Buenas noticias para los hogares, malas para las eléctricas: así impacta en el mercado el precio 'cero' de la luz

Durante el último mes se han registrado más de un centenar de horas en las que el precio de la luz ha marcado cero euros en el mercado mayorista de la electricidad debido a la abundancia de energía renovable. Mientras los hogares —que tienen contratado la tarifa PVPC— disfrutan de electricidad barata durante esas horas, el mercado eléctrico sufre un fuerte desajuste porque las plantas no ingresan nada por la venta de energía. Esta situación afecta especialmente a las instalaciones fotovoltaicas y nucleares, que no pueden parar su producción por mucho que pierdan dinero a esas horas, y eso se traduce en picos de precios de la luz a la hora de cenar que compensan las pérdidas acumuladas durante el día.

Un ejemplo claro es el de este viernes, cuando el precio de la luz en el mercado a medio día marcaba alrededor de 10 euros por megavatio hora (€/MWh), pero a las 20.00 horas se disparó hasta los 124 €/MWh. A esa hora, el sol prácticamente había desaparecido y entraron en juego las centrales de ciclo combinado de gas, mucho más caras que cualquier otra tecnología de generación. Estos picos arriba y abajo en el precio de la luz afectan tanto a los hogares como a las eléctricas. Los consumidores tienen la falsa sensación de que la energía es muy barata, cuando en realidad durante el desayuno y la cena está realmente cara, mientras que la mayoría de promotores de energía solar pierden dinero porque solo generan luz en horas de precios suelo.

Esta situación no es nueva, pero en 2024 se han cerrado ya demasiadas horas a precios cero, según la patronal renovable APPA. "Lo vemos con preocupación porque ya hemos registrado este año las mismas horas cero que en todo 2023", comenta José María González, director de APPA. Añade que esta situación se produce porque la generación renovable y barata crece muy rápido mientras la demanda está estancada, y esa sobreoferta hace que en la subasta diaria de la luz el precio de casación sea el más bajo posible cuando se une el sol, el viento y el agua.

Xavier Cugat, experto en proyectos de fotovoltaica, explica que el coste de funcionamiento de una planta solar moderna está en unos 35 €/MWh, más o menos en función de su ubicación, por lo que estos días, efectivamente, sale a pérdidas, pero por ahora no lo ve como un drama. "No es excesivamente preocupante porque las empresas ya prevén esta situación e internalizan su coste. Lo que importa es el balance anual: en los últimos meses ha habido precios razonables y en los últimos años muy elevados", afirma. La situación no ha cogido por sorpresa al sector porque los meses entre marzo y mayo son los que tienen la luz más barata del año porque hay mucho sol y viento, y se apaga la calefacción y todavía no se enciende el aire acondicionado.

Tampoco todas las plantas fotovoltaicas sufren estos precios cero de mercado, pero sí la mayoría. En España hay 25,6 GW de potencia solar instalada y unos 5 GW trabajan todavía en régimen Recore de rentabilidad garantizada, de forma que cobran una cuantía fija independientemente del precio de mercado. También hay unos 5 GW de fotovoltaica que no venden su producción al mercado, sino en contratos a largo plazo entre las compañías eléctricas y sus clientes a precio fijo, los conocidos como PPA (Power Purchase Agreement).

Los problemas que generan los precios cero de la luz en las renovables preocupan cada vez más al sector, pero también al Ministerio de Transición Ecológica. La ministra Teresa Ribera habló sobre esta cuestión el miércoles durante un informal en Madrid en el que reconoció que equilibrar el mercado encarecerá la luz a los hogares. "En un escenario en el que las renovables canibalizan el mercado tenderemos hacia un sistema de subasta o contratos a largo plazo que protegen en gran medida al generador, más que al consumidor", apuntó Ribera. La ministra se refiere a que la reforma del mercado eléctrico de Bruselas y la reciente reforma del PVPC acabarán con escenarios de precios cero poco a poco, penalizando al consumidor.

La nuclear también pierde

La energía solar no es la única que nutre al país durante las horas de precios cero –suelen situarse entre las 10.00 y las 18.00 horas– porque los paneles no pueden cubrir toda la demanda ni son fiables al 100%, porque una nube puede hundir la generación. La solar convive en esos periodos con la eólica, la nuclear, la hidráulica y la cogeneración (gas). Sin embargo, todas estas tecnologías compensan parte de las pérdidas al vender luz en las horas caras, cosa que no puede hacer la solar, por eso es la más afectada. En todo caso, ninguna central eléctrica de España puede negarse a generar electricidad si Red Eléctrica se lo ordena, incluso aunque sea a pérdidas, ya que eso produciría riesgo de apagones.

Después de la fotovoltaica, la energía nuclear es la que más pierde durante las horas de precios cero o cercanos a cero. Según el sector, solo entre impuestos y tasas los reactores tienen un coste de generación de 25 €/MWh, y a sus dueños -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EdP- no les compensa mantenerlos encendidos. Esta situación provoca que la energía nuclear esté bajo mínimos en las últimas semanas y de 7,1 GW de potencia que hay instalados apenas funcionan ahora 3,8 GW, el 53%. Hasta este viernes había tres reactores parados: Ascó I (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Almaraz I (Cáceres).

La primera se apagó porque notificó una avería después de que Red Eléctrica prohibiese parar el reactor por cuestiones de seguridad de suministro, mientras que las otras dos lo han hecho por los bajos precios del mercado. "Las condiciones meteorológicas actuales han provocado un aumento de la generación renovable de manera prolongada, que ha conllevado que el mercado eléctrico cotice por debajo de los costes variables de la central", alegó Iberdrola sobre Cofrentes el 8 de marzo. Estas dos recuperarán la normalidad este sábado.

Como ocurre con la solar, no toda la energía nuclear vende estos días a pérdidas. Un porcentaje (desconocido) de la electricidad que producen se vende a través de PPA a precios pactados en el pasado, por lo que ocurra en el mercado diario no les afecta.