Jesús Pichel Martín

Publicada el 08/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 07/11/2018 a las 21:01

_______________



Jesús Pichel Martín es socio de info Libre

Si no todos, sí muchos piensan que esporque ha perdido la eficacia que tuvo al menos durante sus primeros 30 años, desde quienes piden retoques ad hoc para solventar problemas puntuales —sucesión de la Corona, redefinición del Senado, competencias autonómicas, etc.—, hasta quienes desearían suy su organización territorial. Pero es igualmente general la idea de que en la realidad política actual es prácticamente imposible que pueda ser reformada y, menos aún, redactada una nueva Constitución.La paradoja —es necesario cambiar la Constitución pero no es posible cambiarla— es grave porque esepodría ser la clave para encauzar y resolver el problema catalán.Pero las distintas sensibilidades ideológicas, los distintosde los partidos, la composición del Parlamento —la fragmentación en el Congreso y la mayoría absoluta del PP en el Senado—, y los prejuicios de todos — se rompe España/Espanya ens roba, por ejemplo— parecen másque en la solución del problema; más en aplastar al otro que en resolver el embrollo.Es inútil lamentablemente apelar a la buena fe porquey todo sirve para enconar el conflicto. El encarcelamiento de los políticos del procés, las discrepancias entre Fiscalía y Abogacía del Estado respecto a la calificación de los delitos y las penas, el aviso del independentismo de que no aceptará otro veredicto que la libre absolución, la acusación al gobierno de haber presionado a la Fiscal General, etc. son buena prueba de ello.Puede que haya elecciones —municipales, autonómicas o generales— que reconfiguren el peso político de cada cual, pero me temo que sean cuales seanmientras no haya en una mayoría sólida unapolíticamente de la mejor manera posible.