe Union Défense), un grupo estudiantil con métodos muy violentos. Contactado por Mediapart, su abogado, Xavier Nogueras, dijo no querer hacer declaraciones “de momento”.

Loïk Le Priol, antiguo militar de los comandos de la marina –se formó en la Escuela de Mousses, en Brest, en 2010–, se ha reconvertido participando en los últimos años en el lanzamiento de una línea de ropa “identitaria”, Babtou Solide, todo un éxito en la extrema derecha. También ha aparecido en anuncios de la nueva marca Face Mask, una tienda online de bragas militares y protectores faciales para militares y deportistas.

Le Priol proviene de una familia de extrema derecha. Una de sus hermanas era la máxima dirigente de Renovación Francesa en Isla de Francia. Su padre, Denis Le Priol, que sirvió en un regimiento de paracaidistas, está acusado de haber frecuentado en el pasado a militantes neonazis de la FANE (Federación de Acción Nacional y Europea). Fue responsable de la Unión Nacional de Paracaidistas (UNP), cuyo tesorero era el padre de Axel Loustau, estrecho colaborador de Marine Le Pen (es tesorero del micropartido de Marine Le Pen y fue consejero regional de Agrupación Nacional).

Denis Le Priol ha creado una empresa, Jeep Village, que posee casi el monopolio en la renovación de viejos Jeeps americanos.

Loïk Le Priol está acostumbrado a tomar prestados estos jeeps para recorrer París con sus amigos. En los últimos años, se le ha visto en este tipo de vehículos con varios militantes cercanos al Frente Nacional: Logan Djian (antiguo jefe del GUD en París que apareció en la galaxia del FN); Julien Rochedy, antiguo director del Frente Nacional de la Juventud (FNJ); Paul-Alexandre Martin (también miembro de la dirección del FNJ y proveedor de servicios, con su agencia de comunicación e-Politic, de la campaña de Marine Le Pen).

Loïk Le Priol, que tiene fama de camorrista, provocó hace unos años el cierre de un bar en el distrito XV de París, en la Motte-Picquet, tras un altercado.

Pero fue otro caso, de una escala completamente diferente, el que le llevó a ocupar las páginas de sucesos a finales de 2015: la paliza a un antiguo líder de la GUD, E.K., de la que Mediapart difundió un vídeo.

En octubre de 2015, cinco activistas del GUD acudieron al domicilio de E.K. En los nueve vídeos a los que tuvimos acceso, se ve a Logan Djian agrediendo y violentando a E.K., Loïk Le Priol filmó la escena y luego amenazó al joven con un cuchillo. Estos vídeos duraban ocho minutos y mostraban actos de gran violencia, de los que optamos por difundir sólo extractos muy breves, eliminando todas las imágenes que eran degradantes para la víctima.

Esa noche, Logan Djian le dio al joven su primera bofetada. “Somos cinco”, le advierte. “Has hablado, tienes que asumir las consecuencias”, le acusa, y luego le propone levantarse para luchar “mano a mano”. E.K. se niega y recibe un violento golpe que le tira al suelo.

En los vídeos se repite la misma acusación: la víctima habría “hablado demasiado”. “Vas a pagar por todo lo que has dicho”, le dice Loïk Le Priol.

“No vamos a lincharte. Uno contra uno, tú y yo”, le reta Logan Djian en uno de los vídeos. “Pero sabes perfectamente que eres diez veces más fuerte que yo”, responde el joven, asustado. “Eres un mierda...”, le insulta Loïk Le Priol mientras graba. [...] “¿Eres el ídolo del fascismo? ¿Eres el jefe del GUD? Pero tú no eres nadie, mírate”, continúa Le Priol. “¡Vamos, levántate, asume lo que has hecho de una vez! ¡Ten cojones! [...] ¡Ni eres francés ni hostias, vamos, asume! [...] Ni siquiera te atreves a levantarte. [...] Lo poco de francés que tenías, no lo llevabas ni en las pelotas”. “Última oportunidad para levantarte o te desnudamos”, advierte Logan Djian. “¡Si quieren hacer el imbécil delante de nosotros, como los Hammerskin [organización neonazi de cabezas rapadas]!”, añade Le Priol.

Las siguientes imágenes muestran a E.K. en el suelo y a Djian obligándole a desnudarse. “Te lo ruego”, implora E.K.

En otro vídeo (del que sólo difundimos el sonido), esta vez en la oscuridad de la habitación, se oye el sonido de los golpes. “Desnúdate y date prisa”, ordena Logan Djian. “Te quitas la camisa, te quitas la bufanda”. “¡Date prisa o te colgaremos con ella, hijo de puta, te colgaremos con ella!”, añade Le Priol, sobreexcitado.

En el siguiente vídeo, la víctima aparece en el salón, arrodillada, totalmente desnuda, con la cara ensangrentada. Logan Djian amenaza con difundir el vídeo si habla: “Escúchame, esta historia, queda entre nosotros, no circulará, no como las otras [...]. Ahora bien, si hay alguna información que no sea la nuestra circulando al respecto, el vídeo circulará, y obviamente ya sabes lo que va a pasar”. “Ahora, si esto no te ha servido de lección, volveremos”, le advierte el antiguo líder del GUD, dándole una patada en la cara y llamándole “putita”.

"Sabes que me he cargado a más de uno, ¿lo sabes?”, dice Le Priol, refiriéndose a sus antiguas actividades como militar. “El corte en el cuello va rapidito, ¿lo sabías? [...] Suelta mi cuchillo o te doblo la mano”, gritó, golpeando al joven y amenazándolo con un cuchillo colocado en la garganta. “Para”, suplica de nuevo la víctima, aterrorizada.

En el último vídeo, el joven está completamente tumbado de espaldas, y luego se le obliga a levantarse y a bailar desnudo durante varios segundos al son de la Macarena. “Las manitas, muévelas”, ordena Logan Djian. “Que cada segundo de este vídeo se reproduzca en YouTube, sólo por diversión, el día que hables”, dice Le Priol. “Si no, se queda entre nosotros. Se queda sólo para mí. Es Loïk Le Priol quien tiene este vídeo”. “Además, te mueves bien, como una putita, como lo que eres”. El vídeo termina con estas palabras.

Tras la agresión, E.K. fue al hospital y presentó una denuncia al día siguiente. La Fiscalía de París abrió una investigación judicial por “violencia agravada”, con premeditación, uso de un arma en grupo y que provocó una incapacidad laboral total de más de ocho días.

Los vídeos revelados por Mediapart fueron requisados por la Justicia. Logan Djian y Loïk Le Priol ingresaron en prisión preventiva y luego fueron investigados por “violencia agravada”. El juicio, que debía celebrarse en octubre de 2021, quedó aplazado al 1 de junio de 2022 debido al covid que contrajo uno de ellos.

Cuando Mediapart se puso en contacto con ellos con relación a este ataque y estos vídeos en 2016 y 2020, ni Loïk Le Priol ni Logan Djian desearon hacer declaraciones.

Según Marianne, Loïk Le Priol declaró que había querido vengarse de los comportamientos violentos que E.K. había infligido supuestamente a dos jóvenes del movimiento. Entre ellos, la hija de Frédéric Chatillon, exlíder del GUD, viejo amigo de Marine Le Pen y destacado proveedor de servicios para las campañas del Frente.

Las viejas y nuevas generaciones del GUD permanecen unidas. Frédéric Chatillon y Axel Loustau emplearon a Logan Djian en su empresa Riwals y en el grupo Vendôme Sécurité, proveedores de servicios del Frente Nacional.

Después Logan Djian abandonaría la prisión preventiva, en el caso E.K., tras el pago de 25.000 euros de fianza, gracias a los fondos de una empresa creada por Axel Loustau y de una compañía propiedad de personas cercanas a Djian, encargada de la propaganda electoral de los candidatos del Frente Nacional durante las elecciones regionales de 2015.

El circuito financiero intrigó en su día a la Justicia, que abrió una investigación preliminar por “malversación patrimonial”, “blanqueo de capitales” y “trabajo encubierto”, según reveló Mediapart.

Axel Loustau aseguró entonces a Mediapart que no tenía “nada que ver con esto” y que “nunca había tenido ningún flujo financiero con el señor Djian”. Sin embargo, Wallerand de Saint-Just, entonces tesorero del Frente Nacional, explicó en RFI que había “hablado con Axel Loustau” y que éste le había “explicado que había prestado durante ocho días, creo, la suma necesaria para la fianza de este señor, la compañera de este señor, compañera que trabaja para él”. “Loustau se lo prestó [el dinero] y ocho días después se lo reembolsaron”, añadió.

Mientras que Axel Loustau no fue procesado en este caso, Logan Djian fue condenado en febrero de 2019 por “malversación patrimonial”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés: