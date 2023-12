La movilidad sostenible también será digital: "Hay que pensar cómo hacer que el 'big data' mejore nuestra vida"

La movilidad sostenible ya no es cosa del futuro. Las alternativas al coche privado son cada vez mayores y el número de ciudadanos que apuestan por ellas también. Pero aún hay retos importantes por delante. Es necesario replantear las ciudades y conseguir que el transporte público llegue a todos de una manera eficiente y justa. Las últimas semanas han evidenciado la crispación que genera este asunto de vital importancia para quienes no tienen otra alternativa para ir a su lugar de trabajo o llegar a tiempo a una cita médica.

Sobre estas cuestiones han debatido diferentes expertos en el foro “Claves para una nueva movilidad digital: así nos desplazaremos en un futuro (muy cercano), que ha organizado infoLibre con la colaboración de Telefónica y Caixabank. Jesús Maraña, director editorial de periódico, ha sido el encargado de abrir este encuentro, que ha contado con dos mesas redondas dirigidas por Daniel Basteiro, director de infoLibre. José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha intervenido en primer lugar para dar inicio al debate.

“Estamos en un momento de transformación y las políticas públicas tienen que aliarse con ese cambio. Nos lo está pidiendo la ciudadanía” reconoce el secretario. Santano ha recordado que España cuenta con más de 11 millones de euros de los fondos Next Generation para invertir en este sector y que ya se están viendo algunos avances, como la reciente inauguración del paso de pajares, una inversión que, dice, “es clave para la cohesión social, territorial y la igualdad de oportunidades”.

Santano ha asegurado que el Gobierno tiene intención de recuperar la ley de Movilidad que no pudo ser aprobada en la anterior legislatura por el adelanto electoral: “Los pilares de esta ley serán la movilidad como derecho social, y la sostenibilidad. Hay un título para fomentar la innovación y aprender de proyectos piloto”. Además, el secretario ha señalado algunas de las propuestas que se van a poner en marcha en la próxima legislatura, como mejorar la fiabilidad de los cercanías y las líneas de alta velocidad, además de trabajar para duplicar el volumen de transporte que lleva el ferrocarril de mercancías.

Retos en la colaboración entre el sector público y la empresa privada

La primera mesa redonda de este encuentro ha debatido sobre los retos de la colaboración público-privada en esta materia, así como sobre las sinergias y puntos de encuentro y participación entre ambos modelos.

Miguel Ángel Uriondo, director de Comunicación y asuntos Públicos de Flixbus en España, lamenta que “el autobús sea el gran olvidado de la movilidad colectiva y, aún más, el de larga distancia”: “En España el sistema de viaje en bus está roto. El diseño actual está obsoleto y las concesiones caducadas”, por eso considera que la mejor alternativa es liberalizar el sector, como se ha hecho con la alta velocidad.

“No es cierto que liberalizando el sector se vaya a desproteger a la España despoblada. Nosotros nos encargamos de rutas de larga distancia y un 30% de ellas atienden a pueblos de 20.000 habitantes” , añade Uriondo que advierte de que no son tantas las rutas que no interesan a la iniciativa privada y que, en estos casos, son las comunidades autónomas y el Gobierno central quienes deben asegurar su mantenimiento. En cuanto al reto de llevar la movilidad sostenible a las zonas despobladas, May López, directora de Desarrollo de la Plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible, defiende que “la digitalización va a venir a poner en contacto a los distintos municipios y a las personas que viven en ellos”.

Miguel Ángel Pérez, director del Área de Negocio de Alta Velocidad y Servicios Comerciales de Renfe asume esa liberalización en el transporte ferroviario como “un reto” para la compañía, que compite actualmente contra otras dos empresas de alta velocidad: “Estamos avanzando y vamos a seguir invirtiendo y renovando trenes. También estamos trabajando en una plataforma de movilidad que integra lo público y lo privado para conseguir rutas de viaje que vayan de puerta a puerta”.

Por último, López recuerda que “las administraciones deberían ser el mejor ejemplo de lo que hay que hacer” y que, ahora mismo, hay administraciones que no están cumpliendo con algunas leyes: “Hay un retraso considerable en la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE), muchas veces por desconocimiento. La gente cree que las ZBE son no poder entrar con el coche, y en realidad vienen a mejorar la calidad del aire y de la vida". Además, señala al transporte de las mercancías, y a la movilidad educativa y laboral, como dos aspectos a los que es necesario prestar mayor atención.

“Tenemos que garantizar que la gestión de esta transformación en la forma en la que nos desplazamos sea responsable, y transmitir toda esta información de una forma que evite que la gente se vuelva reactiva al cambio: mensajes sencillos, sinceros, transparentes, explicar el por qué y cómo se toman todas estas medidas”, concluye la experta.

La movilidad sostenible será digital

La segunda mesa del encuentro organizado por infoLibre se ha centrado en el uso de las tecnologías digitales en la transformación del modelo de movilidad y transporte hacia la sostenibilidad y la eficiencia. Algunos de los temas que se han tratado tienen que ver con el big data y el reto de conseguir que esta potente herramienta sirva para el beneficio de los ciudadanos, o los efectos que están empezando a verse gracias a la llegada de los Fondos Next Generation.

La primera ponente en participar ha sido Kallitsa Georgiu Savvidou, responsable de Innovación en IOT de Telefónica Tech. El equipo de Georgiu trabaja ayudando a otros negocios a tomar decisiones más eficientes gracias al análisis de datos: “Tenemos la capacidad de procesarlos y sacar conclusiones para tener modelos predictivos con los que aconsejar a empresas y administraciones”.

La responsable explica que pueden ayudar a mejorar la cadena de frío en las mercancías, gracias a los datos de localización, o a optimizar el transporte público recurriendo a los datos de frecuencia, horas más concurridas o la edad media de los usuarios: “En el futuro incluso tendremos servicios más personalizados para los que hará falta autorización del usuario, como seguros hechos a medida en función de la temeridad al volante o el consumo en los hogares…”

Otro de los participantes en el debate, Fernando Vizoso, socio de infraestructuras y Transporte de KPMG en España, ha puesto el foco en la importancia de la digitalización para reducir las emisiones y lograr los objetivos “que esperamos” en movilidad: “El gran desafío en estos momentos es el acceso a estos datos, que son el nuevo oro. Son activos que están en el balance de las compañías. Tienen mucho valor y las empresas se han dado cuenta. Nos tenemos que plantear cómo hacer que el Big Data mejore la vida de la gente”. En cuanto al impacto de los fondos europeos en este sector, Vizoso cree que, “aunque no ha estado en línea con las expectativas de todo el mundo”, hay sectores, como el de las mercancías, “que han recibido una gran cantidad de presupuesto para pasar de las carreteras a las vías férreas”.

Arturo Pérez de Lucia, director General de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE ) y Vicepresidente de European Electric Mobility Association (AVERE), considera que la movilidad compartida, que tiene especial éxito en nuestro país, es uno de los aspectos más interesantes de la digitalización, pero que aún es necesario conseguir que sea combinada entre moto, coche, patinetes, bicis…

El experto defiende que “España es un ejemplo para otros países” desde el “punto de vista industrial, tecnológico y de servicios”. Recuerda que somos el primer país en desarrollar un vehículo “completamente ciberseguro” del mundo: “Es de un fabricante vasco y me parece relevante resaltarlo porque no siempre ponemos en valor lo que hacemos”, y concluye: “Los vehículos autónomos también generarán una gran cantidad de datos. Estamos ante la punta del iceberg. No sabemos qué viene por delante”.