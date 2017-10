Natividad Pérez es socia de info Libre

Detrás de los conflictos existe, con frecuencia, laoriginada por la utilización de términos de manera confusa. La utilización de Estado y patria como términos sinónimos es uno de los más habituales estos días.Elpara garantizar o alcanzar una serie de valores como la justicia, seguridad, etc. Este sistema de valores se organiza por medio del derecho;, qué límites se establecen a nuestras acciones y como se nos sancionara en caso de sobrepasarlos. Esta estructura social obedece a la racionalidad. Desde el momento de nuestro nacimiento nos vemos inmersos en un Estado que facilita nuestra aparición y desarrollo.La patria es una de las formas de satisfacer la necesidad primaria del individuo de adscribirse a un grupo. Se puede articular en relación al pasado común, la lengua, etc. Obedece a los sentimientos, por lo que carece de una regulación., el individuo se siente en algún momento de una, varias o ninguna.Cuando para hablar de derechos y deberes introducimos el término patria estamos provocando una, positiva o negativa, en nuestro interlocutor. No buscamos un acuerdo racional y consciente sobre intereses comunes, buscamos una adhesión o separación emotiva. La fuerza de las pasiones no garantiza su durabilidad de la adhesión y con frecuencia aparece acompañada de violencia porque favorece la pérdida de control sobre las acciones.En el terreno personal la, pero en el político son necesarias. Las decisiones que afectan a muchos no pueden tomarse atendiendo a los sentimientos.