TVE emitirá el especial de 'Cine de Barrio' por el Orgullo después de que Pepón Nieto dijese que lo había suspendido

Radiotelevisión Española (RTVE) emitirá este sábado en Cine de Barrio la película Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, dirigida por Félix Sabroso y Dunia Ayaso, después de que el actor Pepón Nieto asegurara que hace una semanas había grabado un programa especial para Cine de Barrio con motivo de la Semana del Orgullo LGTBIQ+, que finalmente no se emitiría, según informa Europa Press.

Según ha detallado el intérprete a través de su perfil en la red social Twitter, hace un par de días recibió una llamada del programa comunicándole que no se emitiría, que "había órdenes de directivos de la cadena de que se suspendiera la emisión". Además, ha añadido que, posteriormente, le llamó una directiva de TVE asegurándole que "pondrían la película el día 6 de agosto, que no les parecía adecuada para esta franja horaria".

Tras la denuncia del actor, el director de Contenidos Generales de la Corporación pública, José Pablo López, ha confirmado este viernes que ha hablado con Pepón Nieto esta mañana y le agradece "enormemente su comprensión con este problema que surgió con la calificación de la película". "La responsabilidad del malentendido fue mía y este sábado emitiremos la cinta. Gracias y disculpas. Nuestro compromiso es claro", ha asegurado.

El propio actor ha confirmado esta circunstancia. "Me acaban de llamar de TVE y me aseguran que este próximo sábado van a emitir el programa que habíamos grabado y, por supuesto, la película. Todos a disfrutar de Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí", ha manifestado.

La cuestión ha llegado hasta el Congreso y el diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común Joan Mena ha formulado pregunta por escrito a RTVE sobre si la Dirección tiene "intención de investigar y, en su caso, sancionar, a quien haya tomado la decisión", y si ha recibido "presiones políticas o de otra índole" para intentar cancelar la emisión.

Radio Televisión participará por primera vez este año en las actividades programadas para celebrar el Orgullo LGTBI+ de Madrid, acompañando el desfile con su propia carroza dedicada a Eurovisión y al Benidorm Fest con Chanel.

Asimismo, este año también será la primera vez que La 1 emitirá en directo la manifestación estatal de la capital en un programa especial que comenzará a las 19.00 horas del sábado 9 de julio. Igualmente, a lo largo de toda la semana habrá una programación especial en La 2, RNE y en RTVE Play.