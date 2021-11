El presidente de RTVE se compromete a aumentar la escasa presencia de mujeres en espacios deportivos

"He hablado hoy mismo con Juan Carlos Rivero y Arsenio Cañada para aumentar la presencia de mujeres en los espacios deportivos de TVE", ha afirmado este jueves José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE, en respuesta al diputado Soto Burillo (PSOE), que se hacía eco de la polémica sobre que en la tertulia de Estudio estadio solo hubiera hombres. Pérez Tornero ha sido taxativo: "No podemos esperar. Hay que revertir esta situación, y Rivero y Cañada se han comprometido a ello". El asunto arranca ante las quejas recibidas por la Defensora del Espectador en TVE, María Escario, a las que respondió Rivero como director del espacio de Teledeporte al afirmar que "es cierto que, a día de hoy, hay menos mujeres que hombres, pero también hay muchas menos mujeres disponibles para seleccionar con respecto al mercado de hombres con el perfil para ser colaboradores del programa. No es una cuestión que nosotros podamos resolver. Pero estoy convencido de que solo es cuestión de tiempo que la mujer se vaya incorporando y que vaya habiendo muchas más mujeres que hablen de fútbol como en tantos otros sectores de la sociedad. Tan solo hay que esperar". Tras esas palabras, distintas mujeres periodistas dedicadas a ese sector informativa arreciaron sus críticas, que han confluido este jueves en la intervención del diputado socialista.

Al margen de este asunto, Tornero ha anunciado que se va crear un programa específico de consumo, tras enumerar las cientos de informaciones emitidas en TVE y RNE sobre la subida de la luz y materias primas, en respuesta a las críticas del parlamentario Lacalle (PP). También, y tras recibir los elogios por la cobertura de la Cumbre del Clima, destacados por Martínez Rodríguez (PSOE), ha anunciado la próxima creación de la que ha denominado Unidad Planeta Verde, que se centrará en asuntos medioambientales, y atenderá tanto a Informativos como a Programas.

Como es habitual en estas comparecencias, el presidente de RTVE ha tenido que responder a varias preguntas sobre audiencias tanto en Informativos como en espacios de entretenimiento en horario de máxima audiencia; respecto al primer apartado, ha significado que su primer objetivo sigue siendo ganar la confianza de los espectadores sobre los distintos informativos, y ha significado que en las últimas semanas se ha está produciendo una leve subida de los Telediarios; sobre los programas de entretenimiento ha insistido en que los cambios a corto plazo no son posibles al estar atado por contratos en vigor; no obstante ha afirmado que se está trabajando no solo con creadores nacionales en nuevos proyectos, sino que también confía en las alianzas internacionales que lleva mese explorando para trabajar en coproducciones. En cualquier caso, Pérez Tornero ha vuelto a traer a primer plano cómo en el resto de Europa, y en países como Australia, hay una suma de medidores más acordes con la realidad actual multimedia, por una parte, y con otras realidades no numéricas. "Que nadie se equivoque queremos máxima audiencia, pero en Europa hay varios sistemas de medición e indicadores de otros tipos que miden contenidos de carácter más social".

En cuanto a la situación de escasez de personal en varios Centros Territoriales, objeto de varias intervenciones de miembros de la Comisión, el presidente de RTVE confía en la creación de más de quinientas nuevas plazas de cercana creación; a pesar de ello ha explicado que durante el próximo año se producirán hasta 75 bajas por jubilación de las cuales ya se han repuesto 25 en este mes de noviembre. Por último, y en respuesta a la preocupación mostrada por el socialista Luis Martín sobre La 2, ha reconocido que se trata de un canal que "hay que activar; hay demasiada lata y hay que darle vida". No obstante, Pérez Tornero nada dijo de la recuperación de La 2 Noticias, espacio en directo suspendido por el inicio de la pandemia y que no ha vuelto a la emisión, a pesar de tratarse de un informativo alternativo con más de 25 años de historia y que congregaba a un público muy fiel.

Apoyo a Xabier Fortes del Consejo de Informativos

Fuera del Parlamento, el Consejo de Informativos ha emitido en la tarde de este jueves un comunicado de apoyo al director y presentador de La Noche en 24 Horas, Xabier Fortes, "tras las reiteradas faltas de respeto a su integridad profesional y personal". En el texto se refieren al último ataque por parte de la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, cuando en la entrevista del pasado martes acusó a Fortes de "estar blanqueando a ETA" después de que el periodista pusiera de relieve que, gobernando el PP, Aznar afirmó que "si dejaban de matar habría que ser generosos" con sus miembros, y ala parlamentaria denunciara el apoyo de Bildu a los Presupuestos.

Para el órgano de representación de la redacción "son ya demasiados los ataques y desprecios a la profesionalidad e independencia de los periodistas de TVE. Una actitud especialmente preocupante, además, si provienen de representantes públicos de primera línea. Lamentamos que los políticos, sea cual sea su partido, recurran al insulto y a la descalificación de los periodistas para, probablemente, evitar responder preguntas. Exigimos que este tipo de comportamientos cesen inmediatamente".