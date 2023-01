Julia Otero vuelve con fuerza a TVE y su 'Días de tele' es visto por más de un millón de espectadores

"Buenas noches a todos. Buenas noches a aquellos que nos están viendo desde casa. Espero que esto de la tele sea como ir en bicicleta, porque tiempo he tenido para que se me olvide". Así volvía este martes, y en horario de máxima audiencia, la periodista Julia Otero a TVE. Su nuevo programa de La 1, Días de tele, fue visto por 1.095.000 espectadores y alcanzó una cuota de pantalla del 11,5%, colocándose así como lo segundo más visto durante la noche, solo superado por la serie turca Hermanos, de Antena 3, que alcanzó un 14,1% de share. El dato del nuevo espacio, además, logró superar la media del canal. Hasta 4.049.000 personas vieron en algún momento el espacio de prime time de La 1. [Lo puedes ver íntegro aquí]

Días de tele, producido por TVE en colaboración con LaCoproductora, de PRISA Media, arrancó este martes con El día que nos la colaron por primera vez. Contó con la participación de la humorista y podcaster Carolina Iglesias, el catedrático en Ciencias de la Comunicación José Miguel Contreras y el periodista Pablo González Batista. Todos ellos, como el título del programa revelaba, reflexionaron sobre la verdad y la mentira a raíz de la aparición televisiva en 1975 de Uri Geller, el israelí que en el Directísimo de José María Íñigo consiguió —a ojos del espectador— que unas cucharillas se partieran en dos tras frotarlas levemente con dos dedos de su mano. El episodio causó tanto impacto que la centralita telefónica de Prado del Rey se colapsó, Geller tuvo que salir camuflado de las instalaciones y los periodistas fueron convocados por el ilusionista Juan Tamarit y el presidente de la Asociación de Parapsicología, Ramos Perera, a sendas ruedas de prensa para explicar que todo eran trucos de magia.

No había poderes especiales. Al igual que tampoco hubo ningún episodio que relacionara la mermelada con Ricky Martin ni ninguna historia de amor entre Lolita y Serrat. "Ya me hubiese gustado", bromeó la cantante, que estuvo en plató junto al actor y director Paco León, el actor Juan Echanove, el ilusionista Adolfo Masyebra, o el presentador Arturo Valls, además de una persona experimentada en la mentira: el pequeño Nicolás, el joven detenido en 204 por presunta falsedad documental, estafa y usurpación de la identidad.

Precisamente su historia ocupó un buen espacio dentro del programa. "Empecé con quince años, porque se me metió en la cabeza apuntarme a la Fundación FAES. Mucha gente me decía: ‘Es que te sentabas al lado del expresidente Aznar’. Y no, es que yo presentaba los actos. Ahí llegó el PP al Gobierno y los amigos que yo tenía entonces empezaron a ocupar cargos importantes", recordó. Fue entonces cuando consiguió tejer su red de contactos y a recibir peticiones de "favores", hasta que todo "explotó". "Me tendrían que haber dado dos collejas, no poder", llegó a afirmar.

La periodista le preguntó, más adelante, si había "tenido algo que ver con el CNI", a lo que el pequeño Nicolás prefirió no responder, solo puntualizar: "El CNI me denunció por injurias y calumnias. Se ganó, me absolvieron. El juzgado ha preguntado al CNI si yo trabajé para ellos. Dicen que lo mío está clasificado bajo la Ley de Secretos Oficiales. Lo dejo ahí". Y zanjó el asunto.

Historia de la televisión

El programa abordará en las próximas semanas fenómenos televisivos como el Chanelazo o Grand Prix, el encendido del pebetero para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y otros tantos hitos, siempre con la presencia de invitados. También se recordarán la victoria de Rosa López en la primera edición de Operación Triunfo, la caída de las Torres Gemelas, la muerte de Chanquete en Verano Azul o el sketch Encarna de Noche, que protagonizaron Martes y Trece en la Nochevieja de 1986. "Les invitamos a un viaje creado por y para gente apasionada por la televisión, esa gente para la que la tele es parte fundamental de la vida", señaló la propia Otero en el anuncio del programa.

Y así arrancó la periodista la emisión de este martes: "Si nos acompañan, vamos a recordar juntos cosas que yo creo que hemos olvidado. Les propongo un viaje sobre nuestra vida. Un viaje que comienza con un acto tan familiar, tan sencillo y tan reconocido como sentarnos juntos a ver la televisión. Nos hemos emocionado con ella, hemos reído, hemos sufrido, nos hemos cabreado", dijo. "Vamos a recordar y a analizar aquellas historias televisivas que nos han marcado", completó. La cita será los martes, a las 22.50 horas, en La 1.