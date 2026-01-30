Jerez pedirá la declaración de zona gravemente afectada por la crecida del río Guadalete

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado que el Ayuntamiento solicitará al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil debido a los daños ocasionados por la crecida del río Guadalete, según informa EFE.

García-Pelayo, que ha comparecido junto al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el Puesto de Mando Avanzado instalado en La Cartuja, ha explicado que la petición se realizará tras acuerdo plenario y abarcará todo el término municipal, tanto urbano como rural.

"Habrá que hacer una valoración de los daños. Desde la Delegación de Servicios Públicos y Educación ya se está haciendo inventario de los daños producidos por el temporal. Son daños cuantiosos, aunque algunos están todavía bajo el agua, por lo que no hay que precipitarse, pero ya estamos trabajando con ese objetivo", ha señalado.

Sobre posibles nuevos desalojos, la regidora ha indicado que mantiene contacto con los alcaldes de La Ina y La Greduela para que instan a sus vecinos a evacuar. "En La Greduela son 15 familias las afectadas y en La Ina aproximadamente 200 personas. Les hemos indicado que aprovechen la tregua que parece va a dar el tiempo en los próximos días, porque la semana que viene se espera otra situación muy complicada".

"Es necesario que desalojen porque tal y como está la situación no se les puede garantizar el abastecimiento ni la asistencia en caso de producirse una emergencia. No se les pide por capricho sino porque es necesario", ha afirmado.

La alcaldesa ha explicado que el dispositivo de evacuación ya está preparado con autobuses en La Cartuja para trasladar a las personas afectadas al Pabellón de Chapín, donde personal de Deportes, Inclusión Social y Cruz Roja tiene todo dispuesto para su acogida.