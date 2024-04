Casares: "La reforma del mercado eléctrico protegerá a 40 millones de personas vulnerables en Europa"

El pasado 11 de abril el Parlamento Europeo dio su ok definitivo a la reforma del mercado eléctrico comunitario, un proyecto que ha tardado más de un año y medio en ver la luz y que solo necesita ya el voto de los ministros de Energía, que se reúnen el 21 de mayo. Nicolás González Casares, ponente de la normativa en la Eurocámara y eurodiputado socialista, defendió este viernes la nueva regulación en el Foro InfoLibre, donde precisamente se discutía la reforma.

"Los consumidores estarán sin duda más protegidos", dijo Casares. "Las desconexiones quedan prácticamente prohibidas con la nueva legislación. Literalmente se habla de hogares fully protected, totalmente protegidos. Hay unos 40 millones de europeos vulnerables que sufren pobreza energética y que ya no van a tener ese miedo a un monstruoso corte de luz que les deje sin energía en invierno", apuntó el europarlamentario. Concretamente, se refiere a uno de los artículos de la reforma, que obliga a los Estados a intervenir en caso de que un hogar tenga dificultades para pagar las facturas, de forma que nunca se quede sin luz.

Casares debatió junto a otros cinco actores del sector eléctrico español sobre el futuro del acceso a la electricidad en la Unión Europea, la defensa de los consumidores, el precio de la factura y la implementación de las renovables. En el foro La reforma del mercado eléctrico europeo: avances para la sociedad también participaron Beatriz Corredor, presidenta de Redeia; José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica; Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica; Pedro Fresco, director general de la Asociación Valenciana del Sector de la Energía y Pepi Jiménez, directora de Legal y ESG de Visalia y vicepresidenta de Fundación Energía Responsable. El debate fue dirigido por Daniel Basteiro, director de infoLibre.

Parte de la conversación giró en torno a la defensa de los consumidores, que viven desde hace dos años cambios constantes en la factura de la luz, con picos arriba y abajo en el precio, la aparición y el fin del tope al gas, o la rebaja y subida de los impuestos energéticos. Todo ello como respuesta al vuelco que dio en el mercado energético la invasión de Ucrania por Rusia. El enfado entre los hogares se tradujo, por ejemplo, en que 2023 fue un año récord en de cambios de comercializador eléctrico y de número de quejas entre los clientes españoles. "También durante la crisis energética muchos ciudadanos se quedaron sin comercializadora porque quebraron, o que sufrieron cambios en las condiciones del contrato sin previo aviso y de forma unilateral. Eso tampoco volverá a ocurrir", añadió Casares.

Sobre este punto, Pepi Jiménez, especialista en pobreza energética, recordó que este asunto es clave en España, donde uno de cada cinco hogares tiene problemas para pagar el recibo. "Muchas familias vulnerables estaban desamparadas y me alegra ver que con la nueva reforma se les empieza a tener en cuenta. Pero no olvidemos que en España más del 20% de los hogares están en pobreza energética, y otros están cerca. Hay mucha gente que tiene que decidir cada mes si comer o pagar a la electricidad, y no deberíamos llegar a ese punto", señaló Jiménez.

Otro de los asuntos que ocuparon la mañana fueron los precios bajos de la electricidad, dos semanas después que en España se alcanzasen por primera vez precios negativos en el mercado eléctrico. Es decir, se han registrado horas durante los últimos días en los que un generador de luz ha pagado a los comercializadores por entregar su electricidad, cuando evidentemente deberían cobrar por ella.

José Donoso, de la asociación fotovoltaica, hizo aquí un llamamiento a apostar ya por las subastas a largo plazo, que garantizan un ingreso a largo plazo a los promotores de paneles solares. Este es el punto fuerte de la reforma del mercado, que introduce facilidades para que los Estados promuevan los contratos a futuro, ya sean públicos o privados, para reducir el peso de la subasta diaria en la formación de precios. "Tenemos un elefante en la habitación que afecta especialmente a España, porque tenemos 40 GW de potencia solar esperando una autorización para construirlos, y los inversores tienen que elegir ya si instalarlos o no", dijo Donoso. "Necesitamos subastas, o contratos por diferencia, pero adecuados. Tienen que dar certidumbre. Hay que garantizar subastas a 15 o 20 años para recuperar la inversión y solo deben ir a ellas proyectos serios".

Tanto Donoso como Pedro Fresco, que representan a las energías limpias, reconocieron que también se enfrentan estos años a una dura oposición social en muchas regiones, donde los molinos o los paneles solares no son bienvenidos. Beatriz Corredor también dijo verse afectada, ya que el operador de la red eléctrica construye torres de alta tensión y puntos de conexión por todo el país que generan tensiones en muchos municipios. "Hasta ahora estos trabajos se hacían a las bravas… paso por aquí, y adiós. Nosotros hemos hecho una reflexión porque no estamos de paso, sino para quedarnos, y para ellos hablamos con asociaciones, comunidades, y todo el que esté allí, y preguntamos qué es lo que les hace falta. De hecho, en 2023 conseguimos un 70% más de autorizaciones administrativas de construcción porque estuvimos al servicio del territorio", afirmó por su parte.

Por último, Marina Serrano, que representa a las grandes eléctricas españolas, recordó que pese a la enorme instalación de plantas de generación renovable, la electrificación de la economía española está estancada en el 23%, mientras que el resto de la energía consumida es principalmente derivados del petróleo y gas natural. "El objetivo del PNIEC actualizado es un 35% y tenemos que actuar para fomentar el vehículo eléctrico, la bomba de calor o la electrificación de la industria", afirmó la presidenta de Aelec. De esta manera no solo se reducirían emisiones de efecto invernadero, sino que se daría salida a toda esa electricidad renovable que ahora mismo sobra en el sistema en horas en las que abunda el de sol, el viento y el agua.