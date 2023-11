Maria Pombo y Dulceida ya tienen sustitutas: la inteligencia artificial también crea 'influencers'

Mientras las influencers españolas se pelean por ver cuál es la siguiente que protagoniza el próximo docureality de Netflix o Prime Video, el sector ya no sólo mira de reojo a las autoridades para saber cuándo les impondrán por fin una legislación para regular debidamente las promociones de dietas peligrosas, las recomendaciones de cirugías estéticas o los consejos sobre criptomonedas. Desde hace unos meses también tienen un ojo puesto en la inteligencia artificial. La irrupción de ChatGPT a principios de 2023 ha puesto a esta tecnología, sobre todo la generativa —la que tiene capacidad para crear textos, imágenes, vídeos o audio—, encima del tablero de las creadoras de contenido al igual que ha pasado en la educación, la música, el cine o el periodismo.

Si en lo que llevamos de año hemos visto ya al papa Francisco con un moderno abrigo de plumas o a Donald Trump siendo detenido por la policía, ¿por qué no dejar a un lado a María Pombo, Dulceida, Alexandra Pereira, Paula Gonu o Laura Escanes, con sus defectos y problemas, y crear a una influencer con inteligencia artificial? Sobre todo ahora que las herramientas basadas en esta tecnológica y centradas en la imagen como Midjourney o Firefly de Adobe han dado un salto cualitativo. Antes bastaba con fijarse en las manos para empezar a notar las costuras y los defectos de estas creaciones, ahora hay que ir un paso más allá y fijarse hasta en el último detalle.

Por ello, no es de extrañar que este mismo mes de agosto y con el parón veraniego, saltase a los titulares el perfil de Natalia Novak, una de las primeras influencers creada con inteligencia artificial y con todos sus detalles y matices: 21 años, alta, rubia, vida de lujo, más de 48.000 seguidores en Instagram y sin ocultar en su biografía que es una modelo virtual. Con este antecedente, solo era cuestión de tiempo que este fenómeno aterrizase en España. Y lo ha hecho este mismo otoño con Aitana López.

"No hay nada de particular en el uso de la inteligencia artificial en crear influencers", explica Lucía Ortiz de Zárate, investigadora en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Madrid. Para esta experta, con esta utilización queda claro que estas herramientas "pueden estar o están al servicio de lo que sea, de lo que se considere oportuno". "Y en este caso es la explotación de las mujeres en una faceta muy concreta que es su imagen a través de Instagram, a través de perfiles", reconoce.

Probablemente, muchos hayan visto ya a Aitana pululando en sus respectivos timelines: pelo rosa, alta, delgada… En resumen, muy normativa y perfecta para el mundo del postureo que domina las redes sociales. Con más de 117.000 seguidores en Instagram, no le falta detalle: de Barcelona, gamer, interesada en el fitness y fan de Blink-182. Detrás de esta influencer se encuentra The Clueless fundada por Diana Núnez y Rubén Cruz y que se define como "una agencia de modelos de IA que selecciona cuidadosamente modelos reflexivos y duraderos" con el objetivo de "redefinir el mundo de los influencers".

"Cuando llegó la inteligencia artificial, quisimos incorporarla a nuestro trabajo. No la vimos como un enemigo e intentamos introducirla de mil maneras, a base de prueba y error. Hace unos meses se nos ocurrió que, como contratar a una influencer es muy caro, por qué no crear a una para que estuviese disponible para empresas pequeñas", explica en conversación con infoLibre Diana Núñez. Así nació Aitana, pero también Maia Lima: pelo blanco y corto, alta, delgada, argentina recién aterrizada en Barcelona y con casi 4.000 seguidores en Instagram.

En ambos casos, los dos perfiles cuentan con una etiqueta de #aimodel, es decir, modelo creada con inteligencia artificial. "Hablamos con nuestros abogados para consultarles y nos dijeron que la idea era legal, pero que teníamos que decir que estaban hechas con esta tecnología", reconoce Núñez que argumenta que al final la gracia de todo este proyecto es esta peculiaridad, porque si no "serían dos chicas guapas más". A pesar de este aviso, muchos usuarios interactúan con ellas. "Sí, como si fueran reales e intentando quedar con ellas", afirma la cofundadora y codirectora.

Tanto es así que aunque Aitana está creada con inteligencia artificial, sus beneficios son en euros. Según han publicado varios medios, estaría facturando ya 4.000 euros al mes. "No es una cifra exacta", confirma Núñez que apunta que octubre fue el primer mes que este perfil ganó algo de dinero: "Pero no hay casi nada de beneficio porque tenemos un equipo de personas a las que pagar".

Siempre cuerpos femeninos hipersexualizados

¿De dónde salen estos ingresos? "Principalmente de la publicidad", sostiene Núñez que también señala que Aitana cuenta con un perfil en Fanvue, una plataforma de suscripción social, para sacar beneficios a través de contenido erótico. "Pero no en Onlyfans", matiza y explica que "no buscábamos algo turbio, pero sí que tienen cierta sexualización".

Y es aquí reside el problema con mayúsculas que une a todas estas creaciones generadas por inteligencia artificial: siempre son cuerpos femeninos hipersexualizados. Por un lado, ¿por qué son siempre mujeres? "Este tecnología se nutre de miles de millones de imágenes de la red, y nos encontramos que de todas las imágenes que hay la mayoría son mujeres", apunta Núñez que asegura que han sido incapaces de crear un influencer del género masculino: "No nos salen muy bien. A veces, tienen el ojo en la nuca y otras ocho dedos".

"No es que funcionen mejor con los cuerpos femeninos, simplemente se utilizan más porque las mujeres siempre están sexualizadas en cualquier ámbito", defiende Ortiz de Zárate. Para esta experta señala que "los perfiles de mujeres en Instagram tienen más tirón y como saben que van a seguir pueden hacer estos perfiles hipersexualizados porque saben que van a tener más engagement".

Tal y como detalla Núñez, estas imágenes con las que trabaja la inteligencia artificial son, en su gran mayoría, de "mujeres inalcanzables: altas y delgadas, como perfectas dentro de los cuerpos normativos". Y es que no hay que olvidar que esta tecnología, por muy inteligente que sea, arrastra sesgos humanos, entre ellos los de género reproduciendo estereotipos y perpetuando roles.

El peligro de la pornografía sintética

¿Son estas creaciones un paso más en la explotación femenina? "Obviamente", reconoce Ortiz de Zárate que apunta que es un "ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede utilizarse de forma dañina para las mujeres". Esta experta recuerda que estas herramientas se pueden usar para "poner la cara de una mujer en un cuerpo de otra y hacer o crear contenido pornográfico personalizado". Es lo que se conoce como pornografía sintética.

En España desde este verano ya se han vivido varios episodios: primero lo censuraron Rosalía y Laura Escanes, y posteriormente la alarma saltó en septiembre en la localidad extremeña de Almendralejo después de que más de una veintena de madres denunciaran la difusión de fotografías pornográficas de sus hijas creadas con una inteligencia artificial por un grupo de menores. "Es una forma de utilizar este tecnología para explotar una faceta que es nuestra sexualidad", sostiene Ortiz de Zárate.

¿Las sustitutas de María Pombo o Dulceida?

Con Aitana generando ya 4.000 euros y sin tener que aguantar las quejas y las meteduras de pata de las influencers de carne y hueso, ¿puede la inteligencia artificial sustituir a María Pombo o a Dulceida? "No", responde tajante Núñez que pone como ejemplo los libros digitales: "No se acabaron los libros de papel". "Lo que ofrece una influencer real no es lo mismo. Aprenderán a convivir porque el factor humano va a tener que estar siempre", asegura.

Lo cierto es que el filón es más que evidente. Según un estudio del pasado abril de 2btube, agencia experta en influencer marketing, en España hay más de 63.000 creadores de contenido con más de 10.000 seguidores, más de 12.000 que cuentan con más de 100.000 y en torno a 1.100 que tienen más de un millón de followers en sus cuentas en redes sociales.

¿Qué será lo siguiente que veamos? "El vídeo y la voz. Por ahora lo que hay son vídeos de deepfakes, pero hay una parte que no es legal y no es 100% creado por inteligencia artificial porque se superpone sobre una imagen real", explica Núñez. La fundadora de The Clueless anticipa que Aitana y Maia no serán sus únicas influencers en cartera. "Buscamos la diversidad, pero los medios no nos han dado tiempo a crear la tercera. Será una modelo curvy", reconoce al tiempo que adelanta también que en un futuro quieren tener también presencia del mundo LGTBI creando personas trans y binarias.