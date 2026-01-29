El temporal deja doce comunidades en alerta por lluvias, oleaje o viento y 71 carreteras afectadas

Doce comunidades autónomas están hoy en alerta por lluvia, viento y/o temporal marítimo, de las cuales cuatro se encuentran en nivel naranja, con riesgo importante, Andalucía, Asturias, Galicia y Murcia, a causa de alguna o varias de dichas inclemencias, según recoge EFE. Las rachas serán muy fuertes de viento de componente oeste en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Estrecho, Alborán, montañas del centro y sur y en amplias zonas del tercio oriental.

Serán probables las precipitaciones persistentes en zonas de sierra del sureste peninsular.

Andalucía se encuentra en naranja por viento, temporal marítimo y lluvias. En Grazalema (Cádiz) se acumularán más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por otra parte, asimismo están en naranja las siguientes comunidades: Asturias, por oleaje; Murcia por viento y temporal marítimo; y Galicia por mala mar y por viento -en nivel amarillo-.

A estos territorios se suman en nivel amarillo los siguientes: Aragón y Cataluña, por viento; Baleares, Canarias, Cantabria, País Vasco, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por temporal marítimo. Asimismo, Castilla-La Mancha, por viento y lluvia, y la Comunidad Valenciana por viento y temporal marítimo.

El viento será intenso. Soplarán rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el noroeste de Murcia y en zonas de Almería como el valle del Almanzora y los Vélez, en alerta naranja. La intensidad será fuerte también, hasta 90 kilómetros por hora, en Guadix y Baza (Granada) y en Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería), también en naranja.

Está en alerta naranja por temporal marítimo la costa norte desde Galicia hasta Asturias, al igual que Almería, Granada y Murcia. En la comunidad gallega las olas podrán alcanzar niveles de hasta 7 metros de altura por vientos marinos de hasta 74 kilómetros por hora.

Nevará en montañas del centro y mitad norte con una cota de 1.000/1.200 metros subiendo a 1.500/1.700 metros en el entorno pirenaico, de 1.300/1.500 metros subiendo por encima de 1.800 metros en el resto de cuadrante nordeste y centro norte, y bajando de 2.000 metros hasta los 1.300/1.500 en el noroeste. Se prevén más de 70 litros por metro cuadrado en doce horas en zonas como la cuenca del Genil (Granada) o en puntos de Jaén como Cazorla y Segura.

71 carreteras afectadas y 19 permanente cerradas al tráfico

El temporal de nieve y lluvia que azota la península mantiene en la mañana de este jueves un total de 71 carreteras afectadas, 19 de ellas cerradas totalmente a la circulación y otras 21 que requieren el uso obligatorio de cadenas o presentan restricciones severas, aunque ninguna de ellas en la red principal.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las zonas más afectadas por el temporal de nieve son Aragón (especialmente en la provincia de Teruel), Asturias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

La nieve ha obligado a cerrar al tráfico 19 vías secundarias: la AL-5405, en ambos sentidos entre Benacebada y La Estación en Granada y Almería; la A-395 y la A-4025 en Sierra Nevada (Granada); la TE-68 en Guadalaviar (Teruel); la ZP-5404 en Tarazona (Zaragoza); la LN-8 entre Los Pontones y El Quempu (Asturias); la AV-901 entre Villanueva de Ávila y Mijares (Ávila); la LE-126 en La Baña y la LE-321 en Redipuertas (León); la DSA-191 en Candelario (Salamanca) y la ZA-103 en San Martín de Castañeda (Zamora).

También afectada la CV-169 entre Benafigos y Cap de Terme (Castellón); en Cáceres hay seis carreteras cerradas al tráfico por nieve: la CC-137 entre Nuñomoral y El Gasco; la CC-224 entre Hervás y Cabezuela del Valle; la CC-241 entre Piornal y Pasarón de la Vera; la CC-242 entre Piornal y Garganta la Oll; y la CC-437 en el Pico Villuercas.

En Navarra están cortadas la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 entre Muskilda e Irati.

Además, la lluvia ha provocado el corte de 40 carreteras secundarias, especialmente en Andalucía donde la provincia de Cádiz es la más afectada con más de 15 carreteras totalmente intransitables, seguida de Extremadura y Castilla y León.

En total todavía quedan 1.098 kilómetros de carreteras afectados por algún nivel de alerta.

La DGT recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las vías ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

Recuerda además que en estas circunstancias es conveniente dejar libre el carril izquierdo para que circulen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.