La plantilla de Vocento sale a la calle contra los bonus de 4,2 millones de su cúpula en pleno recorte de salarios

Los trabajadores del grupo Vocento han sido convocados a protestar a partir del 1 de junio por los 4,2 millones de euros que 59 directivos se van a repartir este año, mientras a la plantilla aún no se les han restituido los salarios que se les recortaron para salvar las cuentas de la empresa. En 2021, los gastos de personal se redujeron en 7,5 millones de euros, y la mayor parte de ese ahorro procedió de las bajadas de sueldos que han sufrido los trabajadores.

Según las secciones sindicales de UGT y CCOO, la rebaja en los sueldos fue del 7% de media el año pasado y continuará en el actual. Además, la plantilla de Vocento permaneció en ERTE durante cuatro meses en 2020. Los dos primeros meses, la reducción de jornada y sueldo, del 40%, afectó a 1.300 de los 2.777 empleados del grupo; los siguientes, el recorte fue del 25% pero incluyó a toda la plantilla. En diciembre, además, se ejecutaron una cuarentena de despidos.

Vocento cerró 2021 con unos beneficios de 13,6 millones de euros, por lo que superó, incluso duplicó, sus ganancias prepandemia, que en 2019 alcanzaron los 6,25 millones.

El reparto de los bonus, unos 35.593 euros en efectivo más otro tanto en acciones para cada directivo, de acuerdo con los cálculos de CCOO y UGT, se suma al aumento del 29,4% de las retribuciones del consejo de administración. Y a la subida de la remuneración del consejero delegado, Luis Enríquez Nistal, un 65,3%. Ambas mejoras salariales provocaron ya el pasado marzo una protesta de los trabajadores del grupo, que exigieron entonces la “inmediata recuperación” de las cantidades que Vocento les ha retraído de sus nóminas durante los dos últimos años.

Ahora CCOO y UGT han organizado concentraciones de protesta en la puerta de cada centro de trabajo el próximo miércoles, 1 de junio. Además, los representantes de ambos sindicatos asistirán a la presentación del nuevo plan estratégico del grupo, que se celebrará en Córdoba del 1 al 3 de junio. “Si Vocento tiene dinero para dotar un plan de incentivos con 4,2 millones de euros para 59 directivos, además de aumentar la retribución variable del consejero delegado y del resto de los consejeros, también lo tiene para devolver parte de los salarios que recortaron de nuestras nóminas”, reclaman CCOO y UGT en un comunicado.

Los representantes de los trabajadores tachan de “desprecio” a su “esfuerzo salarial y laboral” el reparto de los incentivos y critican el gasto que Vocento va a hacer en la reunión de Córdoba, que podrían haber celebrado de forma telemática y en un solo día, aseguran. “Se están repartiendo parte de lo que las plantillas hemos puesto para asegurar la viabilidad de las empresas del grupo”, critican.

Una práctica habitual

En un comunicado remitido a la plantilla el pasado martes y al que ha tenido acceso infoLibre, la Dirección de Recursos Humanos de Vocento califica de “normal” en empresas de su tamaño el reparto de incentivos a largo plazo “para ciertos niveles de la compañía”, de forma que éstos se “alineen” con la estrategia y los accionistas del grupo. También asegura que los ejecutivos de Vocento no han cobrado los planes de incentivos definidos anualmente desde 2009, porque en 11 años no se alcanzaron los objetivos previstos. Y que ahora se ha aprobado un plan con el que, de alcanzarse, los directivos serían premiados en 2025, no este año.

“También es normal incentivar y motivar a la plantilla”, replican CCOO y UGT, “y no al contrario, como ocurre en Vocento, con recortes salariales”. Sobre los 11 años en que los ejecutivos no han recibido bonus, ambos sindicatos replican que el motivo puede ser que “los objetivos estaban fuera de la realidad” o bien que no se han alcanzado por una gestión “deficiente”. Además, recuerdan, a los trabajadores no se les ha subido el salario en los últimos 11 años, sólo se les han recortado las nóminas.

Según indica Vocento en su comunicado, la “convención” de Córdoba también es una práctica “absolutamente extendida entre empresas de cierto tamaño”. Servirá, añade la empresa, para que el equipo directivo “comente” los objetivos del plan estratégico y para que sus miembros, que “no suelen tener la oportunidad de verse en persona”, puedan “compartir tiempo”. Cifra en 90.000 euros el coste de la reunión.

Caída de ventas

Vocento publica el diario Abc y una docena de periódicos regionales, desde El Norte de Castilla (Valladolid) y El Diario Montañés (Santander) hasta La Verdad de Murcia y Las Provincias de Alicante o el diario Sur de Málaga. En 2021, sus ventas de ejemplares cayeron un 3,7%, menos que el 9,1% de 2020, mientras que sus ingresos por publicidad mejoraron un 4,8%. Los ingresos digitales crecieron un 18% y el número de suscriptores digitales, un 43%. Así, todos los diarios del grupo cuentan ya con 89.000. El País suma 164.000 y El Mundo 91.000.

El Abc, periódico de cabecera del grupo, obtuvo en 2021 unos beneficios de 812.000 euros, lo que mejora los números rojos de 4,42 millones registrados el ejercicio anterior. El conjunto de los diarios regionales sumó unas ganancias de 30,91 millones, una cifra que también supone un considerable avance respecto de las pérdidas de 11 millones de 2020. Las revistas siguieron la misma evolución: ganaron 1,42 millones de euros, casi cinco veces más que en el peor año de la pandemia.