El Real Madrid conquista Europa y revienta las audiencias: 8,4 millones de espectadores siguieron la final

El Real Madrid se ha proclamado campeón de Europa por decimocuarta vez en su historia tras derrotar al Liverpool (0-1) gracias a un gol de Vinicius Junior en la segunda parte de una final, disputada en el Stade de France de París, donde los blancos ejecutaron su indiscutible condición de Reyes de Europa, según informa Europa Press. El cuadro de Carlo Ancelotti se apoyó en la seriedad defensiva que le ha definido este curso y en las paradas de Thibaut Courtois, pieza indispensable para mantener el 0-0 hasta la hora de partido, momento en que Vinicius Junior -asistido por Fede Valverde- consiguió el gol de la victoria rematando al segundo palo.

Fuera de lo estrictamente futbolístico, esta final de la Champions League ha reunido una audiencia de más de 8,4 millones de espectadores y un 57,2% de cuota de pantalla o share, como agregado de La 1 y Movistar, según ha informado Barlovento Comunicación.

La 1 cosechó un promedio de 7.716.000 espectadores y 52,8% de cuota de pantalla, convirtiéndose en lo más visto del día. Este dato hizo líder a la primera cadena pública con un 23,2% e imponerse en las franjas de prime time (48,1%), late night (16,9%) y la mañana (11,9%). Por su parte, Movistar logró 643.000 espectadores y 4,4% de cuota de pantalla.

El minuto de oro fue a las 23.30 horas, cuando el partido congregó a 9,4 millones de espectadores frente al televisor. No obstante, más de 13 millones de españoles conectaron en algún momento con la final.

Así, el partido jugado este sábado en París ha sido la final de Champions más vista desde 2018, cuando los mismos equipos se enfrentaron alcanzando 10.115.000 espectadores y 60,2% de share. Además, la cita alcanzó sus máximos de cuota de pantalla en la Comunidad de Madrid, con un 74,2%, y entre los jóvenes de 13 a 24 años, con un 76,6%.

Pero no los seguidores del Real Madrid no solo se congregaron frente a la televisión: alrededor de 400.000 personas, según Delegación del Gobierno, han celebrado en la madrugada de este domingo en la plaza de Cibeles la victoria de los blancos. Con bufandas y banderas con el escudo y el nombre de club, los asistentes han congregado en Cibeles, donde han coreado "como no te voy a querer" o "somos los reyes de Europa", entre otros cánticos.

La celebración se ha saldado, además, con cuatro detenidos por desórdenes públicos y tres policías heridos, de acuerdo a la Delegación del Gobierno. Asimismo, Samur-Protección Civil ha atendido a 51 personas en el lugar, cinco por quemaduras por bengala y el resto por caídas, mareos, golpes y consumo de alcohol, si bien ningún caso ha sido graves, según ha informado Emergencias Madrid.

Los aficionados volverán a celebrar este domingo en Cibeles. El equipo acudirá a la plaza sobre las 20.40 horas de este domingo, tras lo que irán al fin de fiesta en el Estadio Santiago Bernabéu.

68 detenidos en París

Por su parte, en París, la Prefectura de Policía francesa ha informado este domingo de la detención de 68 personas después de que varios cientos de aficionados del Liverpool intentasen acceder con entradas falsas y que finalmente atrasó media hora el inicio del partido.

Una hora antes del inicio del partido (20.00 horas), cientos de aficionados del Liverpool con entradas falsas intentaron entrar al estadio sin éxito, ya que los tornos no funcionaban, lo que provocó un bloqueo por la acumulación de aficionados que intentaban ingresar, según ha explicado la Policía francesa en un comunicado.

Como resultado, el inicio del partido se retrasó 35 minutos para permitir el acceso del mayor número posible de aficionados con entradas auténticas, tal y como ha sostenido la UEFA en un comunicado. "La UEFA se solidariza con los afectados por estos hechos y revisará urgentemente estos asuntos junto con la policía y las autoridades francesas, y con la Federación Francesa de Fútbol", han añadido.

El Liverpool, mientras tanto, ha asegurado que ha solicitado formalmente una investigación sobre las causas de estos hechos "inaceptables" que algunos aficionados de su equipo aprovecharon para atravesar los controles de seguridad.