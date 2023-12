El pulso de Arabia Saudí a la UE para el reloj en la COP28 y amenaza con descafeinar el acuerdo final

Este martes era en teoría la jornada de cierre de la COP28, la cumbre del clima que se celebra estos días en Emiratos Árabes, pero la presidencia del evento no ha logrado cerrar un consenso sobre el fin progresivo de los combustibles fósiles y las conversaciones se han pospuesto de manera indefinida. El bloque favorable a fijar en 2050 el fin del carbón, el petróleo y el gas sigue sin convencer a los países productores de carburantes, y durante este martes ni siquiera se ha publicado un nuevo borrador de acuerdo, por lo que se desconoce por ahora lo cerca o lejos que está el acuerdo.

Javier Andaluz, representante de Ecologistas en Acción en la cumbre, afirma que a última hora del martes hay muy poca información sobre las posiciones que tienen los bloques. "Nos llega que están muy estancadas. En todo el día no ha habido eventos ni reuniones públicas; todo se ha hecho a puerta cerrada y ni los observadores ni los medios han tenido acceso", explica. Los activistas, comenta, han animado a Europa y otros grandes actores a que no abandonen las líneas rojas y a que no acepten nada parecido al borrador publicado el lunes. "La desaparición del texto del phase out [fin] de los combustibles fósiles no se puede aceptar y es una cesión clara a los productores de petróleo", acusa Andaluz.

El primer borrador del acuerdo final salió a la luz este lunes y en él la presidencia eliminó cualquier referencia al fin del uso de los combustibles fósiles, el principal asunto que se discute estos días en Dubái. La Unión Europea salió rápidamente a condenar el documento por ser "inaceptable", mientras que otras potencias occidentales como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón, Canadá y Noruega también reclamaron un texto en línea con el abandono del petróleo, el gas y el carbón, un pacto que todavía no se ha logrado en ninguna cumbre anterior.

En realidad, más de un centenar de países ya ha expresado una posición favorable a acabar con los combustibles, entre ellos la alianza de países de Latinoamérica y Caribe, la alianza de las islas del Pacífico (ya afectadas por la subida del nivel del mar), y un grupo de 46 países con bajo nivel de desarrollo liderados por Bangladés. Ese es el mensaje positivo que difundió este martes Climate Action Network, una coalición de organizaciones civiles: "Al menos 127 países [el 72%] abrazan el fin de los combustibles en comparación con los 80 del año pasado".

En frente de ellos está un grupo de 22 países árabes exportadores de crudo y gas liderados por Arabia Saudí, que en los últimos días no han ocultado su intención de boicotear cualquier tratado que incluya el fin de los carburantes. Esta coalición defiende que no es necesario su abandono total para mantener el calentamiento global en los 1,5 grados, pese a las innumerables advertencias de la ciencia. Periodistas del diario británico The Guardian presentes en la cumbre, también identifican a Qatar como otro de los principales obstaculizadores de la cumbre, así como a Bolivia, que lidera la coalición llamada Países en desarrollo con mentalidad similar (LMDC, en inglés).

La fuerte oposición que recibió el primer texto provisional evidenció que el borrador necesita cambios sustanciales hacia una posición más ambiciosa sobre la reducción de la contaminación para salir vivo de la cumbre. El Global Stocktake, el nombre que recibe el documento que se vota este año en la cumbre, debe ser consensuado por las casi 200 naciones presentes en Emiratos, con el visto bueno de cada una de ellas. El director general de la COP28, Majid Al Suwaidi, dio a entender a primera hora del martes que el objetivo de publicar un texto tan polémico era provocar a los países para ver sus posiciones. "Queríamos que el texto suscitara conversaciones y así ha sido. Conseguimos que las partes nos comunicaran rápidamente cuáles eran sus líneas rojas", dijo en una rueda de prensa.

Las negociaciones han continuado durante toda la jornada del martes y los observadores presentes en la cumbre confiaban en que la presidencia lanzase un nuevo borrador a última hora, pero no ha ocurrido. Para presionar a favor de un acuerdo ambicioso, un equipo de científicos también publicó una carta el martes firmada por más de un millar de expertos en la que recordaban que las últimas evidencias demuestran que para evitar que el planeta se caliente más de 1,5 grados este siglo hay que acabar "del todo" con el carbón en 2050 y reducir entre un 60% y un 90% el petróleo y el gas, recortando su consumo a la mitad en cada década.

Uno de los firmantes es Marcos Fernández-Martínez, experto en Ecología Terrestre del Centro de Investigación en Ecología y Aplicaciones Forestales, y explica que el borrador publicado este lunes protege el futuro del petróleo y permitirá a Oriente Medio continuar con su hegemonía del mercado energético mundial. "Como dijo este lunes uno de los delegados de la COP, firmar ese borrador significa aceptar que miles de personas morirán en las próximas décadas", opina el experto.

Al mismo tiempo que la COP se paraliza en Dubái, este martes ha finalizado en Doha (Qatar) la Conferencia Árabe de Energía, donde se han reunido los grandes exportadores de petróleo del mundo árabe. Los ministros de energía presentes en la reunión han publicado un comunicado final en el que afirman que el petróleo y el gas "serán los pilares de la energía mundial durante muchas décadas", según publica la agencia Reuters. Saad Al Barrak, ministro del Petróleo de Kuwait, se dirigió a Europa y otras potencias en una clara alusión a las negociaciones de la COP28. "Me sorprende este ataque feroz de lo que se denomina eliminación progresiva del petróleo con tal ferocidad que quizá se corresponda con la avaricia de Occidente por hacerse con el control de la economía", dijo este martes desde Qatar.