La FAPE y la APP amparan a una periodista de infoLibre tras los ataques de un agitador ultra

La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han lanzado un comunicado de apoyo y amparo a la redactora de infoLibre Marta Monforte, que este jueves recibió un nuevo ataque por Bertrand Ndongo, acreditado en el Congreso de los Diputados por Periodista Digital. El agitador ultra publicó imágenes tomadas desde las dependencias del Congreso, lugar donde está prohibido hacer vídeos y fotografías, y en ellas aparecían el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, y la periodista de este medio, entre otras personalidades del mundo de la política y la comunicación.

La periodista le señaló en X por mentir en la información que acompaña a la publicación. "Si este agitador disfrazado de periodista miente en las horas en las que ha grabado estas imágenes (denle el Pulitzer por la exclusiva, por favor), imaginad en todo lo demás", escribía la redactora en su cuenta. A lo que Ndongo respondió que podía ser un "agitador ultra" pero que nunca estaría "cuatro horas de cervezas con un diputado en mis horas de trabajo", añadiendo más horas de las que él mismo había afirmado anteriormente.

Monforte también recuerda que no es la primera que Ndongo la insulta en X. Ya en marzo pasado, escribió en un mensaje ahora borrado: “Es un mito ser periodista por haber pasado por la facultad. Pájaras como tú, con las rodilleras y mamándosela a los políticos, sois un cáncer para este país”.

Ante el ataque, Monforte pidió el amparo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y a la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que ya han denunciado la actuación del agitador. "Tanto la APP como la FAPE denuncian y rechazan rotundamente la grabación y difusión de su imagen con insultos atribuyéndole comportamientos falsos", indican en el comunicado.

"Una vez más, y ante el acoso, el señalamiento y la provocación de quienes no respetan las normas deontológicas, APP y FAPE vuelven a pedir a la Mesa del Congreso que proteja el trabajo de los periodistas hasta tanto no se haya producido la reforma del Reglamento propuesta por distintos grupos parlamentarios", añaden. La propia Monforte apunta en su petición de amparo que "ya no podemos trabajar en condiciones de normalidad ni dentro ni fuera del Congreso".

Numerosos actos de acoso y señalamiento hacia periodistas

No es la primera vez que Ndongo increpa, señala y acosa a periodistas que, según él, están a "a sueldo" del Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto a Monforte ya la atacaron en 2024 a través de las redes sociales. Por ello, la FAPE pidió a las autoridades del Congreso que retirasen "las acreditaciones de prensa de los periodistas que incumplen las normas de respeto y convivencia y perjudican, con ello, al resto de la profesión". Un año después, las siguen manteniendo.

La periodista Ana Pardo de Vera también sufrió un intento de agresión por parte de Ndongo el pasado mes de enero. Pardo de Vera denunció que mientras se encontraba junto al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y otros compañeros de profesión, Ndongo les abordó "de forma invasiva". Al intentar apartarse de él, el trabajador de Periodista Digital le dijo: "¿A quién vas a chupársela hoy, como siempre?".

Los comportamientos de estos creadores de contenido ultra en el Congreso siguen el mismo patrón y buscan el mismo fin: conseguir la reacción de políticos de izquierdas que luego difunden, editadas, en sus redes sociales. Por este motivo, los periodistas parlamentarios se han plantado en numerosas ocasiones ante la Cámara Baja para que tome medidas al respecto.

El pasado 20 de mayo, el Congreso dio el primer paso para aprobar la reforma del reglamento, con los votos en contra de PP y Vox, para poner coto a estos pseudomedios e imponer sanciones ante las faltas de respeto e intimidaciones que dificultan la labor de los profesionales de la información. Una reforma que deberá ser aprobada en los próximos meses y que podría suponer una sanción grave a Ndongo por el episodio de este miércoles.