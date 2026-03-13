El capo de la droga más buscado del Cono Sur cae en su refugio de Bolivia

No existe una confirmación por escrito, pero la noticia se da por buena. Así lo desvelan fuentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay y de la Policía Federal de Brasil, dos de los cuerpos de seguridad que seguían la pista de Sebastián Marset, líder del que se vino a denominar Primer Cártel de Uruguay, socio directo del Primeiro Comando da Capital y de la 'Ndrangheta italiana, y acusado de enviar toneladas de cocaína entre Sudamérica y Europa en contenedores marítimos.

Marset fue capturado en el barrio de Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, la localidad en la que, según distintas fuentes, lleva años instalado gracias a sus relaciones directas con las organizaciones que allí operan y, tal vez, también con autoridades locales. Sin embargo, ha sido la policía del país andino la que ha ejecutado la operación. Así lo desvela Jalil Rachid, ministro de la citada Senad, que asegura haber recibido la información por parte de sus compañeros bolivianos.

Todo apunta a que Marset fue capturado en condiciones de seguridad y que junto a él cayeron varias personas que conformarían su núcleo de confianza en la localidad boliviana que, por otra parte, es bien conocida a nivel internacional por ser refugio de importantes redes criminales dedicadas al narcotráfico, siendo un lugar ideal para coordinar los envíos de la droga que se produce en Bolivia hacia otros puntos de Sudamérica, especialmente hacia Brasil, y desde allí para su posterior traslado a Europa.

En cuanto al futuro del narco, y aunque su esposa, Giannina García Troche, está en una cárcel paraguaya acusada de presunto blanqueo, y que él mismo está considerado uno de los líderes del envío de droga hacia Europa en el marco de la operación Ultranza —la que sirvió para conocer la gran ruta de la cocaína desde Paraguay-, todo parece indicar que será extraditado a Estados Unidos, país que le reclama desde hace algún tiempo por lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas. Así lo deja entrever la presencia de la DEA en el operativo de forma coordinada con las autoridades paraguayas.

Distintos indicios le llegaron a vincular también con el asesinato del fiscal antidroga paraguayo, Marcelo Pecci, en la isla colombiana de Barú, pues se trataba del hombre que investigaba, entre otras actividades, las que se le atribuyen a él. Sin embargo, parece que estos hechos serán difíciles de acreditar, en especial por la muerte en prisión de uno de los testigos clave de lo sucedido.

El ministro Rachid señala que hay varios detenidos, de varias nacionalidades, que formaban parte de la estructura cercana a Sebastián Marset. "Por la información que recibimos se estaba moviendo en muchos lugares en Bolivia y se están produciendo registros en distintos puntos. La operación está completamente abierta", añadió.