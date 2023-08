La sequía en Cataluña obliga a cerrar el riego de manzanos en Girona: "Perderemos 25.000 euros por hectárea"

Este lunes comenzaron oficialmente las restricciones más severas de agua que ha tenido hasta ahora Cataluña, que incluyen, entre otras medidas, reducir a cero el riego en agricultura y jardines. El estado de emergencia por sequía afecta por ahora a solo 24 municipios, 22 en la comarca del Alt Empordà (Girona) y dos municipios del Baix Camp (Tarragona). Aunque los cultivos de regadío no son abundantes allí en estas fechas, el decreto sí afectará de lleno a las plantaciones de manzanos que están ahora a punto de ser cosechadas y podrían quedarse sin agua en un momento clave del desarrollo del fruto, según afirman los agricultores.

Las manzanas de variedad gala comenzaron a recogerse la semana pasada y no se verán afectadas, pero sí las golden, que se cosechan entre finales de agosto y la primera semana de septiembre, y cortar ahora el riego supone que su tamaño será sustancialmente menor a un año normal. "Ahora están en unos 60 o 65 milímetros y tienen que llegar a 70 o 75 milímetros. Si cortamos ahora el agua sería una catástrofe", opina Joan Bosc, dueño de varias fincas de manzanos en uno de los municipios afectados por las restricciones, Sant Pere Pescador.

Esa diferencia de apenas 10 milímetros es muy importante para la cosecha, explica el agricultor, ya que pesan menos y pasan de considerarse frutos de mesa (más de 70 milímetros de calibre) a frutos industriales, y en lugar de ir a supermercados se venden a consumidores al por mayor, como colegios, a un precio mucho más bajo. "Fácilmente se pierden 25.000 euros por hectárea, ingresas la mitad", asegura.

En realidad, este profesional todavía riega con normalidad sus árboles, aunque ya debería haber parado. También lo hace Francisco Font, otro profesional que vive de los manzanos en el municipio de Pedret i Marzà, quien afirma que este lunes todavía no había recibido ningún mensaje de su ayuntamiento. El sector de la manzana está esperando a que se concrete una matización clave que hizo la semana pasada la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que dijo que "se podrá autorizar solo el riego de supervivencia de cultivos leñosos", lo que abre la puerta a mantener el flujo de agua a los árboles aplicando medidas de ahorro.

Las multas por regar, en todo caso, se empezarán a tramitar en septiembre, porque las mediciones sobre el consumo de agua se harán cuando acabe el mes de agosto, y hasta entonces no se sabrá quién está incumpliendo la restricción.

Martí Costal, encargado de Agua en la asociación Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), afirma que los profesionales de la zona afectada siguen regando porque están todavía negociando para ver hasta qué punto levanta la mano la Generalitat a los productores de manzanas. "Como es una situación en la que nunca hemos estado, hay cosas que son interpretables", opina, en referencia a qué se considera y qué no un riego de supervivencia. "En función de lo que se acuerde, pueden salir los tractores a la calle", advierte Costal.

Se trata de la primera vez que la ACA declara una emergencia por falta de agua en la Comunidad, pese a que Cataluña sufre cada año sequías severas en la cuenca del Ebro. En la zona de Girona se ha tomado la decisión porque el acuífero de Fluvià Muga, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua de gran parte de la comarca, se encuentra a 14,4 metros sobre el nivel del mar, por debajo de la cota más baja alcanzada en 2009, que fue de 14,5 metros, debido a la falta de lluvias de los últimos meses.

En cuanto al embalse de Riudecanyes (Baix Camp), que está al 6%, con un volumen de 0,3 hectómetros cúbicos, se ha declarado la emergencia para garantizar el agua de boca en los municipios de Riudecanyes y Duesaigües. Aunque la restricción extrema solo afecta a 24 municipios, prácticamente toda Cataluña se encuentra en estado de excepcionalidad, con el riego reducido al 40% de lo normal.

Joan Bosc, el dueño de las fincas de Sant Pere Pescador, se muestra escéptico sobre ese vacío legal del riego de emergencia de leñosos, y no cree que abra la veda para mantener el agua fluyendo a sus manzanos. "Justificar el riego patina un poco porque el árbol ya ha cumplido casi todo su ciclo vegetativo. Aunque me gustaría pensar que los técnicos no van a ser duros y solo van a pedir suavizarlo", señala Bosc. Y añade que él lleva años haciendo inversiones para reducir el riego: tienen un sistema mecanizado por goteo subterráneo, lo que permite que solo llegue el agua necesaria directamente a la raíz.

Pese a que la situación es muy complicada en estos municipios, Rosa Pruna, presidenta de la asociación de agricultores Asaja en Barcelona, afirma que las nuevas restricciones de regadío que tiene ahora Cataluña no son especialmente dañinas porque llegan en un momento relativamente tranquilo, ya que la época de riego del maíz, el girasol y el viñedo ya ha terminado. "El agua siempre es bienvenida, pero la situación no es grave. Lo que fue terrible fueron las restricciones que hubo en abril y mayo (regar el 40% de lo normal en casi toda la Comunidad) y ahora tememos la falta de lluvia en septiembre, que necesitaremos para el olivar de secano", afirma.