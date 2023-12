El presidente de la COP28 suprime del borrador del acuerdo la eliminación de los combustibles fósiles

El primer borrador del acuerdo final de la cumbre del clima de Emiratos Árabes no incluye la "eliminación" de los combustibles fósiles, el compromiso principal que las naciones esperaban lograr durante la COP28. Esta mención sí se recogía en documentos anteriores, pero ha sido retirada cuando apenas quedan 24 horas para el fin de las negociaciones, una noticia que ha sido recibida con decepción por los observadores presentes en la COP. El texto hace ahora referencia ahora a "reducir tanto el consumo como la producción de combustibles fósiles, de manera justa y ordenada, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas antes de 2050 o en torno a esa fecha, como sugiere la ciencia".

La cumbre se volvió más áspera este fin de semana después de que la OPEP, el cartel de productores de petróleo de Oriente Medio y África, se posicionase radicalmente en contra de cerrar un acuerdo global para el fin progresivo de la producción de crudo. Arabia Saudí, el país que lidera a este grupo, ha sido señalado en las últimas horas como el principal bache para lograr un acuerdo ambicioso durante la COP28. El borrador publicado este lunes todavía está sujeto a cambios, y antes de que acabe la cita tendrá que contar con el consenso unánime de las 200 naciones presentes en Emiratos. El documento que saldrá de la COP28 es el llamado Global Stocktake, y se trata del primer balance global que se hace del Acuerdo de París firmado durante la COP21.

Los choques de los últimos días se han traducido en el borrador publicado este martes, que ha salido a la luz horas después de lo previsto y que propone lograr que la generación de energía sea cero emisiones "mucho antes o alrededor de mediados de siglo", un lenguaje sin precisión. Para lograrlo, recomienda hacerlo "mediante el uso de combustibles cero emisiones o de bajas emisiones", una alusión a los carburantes sintéticos que promueven las grandes petroleras y que los ecologistas denuncian como falsas soluciones que perpetúan la contaminación.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comparecido en la tarde del lunes para criticar que el nuevo borrador tiene puntos "inaceptables", y ha dejado claro que Europa no se marchará de Dubái sin pelear. "No hay un mensaje claro sobre el fin de los combustibles fósiles y queda mucho trabajo por hacer". Junto a la vicepresidenta tercera ha hablado ante la prensa Wopke Hoekstra, comisario europeo de Medioambiente, para decir que este desencuentro tendrá que resolverse "mañana, al día siguiente, o en los días que sean necesarios", por lo que abre la puerta a extender el final de la cumbre.

Javier López, eurodiputado socialista, explica a infoLibre que la delegación europea esperaban que el borrador final de la presidencia fuera algo decepcionante, pero no tanto. "El acuerdo ha sido bloqueado por Arabia Saudí y los países productores de petróleo. Aunque son un grupo pequeño, tienen unos intereses económicos gigantescos y una capacidad de influencia brutal", afirma López desde Dubái.

Los únicos dos compromisos ambiciosos que se recogen en el documento provisional son el de triplicar las energías renovables en todo el mundo y duplicar la eficiencia energética de aquí a 2030, y el del "descenso rápido del uso de carbón y la limitación de los nuevos permisos para instalar nuevas centrales de generación eléctrica con carbón". Sultan Al Jaber, el presidente de la COP28 –y directivo de la petrolera nacional de Dubái– dijo este lunes tras la presentación del documento provisional, que espera cerrar la cumbre con "la mayor ambición posible en todos los puntos, incluido en el lenguaje sobre los combustibles fósiles". "Si puedo ayudar, mi puerta todavía está abierta", dijo durante una rueda de prensa, en la que sugirió que todavía hay tiempo para remediar la situación.

En este tipo de textos que salen de negociaciones entre actores que están en las antípodas ideológicamente, la clave está en los pequeños detalles y en el lenguaje utilizado, y el borrador está plagado de verbos y adjetivos ambiguos promovidos por los petroestados o las grandes economías que dependen de la energía. Por ejemplo, el documento habla de "acabar con los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles lo antes posible", es decir, que no cierra la puerta completamente a las ayudas de estado a los carburantes, solo a aquellas que se puedan considerar ineficientes. El lenguaje de este borrador tampoco obliga a ningún país a cumplir a rajatabla estos compromisos, sino que "llama a las partes firmantes a realizar acciones que podrían incluir" estas medidas.

Por supuesto, el texto no hace mención a fijar un año en el que alcanzar el pico máximo de emisiones, el primer paso para que después se reduzcan poco a poco. Este lunes, la alianza Beyond Oil and Gas (BOGA), formada por 24 países, entre ellos España, reclamó en Dubái que el borrador previo a la declaración final pactase alcanzar ese pico en 2025. Otro compromiso que por ahora no está por escrito es el de reducir las emisiones de efecto invernadero un 43% en 2030 respecto a 1990, un paso necesario para mantener el calentamiento global en los 1,5 grados, según el panel de expertos de la ONU. Sultan Al Jaber dijo la semana pasada que su meta era alcanzar ese pacto, entre otros, pero de momento ha fracasado.

Diferentes líderes han reiterado desde que comenzó la cumbre que si no se cerraba un acuerdo para pactar el fin de los combustibles fósiles la COP28 sería un fracaso, y es lo que ahora denuncian los activistas presentes en Emiratos. "El borrador es un insulto a la inteligencia y a los países y las personas que más sufren los impactos del cambio climático y no pueden esperar más", ha declarado este lunes Pedro Zorrilla, representante español en la delegación de Greenpeace. "Entendemos que las 106 naciones que han pedido la eliminación de los combustibles fósiles van a seguir negociando hasta el límite porque este borrador es inaceptable", ha añadido.

Precisamente este lunes, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha publicado un análisis exprés sobre cómo afectaría al planeta los acuerdos que están prácticamente cerrados en la COP28: triplicar las renovables y duplicar la eficiencia energética, junto con un compromiso que ya ha cerrado la industria del gas y del petróleo de reducir a cero sus emisiones industriales de metano en 2030. La IEA estima que estos acuerdos solo supondrían reducir en 2030 las emisiones globales de efecto invernadero en 4 gigatoneladas de CO2, un 30% de la contaminación que habría que aminorar ese año para cumplir con los 1,5 grados de calentamiento.

Cerrar un compromiso entre los casi 200 países asistentes para acabar progresivamente con el consumo de petróleo, gas y carbón era la gran meta de la cumbre de Dubái, ya que hasta ahora no se ha cerrado ningún pacto similar en las anteriores citas, y es impepinable para mantener el calentamiento global en límites abarcables para el ser humano. Esto es, con una temperatura superior a la época preindustrial de menos de 2 grados, e idealmente de 1,5 grados, como se acordó en la Cumbre de París de 2015.