El apagón en La Gomera se habría evitado con una interconexión energética que llega diez años tarde

A primera hora del lunes todavía quedaban más de 10.000 hogares y negocios en La Gomera sin electricidad después del incendio que sufrió en la madrugada del domingo la central de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera (Canarias) y que dejó durante varias horas a toda la isla sin suministro. La situación evidencia la falta de seguridad energética de La Gomera, donde solo una central térmica de petróleo abastece a sus 22.000 habitantes. La situación es extrapolable al resto del archipiélago, donde casi todas las islas dependen de una o dos fuentes de generación, y solo hay una conexión submarina entre Fuerteventura y Lanzarote que permite exportarse luz mutuamente en caso de necesidad.

En La Gomera reclaman desde hace más de una década una conexión similar con Tenerife y en teoría estaba proyectado que este cable comenzase a funcionar en 2016, aunque la lentitud administrativa ha pospuesto varias veces su construcción. Según Red Eléctrica, el pasado mes de marzo comenzaron por fin las obras y debería estar lista en 2025, según el operador del sistema eléctrico. Ricardo Guerrero, experto en energías renovables de la Universidad de La Laguna (Tenerife), cree que de haber entrado en funcionamiento en su día no se habría producido el apagón de este fin de semana. "Es un cable que habría dado de sobra para abastecer a toda la isla", opina el catedrático.

Esta conexión submarina de 42 kilómetros conectaría la central de El Palmar (La Gomera) con la subestación eléctrica de Chío (Tenerife) para que la isla más pequeña pueda recibir electricidad de Tenerife, donde hay seis centrales térmicas, una de ciclos combinados de gas y dos centrales eólicas. Una orden ministerial del Ministerio de Industria en 2014, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, ya incluía la puesta en marcha de este cable, que debía estar operativo en 2016, pero no llegó a construirse.

El proyecto volvió a recogerse en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, elaborado por ese mismo ministerio, y donde se dejaba por escrito que la interconexión estaría operativa en 2021 con un coste de 71 millones, pero tampoco se construyó. De nuevo, el Ministerio de Transición Ecológica, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, lo incluyó en el plan 2021-2026, y esta vez sí se ejecutará, según Red Eléctrica.

"En Canarias estas cosas van muy despacio por la lentitud administrativa. Hay muchas cosas que se planifican aquí y no salen. De hecho, Canarias está a la cola en el ranquin autonómico de ejecución de planes energéticos”, explica Ricardo Guerrero.

En septiembre de 2016 la senadora de La Gomera Yaiza Castilla presentó una moción en la Comisión de Industria para impulsar la construcción de la conexión precisamente para evitar lo ocurrido este fin de semana. "Este tipo de enlaces son importantes porque si no existen, las averías que se produzcan en una isla no pueden ser solventadas con la ayuda de otra", se lee en el documento. En esa moción puso el ejemplo del buen funcionamiento de la interconexión de Baleares, donde están unidas Ibiza y Fomentera.

En todo caso, el objetivo de construir la interconexión entre La Gomera y Tenerife no es tanto garantizar el suministro eléctrico en La Gomera, sino impulsar la producción de energía renovable en esta isla, que todavía hoy genera el 98% de su electricidad con la quema de petróleo pese a la fuerte penetración de las renovables en España. Hasta ahora la inversión en molinos de viento no era viable en la isla porque toda la energía no consumida tendría que tirarse –verterse, en lenguaje energético–, pero con el futuro cable La Gomera pretende cubrir el 100% de su demanda y exportar el resto a Tenerife. Por ello, el pasado verano comenzó la construcción de cinco parques de molinos con una potencia de 12 megavatios, frente a los 8 de media que consume la isla.

El incendio se inició a las 02.43 horas de este domingo y afectó a siete de los nueve grupos electrógenos de la planta, equipos que permiten generar luz con la quema de combustible. También destrozó la sala de control de la central, lo que provocó un llamado cero energético, un apagón total de la isla que dejó sin luz a 15.313 clientes, incluidos hogares y empresas. Según Endesa, 4.468 ya tenían luz en la mañana de este lunes gracias al envío de hasta 14 grupos electrógenos desde otras islas del archipiélago. A última hora este lunes está prevista la llegada de una minicentral de 6 megavatios desde La Palma, que podría estar operativa en un plazo estimado de 24 horas después de su recepción en la central de El Palmar y que debería permitir la recuperación de la luz en la isla.