Cara y cruz

Víctor Villalba Vega es socio de info Libre

Tras los recientes acontecimientos ocurridos durante la tarde de este caluroso jueves de agosto en Barcelona, aparco mi escepticismo unos minutos para cargarme deante las distintas declaraciones, noticias e imágenes que se suceden a cada minuto en los medios de comunicación.Tras unos cuantos titulares, publicaciones y vídeos de los sucesos, la condena de los acontecimientos, a mi juicio, hoy vaEn la cara de la moneda, lo indiscutible, lasin ningún tipo de miramientos, el apoyo, por mínimo que sea, a los ciudadanos de Barcelona, la impotencia de no poder hacer nada, la rabia de que haya sido nuestro turno, la manifestación del miedo que disfrazaremos de valor para no dejar que ganen la partida.En la cruz de la moneda,. Es intolerable el rédito político o social que muchos movimientos intentan sacar de lo que hoy ha sucedido. Han sido varias las publicaciones instando a la unidad de España, varias las declaraciones a nivel nacional en catalán, algún titular grotesco en medios, que se hacen llamar progresistas, diciendo que "Trump sugiere en un tuit matar al sospechoso detenido en Barcelona", y por supuesto no olvidarnos del flanco más a la derecha, reclamando una dosis de dureza extra, como si no fuera suficiente, en las fronteras europeas.Lo acontecido este jueves ha sido un asesinato múltiple, un atentado terrorista que se ha llevado por delante la vida de varias personas. Es tan desgarrador como simple. Y cargándome de juicios éticos y morales, como advertía al principio, mi sentencia es firme al respecto. No existe ningún beneficio. Existe impotencia, existe rabia, existe dolor o cualquiera de sus nombres pero, reitero, nos vestiremos con el coraje, el valor y la solidaridad para que estos tipos no brinden reclamando otra atrocidad.