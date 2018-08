Publicada el 29/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 28/08/2018 a las 20:22

“El enemigo más peligroso de la razón y la libertad es el sufragio universal". Ibsen, en 1883.

Antonio García Gómez es socio de info Libre

Años después de aquel siniestro “”, más castizo e igual de injusto e interesado. En nombre del nepotismo que concuerda con la acomodaticia pereza de quienes se creen a salvo del naufragio.Parapetados en nombre del pueblo que yace y subyace, por lo tanto, bajo los cantos hipócritas e interesados que preconizan y pregonan el progreso y el bienestar para el pueblo y solo para el pueblo. ¡Bienaventurada mentira!Porque, al cabo, el pueblo no debe saber que, envenenado.Porque el enemigo del pueblo será señalado, sancionado y condenado, a salvo de sus certezas y verdades contrastadas.Incluso cuando todas las bazas señalen a los verdaderos autores dePorque ya se están anunciando, de momento, las “, incontestables, torticeras, para pasar pronto a la realidad incontestable como única salidad insalvable, purificadora, al cabo, para un “pueblo en apuros, ¿?Nos van avisando que existe la posibilidad de que el partido Girona-Barcelona se celebre en Miami, un encuentro de fútbol de la Liga española de fútbol para un mercado de 1.000 o 2.000 o 3.000 millones de consumidores frente a uno de escasamente ¿100 millones? … y de lejos como para saber qué elegir entreEn una distorsión perfecta de la realidad que hasta el momento creemos ajustada a, desdibujada, distorsionada, en nombre de un pueblo convicto de los mensajes fraudulentos de amoralidad y ausencia de empatía.Porque no se puede perder, no pueden ni deben perder los amos del 1% de la riqueza mundial, porque cada euro ha de regresar a las arcas de esos poderosos, insaciables e inmorales, porque el turismo se ha convertido en el gran negocio y da lo mismo que los “visitantes al balneario vayan siendo envenenados por las aguas fecales filtradas con las purificadoras del manantial balsámico”.Porque ya solo existe la verdad publicitada, la “posverdad” que “” para ser conumidad, mientras “el enemigo del pueblo”, el doctor Stockmann, es sacrificado, desterrado, calumniado y olvidado en el infierno de la verdad que “no existe”.“El enemigo siempre es uno mismo. Cuando miramos para otro lado al ver una injusticia por miedo a perjudicar nuestros intereses. Cuando votamos sin saber qué estamos votando ...”. Álex Rigola.Porque ya solo merecen nuestros esfuerzos “los intereses” de, al tiempo que ocultan que las aguas del balneario brotan contaminadas.