La manada, libre

Gonzalo de Miguel Renedo

Publicada el 26/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 25/06/2018 a las 20:28







La Manada ha salido en libertad provisional tras dos años de prisión. Fueronen grupo a una mujer. Las excusas esgrimidas por el tribunal para su excarcelación son, entre otras, quepara escapar de manera eficaz (?), y que lahace que resulte casi imposible que vuelvan a delinquir (??). Solo una cosita, juzgadores: no sé si disponen o no de dinero suficiente para fugarse, ni siquiera sé si tal dato es relevante, pero habida cuenta de que ustedes asumen que son archiconocidos en todo el país, y no precisamente por su cara bonita, me parece, solo me parece, estimados jueces de la Audiencia Provincial de Navarra, que, que a estos tipos, a partir de ahora, en paradero conocido para media España, no les queda otra salida que escapar, y que no han calibrado ustedes lo que agudiza el ingenio el sentirse acorralado. Quiero decir que justamente su argumento de que son famosos, esgrimido para liberarles, actuará como. Y dudo de que el dinero suponga un problema.