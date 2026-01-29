Jerez sube el nivel de emergencia y evacuará 14 zonas por la crecida del Guadalete

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado la elevación del nivel de emergencia de la ciudad a nivel 2 y la evacuación inmediata de 14 zonas del municipio ante la evolución "compleja y cambiante" del río Guadalete, cuya crecida podría generar momentos críticos en las próximas horas del jueves.

Tras la reunión del puesto de mando avanzado, García-Pelayo ha explicado que el comportamiento del río "cambia en muy poco tiempo" al tratarse de un "río vivo" que no solo depende de su propio caudal, sino también de las aportaciones de otros cauces, de la lluvia, del viento y de las mareas, lo que obliga a adoptar decisiones rápidas y coordinadas.

La alcaldesa ha señalado que, según la información técnica disponible, se esperan momentos especialmente complicados a partir de las tres de la tarde de este jueves y a primera hora de la mañana del viernes, lo que ha motivado la activación de un amplio dispositivo de evacuación coordinado por Guardia Civil y Policía Nacional, con prioridad en la zona rural de La Ina, donde el acceso ya se encuentra prácticamente bloqueado.

García-Pelayo ha destacado que el puesto de mando avanzado actúa en coordinación directa con la Junta de Andalucía, ha subrayado la "responsabilidad compartida" entre todas las administraciones implicadas y ha agradecido el trabajo de los técnicos de emergencias, así como la colaboración de los alcaldes y alcaldesas pedáneos de las barriadas rurales afectadas.

En paralelo a las evacuaciones, el Ayuntamiento ha activado un operativo social especial para atender a personas electrodependientes, mayores dependientes y colectivos vulnerables, con el objetivo de garantizar la continuidad de tratamientos médicos y de la ayuda a domicilio, especialmente en las zonas rurales.

En el caso de La Ina, los vecinos evacuados serán trasladados inicialmente en autobús hasta La Cartuja y, desde allí, al Polideportivo de Chapín, donde Cruz Roja ha habilitado un dispositivo de recepción, atención y suministro de alimentos, tras solicitar la declaración de la zona como área de atención prioritaria.

La alcaldesa ha informado además de que en el término municipal de Jerez se han registrado ya más de 400 intervenciones, dentro de un total de más de 700 en la provincia, así como más de un centenar de incidencias en centros educativos. El colegio de La Ina permanece cerrado y el transporte escolar está suspendido en varias zonas rurales afectadas por las inundaciones.

García-Pelayo ha advertido de que la situación actual es "distinta y más compleja" que las inundaciones recientes y la ha comparado con el episodio registrado en 2009, por lo que ha pedido a la ciudadanía "responsabilidad, serenidad y confianza en los profesionales".